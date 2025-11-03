El álbum de Florencia Peña durante sus vacaciones en República Dominicana: “Los mejores viajes siempre son juntos”

Florencia Peña comparte sus vacaciones familiares en República Dominicana y muestra su costado más íntimo en redes sociales (Video: Instagram)

Florencia Peña compartió su álbum de fotos con sus seguidores durante sus vacaciones en el Caribe, acompañada por su familia. Desde República Dominicana, la actriz mostró una serie de imágenes que resumen la alegría del viaje y el momento personal que atraviesa.

“Los mejores viajes siempre son juntos. Que la vida nos encuentre celebrando siempre. ¡Los amo fuerte!”, escribió junto a un carrusel de fotos donde se la ve disfrutando de la playa, entre risas, abrazos y besos con su pareja, sus hijos y su madre.

El destino elegido, Miches, es una pequeña localidad costera ubicada en la provincia de El Seibo, en la costa noreste de República Dominicana. Considerada una joya aún poco explorada del Caribe, se distingue por su naturaleza virgen, sus playas de arena blanca y la tranquilidad que ofrece frente a otros destinos más turísticos como Punta Cana.

Miches, el destino elegido por Florencia Peña, se consolida como enclave de lujo y naturaleza virgen en República Dominicana. En la imagen, la actriz junto a su marido, Ramiro Ponce de León

El look veraniego de Florencia Peña, con bikini amarillo y estilo relajado, destaca en las postales de sus vacaciones

En las imágenes que publicó se la ve junto a su pareja, Ramiro Ponce de León, abrazados frente al mar. Con una bikini amarilla tejida, la actriz sonríe mientras posa junto al abogado, ambos bronceados y relajados, con la inmensidad del océano de fondo. En otra postal, comparten un beso bajo el atardecer, en una escena cargada de ternura y complicidad.

Las imágenes reflejan la unión familiar y la armonía generacional durante el viaje de Florencia Peña al Caribe

Florencia Peña habilitó los comentarios en su publicación y recibió mensajes de cariño de colegas y seguidores en Instagram

En otras fotos, Flor aparece con sus hijos, Tomás, Juan y Felipe, con quienes posa descalza sobre la arena y se ríe espontáneamente ante la cámara. En varias de las fotos se puede ver el fuerte vínculo que los une: gestos de cariño, abrazos y miradas cómplices que transmiten el espíritu de unión familiar que caracteriza a la actriz. En la postal que muestra a la familia completa, se suma la madre de Florencia, quien también fue parte del viaje. Juntos posan frente al mar, sonriendo y mostrando la armonía de un descanso compartido entre generaciones.

Con su look veraniego, Florencia volvió a deslumbrar. Eligió un bikini color amarillo limón, tejido y de tiras finas, que destacó su bronceado caribeño y dejó a la vista sus tatuajes más representativos. Con el cabello recogido en dos pequeños rodetes y maquillaje natural, completó un estilo fresco y relajado. Su pareja, por su parte, optó por un atuendo informal: musculosa negra y short de baño oscuro, con un trago en la mano y sonrisa cómplice en cada foto.

La actriz disfruta de la playa y el mar Caribe junto a su pareja Ramiro Ponce de León, sus hijos y su madre en Miches

Las fotos reflejan el fuerte vínculo entre Florencia Peña, sus hijos y su pareja, con gestos de cariño y complicidad

Lejos de la polémica mediática, Florencia Peña prioriza los afectos y muestra su costado más íntimo

El álbum de fotos de Florencia Peña en República Dominicana resume un momento de plenitud personal y familiar

Lejos de los proyectos laborales y las polémicas mediáticas, la protagonista del musical Pretty Woman eligió centrarse en los afectos. Las fotos junto a sus hijos muestran un costado más íntimo y maternal: se los ve jugando en la orilla, abrazados y posando con el mar de fondo, en una postal que remite a las clásicas vacaciones familiares. El álbum completo resume un momento de plenitud personal para la actriz, que suele combinar humor, amor y reflexiones en sus redes.

A diferencia de otros posteos recientes en los que había optado por limitar los comentarios, en esta ocasión Florencia decidió habilitar las interacciones en su publicación, lo que permitió una oleada de mensajes de cariño de colegas y seguidores.

Distintos artistas y figuras del espectáculo se hicieron eco del posteo. Ailén Bechara le escribió: “Qué hermosa familia y vos: qué bomba, mujer”, mientras que Pitty, la Numeróloga, le deseó unas “Felices vacaciones”, y Paola Krum reaccionó con un emoji de corazón. Sus seguidores también dejaron comentarios llenos de afecto: “Diosa. A disfrutar ese viaje soñado. Hermosa familia”, “La felicidad no tiene precio, disfrutá la familia” y “¡Qué linda energía destilan! Hermosos todos”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

El destino elegido, Miches, destaca por sus playas vírgenes y su tranquilidad frente a otros puntos turísticos del Caribe

La familia de Florencia Peña posa unida frente al mar, transmitiendo armonía y alegría en cada fotografía

Las vacaciones de Florencia Peña incluyen paseos por la playa, juegos con sus hijos y momentos de complicidad con su pareja

En los últimos años, el lugar que eligió la animadora junto a su familia se consolidó como un enclave de lujo con resorts sostenibles, experiencias ecológicas y vistas privilegiadas a la Bahía de Samaná. Es habitual que celebridades internacionales elijan esta zona para descansar lejos del ruido y las multitudes, disfrutando de excursiones en barco, paseos por manglares y lagunas naturales como Laguna Limón y Laguna Redonda.