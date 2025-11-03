Gastón Edul sorprendió sobre su relación con Cande Molfese y Ángela Leiva: “Con una de ellas la pasamos muy bien”

Gastón Edul: “A una de las dos personas la vi”

La espontaneidad y el humor caracterizaron una reciente conversación entre Gastón Edul y Nacho Elizalde, en la que el periodista deportivo realizó una confesión poco habitual sobre su vida personal.

Durante el intercambio, Edul admitió haber visto a una de dos figuras conocidas —Cande Molfese o Ángela Leiva— en un contexto de diversión, aunque aclaró que no existió ninguna intención más allá de pasar un buen momento. La intriga sobre cuál de las dos fue la protagonista de ese encuentro quedó sin resolverse, manteniendo la atención de quienes siguieron el diálogo.

Gastón Edul quiso conquistar a Cande Molfese en Bake Off Famosos

El diálogo se desarrolló en un ambiente de confianza, con referencias a experiencias compartidas en el pasado. Elizalde recordó que ambos habían cocinado juntos el año anterior, evocando la ocasión en la que prepararon tortas. Entre bromas sobre las habilidades culinarias de cada uno, la charla tomó un tono más personal cuando Elizalde insistió en obtener respuestas directas sobre el vínculo de Edul con Molfese y Leiva. “Yo quiero que me digas sí o no”, pidió Elizalde, a lo que Edul respondió con disposición, aunque remarcó la dificultad de contestar cuando se mencionaban ambos nombres al mismo tiempo.

La confesión surgió tras varios intentos de Elizalde por obtener una respuesta concreta. Edul, entre risas y con un tono relajado, reconoció: “A una de las dos personas la vi”. Sin embargo, subrayó que el encuentro no tuvo segundas intenciones y que simplemente se trató de un momento agradable: “La pasamos muy bien. Pero sin ninguna intención, ¿eh? Nos estamos divirtiendo”. La reacción de Elizalde, quien optó por no profundizar más en el tema, reforzó el clima de complicidad y humor que predominó durante toda la conversación.

Ángela Leiva y Gastón Edul en Bake Off Famosos, en un momento romántico

El tono desenfadado y la sinceridad de Edul se mantuvieron a lo largo del diálogo. El periodista respondió a las preguntas de su interlocutor y se mostró sorprendido por su propia franqueza al abordar cuestiones personales.

El romántico momento entre Ángela Leiva y Gastón Edul en Bake Off Famosos

Al finalizar el intercambio, Edul reflexionó sobre su actitud, admitiendo que no suele ser tan directo en este tipo de temas, lo que aportó un matiz inusual a la charla y dejó una impresión de autenticidad poco frecuente en confesiones públicas.

Gastón Edul y un cruce con Angela Leiva

Ángela Leiva y Gastón Edul han generado un notable revuelo en las redes sociales, luego de que la cantante se refiriera con humor a la confusión del periodista sobre los géneros musicales en la previa de un partido de la Selección Argentina. La artista, reconocida como una de las principales figuras de la movida tropical, se encontraba en Córdoba para presentar su espectáculo “Mi voz para el mundo”, donde recorrió los hitos de su carrera.

Leiva fue consultada sobre el episodio viral protagonizado por Edul, quien días antes del evento en el estadio Monumental, al referirse a la participación de la LBC, Euge Quevedo y Q’ Lokura, clasificó erróneamente a estas bandas dentro del género de la “cumbia”. Este comentario, no tardó en llegar a Córdoba y provocó una oleada de reacciones en las plataformas digitales.

Angela Leiva y su relación con Gastón Edul

Al ser interrogada sobre la confusión del periodista, Ángela no dudó en responder con espontaneidad y una cuota de humor. Observando atentamente el video viral, la cantante soltó una carcajada y se dirigió a Edul: “Qué desubicado. Lo voy a poner en autos porque hay que ubicarlo a mi amigo. Es medio cheto, de hecho no escucha nada de música”, expresó entre risas. La artista, lejos de limitarse a la crítica, también defendió al periodista al señalar: “Lo voy a bancar en una cosa porque ¿sabés qué? la música ya no tiene género. Para vos, Edul”.

La reacción de Gastón Edul no se hizo esperar. El periodista, uno de los más reconocidos en el ámbito deportivo argentino, eligió responder desde su cuenta personal de Instagram, donde comentó la publicación de Cuarteteando con un mensaje breve y distendido: “Me retó”. De este modo, Edul se sumó al intercambio lúdico y evidenció la buena relación que mantiene con la cantante.