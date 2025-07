La furia de Ivana Icardi contra Wanda Nara: “Comebilleteras profesional”

Ivana Icardi volvió a mostrase en contra de Wanda Nara (Foto: Instagram)

La pelea que llevan adelante Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener un final aparente y a medida que pasan los días no deja de sumar capítulos, que van complicando la historia. En las últimas horas, Wanda salió al cruce luego de que Icardi mostrara los nuevos botines que planea usar en esta temporada y dio inicio así a un escándalo nuevo. En medio de esto, Ivana Icardi usó sus redes sociales para arremeter contra su ex cuñada.

No es ningún secreto que las dos mujeres no tienen una buena relación, puesto que acusan a Wanda de haber sido la causante del distanciamiento de los hermanos. Por lo que desde que Mauro blanqueo su elación con la China Suárez, Ivana eligió bando y se mostró feliz por esta nueva relación. "Nunca peleen con una comebilleteras profesional, solo les va a hablar de plata y la conversación se va a desvirtuar con cosas sin sentido. Me ha pasado“, fue el primer tweet que escribió la exparticipante de Gran Hermano en su cuenta privada.

Si bien el mensaje anterior estaba claro que iba para la conductora de Bake Off Famosos, su siguiente mensaje lo dejó todavía más expuesto: “Los Icardi por fortuna o por desgracia tenemos un carácter y temperamento muy fuerte… y a mí todo lo que sea hacer daño a mi familia me duele… me hable o me lleve sin hablar 10 años. Y si además me hiciste sufrir, siento que tengo que vomitar todo lo que me han hecho sentir“.

"Comebilleteras profesional", la manera en la que Ivana definió a Wanda

Esto no quedó acá, sino que decidió reflexionar sobre la situación que están viviendo sus sobrinas y le demostró su apoyo al delantero del Galatasaray: "La mayoría de los niños cuándo son adultos no te juzgan por cuánto dinero les diste a su madre. Te juzgan por el amor que le supiste dar. Y si tienen buena economía, ya ni te cuento. Así que no sufran esas dos hermosuras tienen todo cubierto por su padre“. Y siguió: ”¡Y ojo! Soy madre separada… me parece que en casos en los que a las mamás nos cuesta el doble todo, demuestra el tipo de persona que es tu ex pareja si no es capaz de hacer lo que corresponde. Pero cuando te pasas la vida llenándote la boca de lo millonaria que sos“.

Lejos de dar por terminado el tema subió un último ataque a Nara: “De que tenés para vivir mil vidas. Soluciónalo en el juzgado y callate la boca, en vez de dejar mal a la persona que elegiste como pareja. Porque no es una necesidad económica, es la necesidad de defenestrar y ensuciar una imagen”.

En el descargo que publicó, la presentadora de MasterChef definió al deportista como despechado. Ante esto, su hermana enumeró las razones por las que ella cree que la situación es al reves: “Si el despechado es el hombre, por qué la mujer:- no dejaría ver a su ex a sus hijos- no querría que esté su nueva pareja, a la que quieren- intentaría que el ex haga todo lo que quiere a su antojo- se desquiciaría para que se siga hablando-hablaría mal de su ex

"No sufran, esas dos hermosuras tiene todo cubierto por su padre", Ivana respaldó a Mauro (Foto: Captura de X)

No todo fue furia por parte de Ivana, ya que también defendió a su flamante cuñada de las críticas que la rodean por haber viajada sola sin sus tres hijos. “Y lo otro: criticando a una mujer que se fue 10 días de vacaciones sin sus hijos (porque no pudo, no porque no quiso) están totalmente desquiciados y ni siquiera son sus hijos ni su vida. La calidad y el tiempo que pasa con ellos supera el de las que van de mamás luchonas”, fue el razonamiento que expuso en su cuenta de X.