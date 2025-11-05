El enojo de Oriana Sabatini por un rumor de infidelidad de Paulo Dybala: “Yo también puedo decir que me levanté a tu viejo”

Oriana Sabatini, a fondo sobre los rumores de infidelidad de Paulo Dybala: "Me rompe las pelotas" (Video: Los profesionales de siempre/ El Nueve)

Un rumor surgido de las redes sobre una supuesta infidelidad de Paulo Dybala a Oriana Sabatini, quien transita su primer embarazo con el jugador del Associazione Sportiva Roma, recibió una tajante respuesta de la cantante. “La verdad, me rompe las pelotas”, declaró, filosa en Los profesionales de siempre (El Nueve) a la versión que comenzó a circular.

La cantante manifestó su hartazgo frente a todo lo que se dice en las redes sociales sobre supuestos engaños y remarcó que no le resulta fácil soportar el impacto de los comentarios en redes sociales y medios.

En el comienzo de la charla, la cantante relató cómo está llevando el embarazo: “Ahora mejor que no tengo tantas náuseas y no estoy vomitando todos los días de mi vida. Al principio es un poco difícil. Son muchos cambios hormonales y muchas emociones, pero me ayuda estar acá en Argentina, con amigas”. La llegada al país, según explicó, le permitió “sentirse más contenida” en un momento tan particular.

"Si vas a contar el chisme, contalo entero. Mostrame, porque fuentes directas, yo también puedo decir que me levanté a tu viejo la semana pasada”, lanzó Oriana Sabatini sobre una versión que apareció en las redes (Los profesionales de siempre, El Nueve)

Consultada sobre el rol de su madre, Catherine Fulop, durante el embarazo, la actriz compartió su alegría. “Está ahí superpresente todos los días. ‘¿Y cómo está mi nieta?’, me pregunta siempre. Yo le digo que está en la panza”, contó con humor resaltando que el acompañamiento familiar es una parte importante de su bienestar actual.

Respecto a la posibilidad de dar a luz en el país, la intérprete aclaró que lo más probable es que el nacimiento sea en el exterior, debido al contrato laboral de Dybala: “Paulo tiene contrato hasta el año que viene, así que la idea es tenerlo allá”.

Al abordar directamente los rumores sobre supuesta infidelidad de su esposo, la artista fue contundente: “Obvio que leo las redes. Me gusta, soy chismosa. Por supuesto que uno prefiere que el chisme no sea de uno. La verdad, me rompe las pelotas”. Y siguió molesta. “Odio porque es un chisme. Digo, si vas a decir algo así, ¿qué te frena mostrarlo? Mostralo. No entiendo cuál es el discurso”. Subrayó que las versiones sin pruebas solo generan daño y rechazó la excusa de que los rumores buscan protegerla: “Ya no nos cuidaste diciendo cosas de mí o de mi pareja. Entonces digo, no entiendo qué te frena de mostrarlo”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala juntos en la alfombra roja (REUTERS/Juan Medina)

“Siento que piensan que tenemos más miedo que el que tenemos. Sería una mierd... que te pase algo así y nadie lo quiere, pero como sabemos pasan muchas cosas en las vidas y en las relaciones”, sostuvo. Sobre la exposición en redes sociales y cómo viven los famosos este tipo de situaciones, Oriana sostuvo: “Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa, y nos enteramos mucho más de cosas. Si una NN hace un comentario por redes sociales... Si vas a contar el chisme, contalo entero. Mostrame, porque fuentes directas, yo también puedo decir que me levanté a tu viejo la semana pasada”.

Consultada acerca de los prejuicios vinculados al varón como supuesto responsable de las infidelidades, la cantante reflexionó: “Me remolesta eso encima. ¿Por qué el varón siempre tiene que ser el infiel? Estaría buenísimo que no digan nada de nadie, que no se metan con nadie que no conocen y de quien no pueden probar nada. Pero digo, ¿por qué siempre con el varón?”.

En el cierre, Sabatini apuntó contra quienes difunden rumores sin sustento. “Me jode la gente que está siendo mala leche. Y si vas a ser una mala leche, sé mala leche con ganas, ¿entendés? Si de verdad tenés algo que es posta, mostralo”, concluyó, para terminar parafraseando una frase viral de Morena Rial. “‘Que lo demuestre’, como dice Morena”.