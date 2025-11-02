La palabra de Carlos Casella tras suspender las funciones de La Revista del Cervantes por un problema de salud

(Télam)

La suspensión inesperada de La revista del Cervantes generó inquietud entre el público habitual del emblemático teatro. Carlos Casella, uno de los protagonistas del espectáculo, debió ser internado en el Hospital Italiano debido a una complicación de salud que causó la interrupción temporal de las funciones. Tras varios días en los que su estado fue tema de preocupación, el propio artista dialogó en exclusiva con Teleshow para clarificar la situación que lo llevó a alejarse transitoriamente de los escenarios.

“Lo que tengo es una bursitis”, relató Casella, detallando que se trata de una inflamación de la membrana del codo. Más adelante explicó que su diagnóstico corresponde a una bursitis infecciosa: “Es un proceso infeccioso. Empecé hace como un mes con una inflamación. La estuve remando un par de semanas con un antibiótico. Hubo que cambiarlo. Estuve unos días en el Italiano recibiendo otro antibiótico la semana pasada. Y, bueno, y ahora estoy saliendo adelante, pero la recomendación era que no hiciera más esfuerzos como vine haciendo y este último fin de semana", relató.

Acto seguido, el actor se refirió a su cuadro clínico. “Entonces yo decidí, junto con las recomendaciones de los médicos, no hacer funciones de la revista, porque tengo mucho cambio de ropa. Las vestidoras, pobrecitas, ya no sabían cómo hacer para cambiarme sin que me duela el brazo. Y el estrés de estar con dolor frente al público... Así que este fin de semana no hubo revista por una bursitis infecciosa. Suena horrible, pero es eso, una inflamación del codo, cabestrillo, antibióticos y tranquilidad y reposo para arrancar de nuevo en unos días", explicó a este medio.

La Revista del Cervantes suspendió 4 funciones por un problema de salud de Carlos Casella, quien es uno de los protagonistas del éxito teatral (Gustavo Gorrini)

El actor resaltó que la imposibilidad de continuar con las funciones se debió tanto a la necesidad de reposo como a la exigencia física del espectáculo. “Yo ya estoy mejor, me siento mejor, me está doliendo mucho menos, tengo más movilidad en el brazo. Así que, bueno, este miércoles ya tengo sí o sí una presentación en el Astros de un concierto que hago que se llama Este puto amor, de boleros que hablan del amor lindo, del amor feo. Voy a tener invitadas, mis invitadas de siempre, Ale Radano, Gris Siciliani, que vienen a cantar un par de temas y eso sí no lo puedo suspender. Así que, bueno, el miércoles ya estaré ahí...”.

Cabe destacar que las 4 funciones suspendidas se reprogramarán y el actor tiene previsto volver a los escenarios este próximo jueves, según información oficial del teatro.

La revista del Cervantes es mucho más que una simple puesta escénica: con dirección musical y escénica de reconocidos artistas, y un elenco encabezado por Alejandra Radano, Carlos Casella, Marco Antonio Caponi, Sebastián Suñé y Mónica Antonópulos, la obra toma elementos históricos y los resignifica en un espectáculo teatral musical pensado para homenajear a un género central de la cultura porteña. La propuesta está ambientada en el Limbo, donde Tato Bores y Enrique Pinti, a la espera de ascender al cielo, actúan como maestros de ceremonias y repasan la historia argentina y la evolución de la revista porteña. Todo ello ocurre a través de monólogos, sketchs y cuadros musicales que evocan nombres como Tita Merello, Gloria Guzmán, Sofía Bozán, Iris Marga y otras estrellas que marcaron la tradición nacional del género. Con más de cincuenta artistas en escena y una orquesta en vivo, la puesta se destaca por revivir los momentos más representativos del teatro de revista.

Mirtha Legrand en la Revista del Cervantes

El guion permite la aparición de personajes históricos, trazando un recorrido ágil entre épocas y formatos, con un reparto que da vida a figuras emblemáticas del espectáculo argentino. Cada función convierte el escenario en un homenaje colectivo al teatro musical de variedades que consolidó a Buenos Aires como capital cultural en Latinoamérica.

Una de las noches de mayor brillo para la compañía se vivió cuando Mirtha Legrand asistió como invitada de honor. Su presencia, celebrada tanto por la prensa como por sus colegas, coronó una gala rodeada de figuras destacadas de los ámbitos artístico, cultural y social. La Chiqui compartió esa jornada con personalidades como Alejandro Veroutis, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina, e incluso su palco se incorporó a uno de los cuadros principales. En una secuencia memorable, los personajes de Tato Bores, interpretado por Marco Antonio Caponi, y Enrique Pinti, encarnado por Sebastián Suñé, la visitaron en una escena entre un cielo de bananas.

Al bajar el telón, Mirtha tomó el micrófono y recordó su propio paso como vedette en la década del 60 junto a nombres recordados como Mariano Mores y Nini Marshall, una evocación celebrada con calurosos aplausos. Antes de despedirse, le transmitió sus mejores deseos al elenco y destacó al conjunto artístico por su excelencia: “Lo que acabamos de ver es maravilloso, realmente pocas veces visto en Buenos Aires... Les auguro un éxito fantástico que se merecen. Son divinos, espectaculares”.