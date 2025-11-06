Eduardo Costantini compartió un paseo en familia por Filadelfia y contó que prestó obras de su colección para una muestra en esa ciudad

El empresario Eduardo Costantini compartió un video de su viaje por los Estados Unidos junto a su esposa Elina y su hija Kahlo

El actual viaje de la familia Costantini a Estados Unidos marca una nueva etapa en su itinerario internacional y reforzó el vínculo del empresario Eduardo Costantini con el arte latinoamericano a través de una colaboración con el Museo de Arte de Filadelfia. Durante su estadía en la ciudad, el fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), prestó dos obras emblemáticas de Wifredo Lam de su colección privada, según contó, para la exposición conmemorativa del centenario del surrealismo, un evento que celebra a este influyente movimiento artístico.

El trayecto de los Costantini por territorio estadounidense se desarrolló en un ambiente familiar y distendido. A bordo de una SUV, Eduardo viajó acompañado por su esposa Elina, su hija Kahlo, una acompañante identificada como Kim y el chofer. La familia, conocida por compartir sus experiencias y viajes, relató detalles de su recorrido, que incluyó una visita al nuevo museo dedicado a Alexander Calder y, principalmente, al Museo de Arte de Filadelfia. Allí, Costantini destacó su participación en la muestra “Surrealismo 100”, donde su aporte consistió en el préstamo de dos piezas de Lam.

Omi Obini, una obra del artista cubano Wilfredo Lam de la colección de Eduardo Costantini que cedió al Museo de Arte de Filadelfia para una exhibición

Pero además, remarcaron la actitud de Kahlo en los viajes: “La bebé, que siempre llora, se está portando re bien”, recalcó el empresario. La madre refutó: “No, no llora”. Pero Eduardo explicó que “llora en estas sillitas”, por la que usa para trasladarse en automóvil. Elina tuvo a mano la explicación: “Sí, pero porque en esta sillita,ella está bien erguida. A ella no le gusta la sillita nuestra porque va muy para atrás”.

La exposición del centenario del surrealismo en Filadelfia reunió obras clave de artistas internacionales, y la contribución de Costantini se centró en dos pinturas de 1943: “La mañana verde” y “Omi Obini”, ambas piezas de Wifredo Lam, considerado uno de los artistas cubanos más relevantes de la modernidad, especialmente en la década de 1940. La familia expresó su entusiasmo por participar en este evento, que pone en valor el legado del pintor y subraya la importancia de la colaboración entre coleccionistas privados y museos de prestigio.

Las obras prestadas poseen un significado especial dentro de la trayectoria de Lam. “La mañana verde”, también conocida como “Le matin vert”, “Toi mon regard” o “Forêt vierge”, representa una ceremonia de santería en un entorno de plantaciones de caña, consolidando el lenguaje visual propio del artista, forjado a partir de sus vivencias e intereses de la década anterior. Por su parte, “Omi Obini” evoca el universo vegetal y espiritual de la santería afrocubana. Esta pintura forma parte de una serie de paisajes antropomorfos que incluye la célebre “La jungla” (1942).

La mañana verde, la segunda obra de Wilfredo Lam que Costantini cedió al Museo de Arte de Filadelfia para la muestra por el centenario del movimiento surrealista

Durante el viaje, la familia Costantini también mencionó su próxima visita a Nueva York, donde planean recorrer el MoMA, institución que alberga otras de las obras más reconocidas de Lam. Además, anticiparon futuros destinos: Elina manifestó su interés por viajar a Grecia y África, mientras que Eduardo recordó que el verano los llevará a Punta del Este. Estas declaraciones reflejan la dinámica viajera de la familia, que combina el disfrute de destinos culturales y vacacionales con su pasión por el arte.

El estilo de vida de los Costantini, marcado por la movilidad y el interés por la cultura, se manifiesta en la manera en que integran a su hija Kahlo en sus recorridos y en la atención a los detalles cotidianos del viaje. La familia relató anécdotas sobre la comodidad de la pequeña durante los traslados y la organización de sus jornadas, evidenciando una rutina en la que el arte y la vida familiar se entrelazan de forma natural.

En el trasfondo de estas experiencias, Eduardo Costantini reveló una decisión significativa: en el pasado, vendió una obra de Lam de menor tamaño para adquirir “Omi Obini”, una pieza que ocupa un lugar central en el MALBA y representa un hito en su colección personal.