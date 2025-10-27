Ivana Icardi relató el percance que sufrió trabajando en Alemania: “Manden buenas vibras” (Instagram)

Días atrás, Ivana Icardi le comunicó a sus seguidores sobre un nuevo proyecto laboral. Radicada en España desde hace varios años, la hermana de Mauro Icardi que saltó a la fama en 2016 por su participación en Gran Hermano, no dio demasiadas precisiones de su tarea. “Ayer llegué a Alemania y me espera una semanita de trabajo por aquí“, escribió el jueves al llegar al hotel. Pero no contaba con un imprevisto que amenaza con dificultarle su estadía en suelo germano.

La modelo lo detalló con una serie de publicaciones en Instagram, donde dio cuenta de su situación. En la primera, se mostró de noche y muy abrigada, dispuesta a combatir las bajas temperaturas que asolan la región en esta época del año.

“No les puedo explicar el frío que hace en Frankfurt, así estoy ahora mismo”, escribió para ilustrar una foto en la que se la veía con capucha y cuello de lana, con apenas los ojos y la frente al descubierto. “Estoy engripada, ayer tuve fiebre, sudores, temblores, no me mantenía en pie… pero benditos remedios que me ayudaron para poder venir a trabajar”, expresó.

Sin embargo, la reacción del cuerpo al cambio climático no fue el único percance que tuvo la rosarina. En la siguiente historia, contó lo ocurrido. “También perdí mi billetera, menos mal que estamos en Alemania”, señaló, intuyendo que en dicho país alguien la encuentre y pueda devolvérsela. “Espero ir mañana al lost&found (perdido y encontrado) de la feria y encontrarla. Mándenme buenas vibras", finalizó, con el emoji del dedo mayor e índice cruzados, para aunar los deseos en sintonía.

Mientras confía en tener suerte con esta gestión, Ivana transita sus días entre sus trabajos, la crianza de su hija Giorgia y la siempre tirante relación con su hermano futbolista. Sabida es la distancia que mantienen poco después de comenzar su relación con Wanda Nara y los intentos de ella de acercarse, sobre todo a partir de los guiños a la China Suárez, actual pareja del delantero.

Sin embargo, al parecer este tipo de conducta le trajo algunas discrepancias con parte de su fandom, tal como lo señaló recientemente. Todo se disparó en uno de los tantos elogios a los looks de la China que provocó burlas y comentarios irónicos en algunos seguidores. La exparticipante de Gran Hermano se cansó y salió al cruce en sus historias de Instagram.

“Increíble el hate cada vez que le digo algo lindo Son detestables, más fanáticas del odio”, comenzó en su descargo la rosarina, que hizo un breve repaso de las relaciones de su hermano: “Ustedes creen que existo hace medio año, pero para su interés siempre me llevé bien con TODAS mis cuñadas, excepto por una", señaló sin nombrar a nadie, aunque todos sabían de quién estaba hablando.

Y continuó: “Y aunque son demasiado fan del quilombo como para saberlo/entenderlo, a día de hoy sigo en contacto y con buena relación con todas y cada una, tanto de Mauro como de Guido”, sentenció, involucrando también a su hermano menor en su argumento.

A continuación, aseguró que su vínculo con la ex Casi Ángeles va mucho más allá de la relación con Mauro: “La China siempre me cayó bien, incluso iba a mi dentista en Buenos Aires y me hablaban maravillas de ella. Entonces no estaba muy equivocada. Que ahora esté con mi hermano no cambia nada, porque como bien saben, llevamos años sin tener relación”.

Para finalizar, hizo alarde de sus convicciones: "Nunca he querido ni necesitado chuparle las medias a nadie. Por eso muchas veces he sido excluida, porque eso es las personas con el ego superlativo les molesta. Necesitan estar rodeado de sirvientes o gente que les siga inflando el ego“, sentenció.