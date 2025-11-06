Lali Espósito celebró el primer trailer de su documental: “No voy a ser lo que otros quieren que yo sea”

Netflix estrenó el primer trailer del documental Lali: La que le gana al tiempo (Video: Netflix)

El estreno del primer tráiler de Lali: la que le gana al tiempo en Netflix viene cosechando entusiasmo entre los seguidores de Lali Espósito y de la gente. El adelanto, que fue presentado este jueves 6 de noviembre, anticipa el lanzamiento global del documental el próximo 4 de diciembre y ofrece un vistazo a la vida y carrera de la cantante.

La reacción de la propia artista y de sus fans en redes sociales fue inmediata, marcando el inicio de la cuenta regresiva para un estreno que promete mostrar a Lali como nunca antes. El trailer oficial, de poco más de un minuto, revela imágenes inéditas y fragmentos destacados que recorren los últimos tres años de la vida de la cantante y actriz argentina.

El adelanto muestra a Lali en diferentes etapas: desde su infancia y sus primeros pasos en la televisión, hasta los grandes conciertos en estadios como el Luna Park y Vélez Sarsfield. El tono del trailer oscila entre la emoción y la introspección, con escenas de giras, grabaciones y momentos personales, acompañadas de declaraciones sinceras de la artista.

Lali Espósito presentó su nuevo disco e hizo historia en Vélez (Crédito: RS Fotos)

Entre los pasajes más llamativos, reflexiona sobre la exposición pública y la construcción de su identidad: “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”. El documental, con una duración de 74 minutos, promete un acceso exclusivo al detrás de escena y a los desafíos que marcaron su evolución profesional y personal.

La narrativa de Lali: la que le gana al tiempo se centra en el proceso de transformación de la coach de La Voz Argentina, aborda tanto su faceta musical como su búsqueda de autenticidad. El documental explora el período en el que la cantante decidió alejarse de los escenarios para replantear su camino artístico, permitiendo que su faceta de actriz y cantante dialogaran en busca de una nueva dirección.

A través de entrevistas íntimas y material de archivo, la producción retrata los desafíos internos y externos que enfrentó, así como la necesidad de reinventarse y defender su voz propia. En el trailer, la artista expresa: “Siento la necesidad imperiosa de alzar la voz y lo hago con mucho orgullo. Yo soy una mujer argentina, soy artista. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. Pero, definitivamente, no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”. Estas palabras anticipan el tono personal y revelador que atraviesa la película.

El afiche promocional de Lali: la que le gana al tiempo (Netflix)

La reacción de Lali Espósito tras el lanzamiento del trailer fue inmediata. A través de sus redes sociales, la intérprete de “Fanático” compartió el adelanto y expresó su emoción: “Tenemos trailer oficial de esta película y me tiemblan las piernas como cuando la vi terminada por primera vez”.

El proyecto cuenta con la dirección de Lautaro Espósito, primo de la cantante, y la producción de Juana Blaya, Pablo Cruz, Majo Riera, Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda y Gabriel Kameniecki. Las productoras El Estudio, Rei Pictures y Cinemática se encargaron de llevar adelante la realización, aportando una mirada cercana y familiar al relato. El documental se suma a la tendencia de producciones audiovisuales que documentan la vida de artistas latinoamericanos en plataformas globales, como ya ocurrió con Duki, Karol G, Mon Laferte y Aitana.

Lali junto al cartel de Netfix, cuando se anunció su documental, parafraseando una de sus frases más conocidas (Instagram)

Sus seguidores, por su parte, manifestaron su entusiasmo y expectativa por el estreno, augurando un impacto similar al que tuvieron otros documentales de artistas en la plataforma. Mientras que algunos de sus amigos y fanáticos famosos le dedicaron palabras de amor como Candela Vetrano, Cachete Sierra, Justina Bustos, Marcela Coronel y Kevsho.