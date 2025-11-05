Teleshow

El enojo de Oriana Sabatini por un rumor de infidelidad de Paulo Dybala: “Yo también puedo decir que me levanté a tu viejo”

La cantante, embarazada de su primera hija con el futbolista, fue rotunda ante una versión que surgió en las redes sociales

Guardar
Oriana Sabatini, a fondo sobre los rumores de infidelidad de Paulo Dybala: "Me rompe las pelotas" (Video: Los profesionales de siempre/ El Nueve)

Un rumor surgido de las redes sobre una supuesta infidelidad de Paulo Dybala a Oriana Sabatini, quien transita su primer embarazo con el jugador del Associazione Sportiva Roma, recibió una tajante respuesta de la cantante. “La verdad, me rompe las pelotas”, declaró, filosa en Los profesionales de siempre (El Nueve) a la versión que comenzó a circular.

La cantante manifestó su hartazgo frente a todo lo que se dice en las redes sociales sobre supuestos engaños y remarcó que no le resulta fácil soportar el impacto de los comentarios en redes sociales y medios.

En el comienzo de la charla, la cantante relató cómo está llevando el embarazo: “Ahora mejor que no tengo tantas náuseas y no estoy vomitando todos los días de mi vida. Al principio es un poco difícil. Son muchos cambios hormonales y muchas emociones, pero me ayuda estar acá en Argentina, con amigas”. La llegada al país, según explicó, le permitió “sentirse más contenida” en un momento tan particular.

"Si vas a contar el
"Si vas a contar el chisme, contalo entero. Mostrame, porque fuentes directas, yo también puedo decir que me levanté a tu viejo la semana pasada”, lanzó Oriana Sabatini sobre una versión que apareció en las redes (Los profesionales de siempre, El Nueve)

Consultada sobre el rol de su madre, Catherine Fulop, durante el embarazo, la actriz compartió su alegría. “Está ahí superpresente todos los días. ‘¿Y cómo está mi nieta?’, me pregunta siempre. Yo le digo que está en la panza”, contó con humor resaltando que el acompañamiento familiar es una parte importante de su bienestar actual.

Respecto a la posibilidad de dar a luz en el país, la intérprete aclaró que lo más probable es que el nacimiento sea en el exterior, debido al contrato laboral de Dybala: “Paulo tiene contrato hasta el año que viene, así que la idea es tenerlo allá”.

Al abordar directamente los rumores sobre supuesta infidelidad de su esposo, la artista fue contundente: “Obvio que leo las redes. Me gusta, soy chismosa. Por supuesto que uno prefiere que el chisme no sea de uno. La verdad, me rompe las pelotas”. Y siguió molesta. “Odio porque es un chisme. Digo, si vas a decir algo así, ¿qué te frena mostrarlo? Mostralo. No entiendo cuál es el discurso”. Subrayó que las versiones sin pruebas solo generan daño y rechazó la excusa de que los rumores buscan protegerla: “Ya no nos cuidaste diciendo cosas de mí o de mi pareja. Entonces digo, no entiendo qué te frena de mostrarlo”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Oriana Sabatini y Paulo Dybala juntos en la alfombra roja (REUTERS/Juan Medina)

“Siento que piensan que tenemos más miedo que el que tenemos. Sería una mierd... que te pase algo así y nadie lo quiere, pero como sabemos pasan muchas cosas en las vidas y en las relaciones”, sostuvo. Sobre la exposición en redes sociales y cómo viven los famosos este tipo de situaciones, Oriana sostuvo: “Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa, y nos enteramos mucho más de cosas. Si una NN hace un comentario por redes sociales... Si vas a contar el chisme, contalo entero. Mostrame, porque fuentes directas, yo también puedo decir que me levanté a tu viejo la semana pasada”.

Consultada acerca de los prejuicios vinculados al varón como supuesto responsable de las infidelidades, la cantante reflexionó: “Me remolesta eso encima. ¿Por qué el varón siempre tiene que ser el infiel? Estaría buenísimo que no digan nada de nadie, que no se metan con nadie que no conocen y de quien no pueden probar nada. Pero digo, ¿por qué siempre con el varón?”.

En el cierre, Sabatini apuntó contra quienes difunden rumores sin sustento. “Me jode la gente que está siendo mala leche. Y si vas a ser una mala leche, sé mala leche con ganas, ¿entendés? Si de verdad tenés algo que es posta, mostralo”, concluyó, para terminar parafraseando una frase viral de Morena Rial. “‘Que lo demuestre’, como dice Morena”.

Temas Relacionados

Oriana SabatiniPaulo DybalaLos profesionales de siempre

Últimas Noticias

Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

La actriz de En el barro sorprendió con un cambio de imagen total y un guiño directo a la estrella estadounidense

Valentina Zenere homenajeó a Pamela

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

La actriz y el actor aterrizaron en Manhattan para combinar compromisos profesionales con momentos personales

Dai Fernández compartió fotos de

La insólita lista de La Reini sobre sus hábitos: “Insultar a los hombres y rutinas de skincare de 18 pasos”

Sofía Gonet sorprendió a sus seguidores al compartir una lista de secretos y manías sobre su vida, mezclando humor y autocrítica en una publicación de redes sociales

La insólita lista de La

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

La cantante disfrutó de una experiencia gourmet en España junto al chef argentino Juan D’Onofrio y deslumbró con su humor, su sencillez y sus anécdotas sobre la comida

Lali Espósito contó que aprendió

El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

La actriz y comediante compartió cómo fue el momento en que recibió la propuesta y el importante rol de su hija Isabella

El proyecto de Dani La
DEPORTES
Con el regreso de Paredes,

Con el regreso de Paredes, una sorpresa y la duda de Cavani: la formación de Boca que probó Úbeda de cara al Superclásico ante River

La drástica decisión de Alpine para darle una auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

Solana Sierra impuso condiciones y se estrenó con un triunfo en el WTA 125 de Tucumán

Jannik Sinner confirmó su noviazgo con una modelo que fue candidata a Miss Universo y pareja de un ex piloto de Fórmula 1

Challenger de Lima: Román Burruchaga sigue adelante y Mariano Navone sufrió una sorpresiva derrota

TELESHOW
Valentina Zenere homenajeó a Pamela

Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

La insólita lista de La Reini sobre sus hábitos: “Insultar a los hombres y rutinas de skincare de 18 pasos”

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa se reunió con

Daniel Noboa se reunió con migrantes en Queens y anunció incentivos para pequeños empresarios

Bolivia reforzó los controles fronterizos con Brasil tras el operativo policial en una favela de Río de Janeiro

El ministro de Comercio Exterior de Finlandia visitará Uruguay para reforzar la cooperación y celebrar 90 años de relaciones diplomáticas

¿Intervención o liberación de Venezuela por parte de Estados Unidos?

El hambre puede reprogramar el cerebro y cambiar la empatía social, revela un estudio en ratones