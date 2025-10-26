Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta” (Instagram)

Nicole Neumann volvió a verse afectada por una tormenta y decidió compartir imágenes del episodio en sus redes sociales. La modelo ya había atravesado una situación similar en 2023, cuando también sufrió daños a causa de un fenómeno climático.

En esta oportunidad, aunque no se especificaron detalles sobre el tipo o la magnitud de los daños, la publicación de las imágenes permitió a sus seguidores dimensionar el impacto que la tormenta tuvo en su entorno personal. “Lo que dejó la tormenta”, escribió, junto a las imágenes de árboles caídos producto del viento y de grandes charcos de agua en los que aprovechó su hijo Cruz a caminar, siempre bien supervisado bajo la mirada amorosa de su mamá.

Un árbol caído en el jardín de la casa de Nicole Neumann y Manu Urcera

Este nuevo episodio se suma a los antecedentes recientes de la modelo, quien ya había experimentado consecuencias por tormentas en el pasado, lo que evidencia la recurrencia de este tipo de situaciones en su vida.

La nueva casa de Nicole Neumann y Manu Urcera en Nordelta

Nicole Neumann y Manu Urcera, eligieron instalarse en una casa de campo rodeada de naturaleza y animales. El predio donde se ubica la vivienda destaca por su abundante arbolado y la presencia constante de animales como pavos y ovejas, que deambulan libremente por la propiedad.

La nueva casa de campo de Nicole Neumann

Apenas habitaron la casona Nicole expresó en sus redes: “Mi lugar en el mundo”, acompañando la frase con registros visuales de su nuevo hogar. En otra historia, relató con humor la visita de los pavos: “Pavos por todos lados”, escribió, y añadió: “Vinieron todos de visita pa’ las casas”, mientras mostraba cómo uno de los animales se acercaba al deck de madera donde ella se encontraba. “Y vino más cerca para hacerse el interesante”, comentó la conductora, divertida evidenciando la cotidianeidad de estas escenas en su vida actual.

La modelo también ha mostrado su entusiasmo por la posibilidad de cultivar su propia huerta, de la que obtiene alimentos frescos. “Las calabazas de mi huerta”, publicó orgullosa junto a fotografías de su cosecha. Fiel a su estilo de vida vegetariano, Neumann suele compartir recetas y consejos alimenticios con sus seguidores, reforzando el vínculo entre su alimentación y el entorno natural que la rodea.

Desde que se instaló en su nueva casa de campo tras su matrimonio con Manu Urcera, la modelo ha documentado en sus redes sociales cómo sus hijos crecen rodeados de diversas especies, entre ellas carpinchos, caballos, ovejas y perros, promoviendo un contacto directo y respetuoso con la naturaleza. En una de sus publicaciones más recientes, compartió un video nocturno en el que se observa a cinco carpinchos alimentándose tranquilamente en una plazoleta de su propiedad.

Junto a las imágenes, la modelo expresó: “Lo amo. Amo vivir rodeada de naturaleza y sus habitantes. Y que mis hijos tengan naturalizado amarlos y respetarlos”, mensaje que acompañó con emojis alusivos a estos animales, corazones y manos alzadas. Esta declaración refuerza su postura como defensora de los derechos de los animales y su compromiso con el respeto a los hábitats naturales.

Nicole Neumann mostró su amor por los carpinchos (Video: Instagram)

También se observan en los alrededores cerdos, gallinas, patos, potrillos y otros caballos, todos desplazándose con libertad por el terreno. Esta diversidad de especies permite a los más pequeños experimentar y observar la conducta animal en un estado de semi libertad, enriqueciendo su experiencia sensorial y su comprensión del mundo natural.

La rutina diaria en la casa de campo de Nicole Neumann se ha convertido en un testimonio de su dedicación al bienestar animal y de su esfuerzo por transmitir estos valores a sus hijos, quienes crecen en un entorno donde el respeto y el cuidado por los seres vivos forman parte esencial de su educación.