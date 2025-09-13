La increíble experiencia que relató Cande Molfese sobre una aparición: “Me pareció muy invasivo”

El episodio esotérico que vivió Cande Molfese

La inesperada confesión de Cande Molfese sobre una experiencia esotérica marcó uno de los momentos más comentados en el ciclo Resumido en vivo, que conduce el Chino Leunis. Allí, la actriz sorprendió al relatar que, mientras dormía, tuvo una visión singular: “Vi a Jesús sentado en la punta de mi cama. Estaba durmiendo y el chabón estaba cortando madera en la punta de mi cama”, relató Molfese ante la reacción atónita del panelista Nicolás Barral y el resto del equipo. La anécdota, narrada con naturalidad y humor, se convirtió en el eje de la conversación y generó risas y comentarios entre los presentes.

El intercambio comenzó con preguntas ligeras sobre apodos de la infancia, donde Molfese recordó entre risas que una amiga la llamaba “Candelumbre”. Sin embargo, el tono cambió cuando Barral indagó sobre el episodio más insólito de su vida esotérica. Fue entonces cuando la actriz compartió la visión de Jesús, describiendo la escena con detalles que mezclaban lo onírico y lo cotidiano. La reacción del conductor no se hizo esperar, bromeando sobre la “producción” del programa y simulando la llegada de Jesús al estudio, lo que desató aplausos y vítores.

Lejos de mostrarse conmovida por la experiencia, Molfese admitió que no se sintió especialmente impactada: “No, seguí durmiendo. O sea, me pareció muy invasivo”, confesó, aportando un matiz de humor a la situación. Además, compartió su creencia de que su perra Almendra podría ser la reencarnación de su abuela, una teoría que el conductor celebró con entusiasmo.

La conversación continuó con preguntas sobre preferencias personales y anécdotas laborales. Consultada sobre sus experiencias en distintos proyectos, Molfese reconoció que en el reality Loft no la pasó bien y que su paso por Soy Luna fue desafiante por la falta de integración con el elenco, aunque aclaró que no se trató de una situación extrema. En contraste, recordó con cariño su participación en Violeta, donde sí se sintió parte del grupo.

Cande Molfese y su ser favorito: su perra Almendra

En cuanto a su relación con el dinero, la actriz aseguró que no suele prestar atención a los montos que cobra por sus trabajos, delegando esa responsabilidad en su hermana. “Yo me muevo muy poco por la guita, de verdad, y hago los trabajos sin saber lo que cobro. Lo sabe mi hermana. Justamente se acaba de sacar un pasaje en business a Europa. O sea, me está cargando básicamente de todo”, relató entre risas, dejando en claro su desapego por las cuestiones económicas.

El vínculo con su perra Almendra ocupó un lugar central en la charla. Ante la clásica disyuntiva entre elegir a su pareja o a su mascota, Molfese no dudó: “Almendra es mi vida. Almendra por encima de cualquier persona que vos me preguntes”, afirmó, y reiteró su preferencia incluso frente a su madre o su padre, destacando el lugar especial que ocupa su mascota en su vida.

En el plano sentimental, Cande Molfese decidió dejar atrás el hermetismo y compartir abiertamente su nueva relación. Tras una escapada romántica a Brasil, la actriz oficializó su vínculo con Joaquín, sorprendiendo a sus seguidores con imágenes que confirmaron el romance. Poco después, en su paso por el programa Resumido de Luzu, conducido por Chino Leunis, Molfese no solo ratificó la relación, sino que también relató cómo conoció a su actual pareja. “Soy Lilita. Estoy hace seis meses”, expresó, evidenciando el entusiasmo propio de una etapa de enamoramiento.

La actriz detalló que el primer encuentro se produjo en el ámbito laboral, cuando Joaquín se desempeñaba como productor de una obra en la que ella participaba como reemplazo de Sofi Morandi y Agustín Sulivan de Benjamín Rojas. “Entra por atrás del teatro con Benja y yo dije: ‘es él’”, recordó. La confirmación del nombre llegó rápidamente y, entre risas, Molfese relató cómo intentó averiguar si él estaba disponible: “Al toque miro para ver si tenía anillo. Ojeando ahí. Le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, quien me dijo que estaba soltero”.

Lejos de esperar una señal, la actriz tomó la iniciativa: “Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención”, confesó. Finalmente, en una fiesta, se animó a dar el paso y se declaró sin rodeos. “Así que yo lo acose en una fiesta”, afirmó con sinceridad, y resumió su filosofía de vida en una frase contundente: “Para mí la vida es así, es muy finita como para perder el tiempo”.