Teleshow

Ricardo Darín recordó cómo le salvó la vida al Chino en un incendio: “Se le prendió fuego el cuarto y ni se había enterado”

El actor de El Eternauta rememoró la ocasión en la que su hijo casi sufre un accidente en su habitación mientras dormía

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

En su participación en El Buscador, el ciclo que conduce Julio Leiva en YouTube, Ricardo Darín se mostró distendido y dispuesto a abrir la intimidad de su vida familiar como pocas veces antes. Entre anécdotas inéditas, el reconocido actor sorprendió al contar situaciones cotidianas y, sobre todo, a reconstruir un episodio que pudo haber terminado en tragedia: el día que su hijo, el Chino Darín, estuvo al borde de morir durante un incendio en su cuarto.

El relato del artista no solo reveló facetas poco vistas de la convivencia de los Darín, sino que también pusieron en primer plano el valor de la prevención, la preocupación genuina y el toque de humor con el que la familia logró transformar el miedo en anécdota.

Yo hago eso de revisar las llaves, las luces y que esté todo apagado y un día todos se fueron a dormir, los perros, Florencia, el Chino, Clara, todos... Pero yo, que soy el más tardero, empecé a recorrer para apagar unas luces y sentí olor a quemado”, relató el actor de Nueve Reinas, repasando ese momento de pánico que, años después, todavía agradece haber percibido. “Era como olor a goma o plástico quemado. Era tarde, eran como las 2 de la mañana. Gracias a eso no se prendió fuego mi casa”, comentó Ricardo.

“Porque subí al cuarto del Chino que estaba desmayado, tal como suele ocurrir con los adolescentes, y se le prendió fuego el cuarto. Se le había prendido fuego toda una instalación eléctrica y estaba tomando por el corcho de la pared, porque él tenía un corcho pegado en la pared donde pegaba sus fotos y él ni se había enterado“, dijo acerca de cómo salvó a su hijo. “Quiero decir, si te pasa eso... ¿Cómo hacés para irte a dormir sin apagar las luces después y revisar toda la casa?”, confesó sobre el “toc” que adquirió y transmite hoy como regla básica de cuidado doméstico.

No fue la única vez que la familia se vio sacudida por el profundo sueño del Chino. El propio hijo de Ricardo rememoró, en una entrevista para un medio español, otra escena cargada de ansiedad y cierto absurdo: “Había quedado para almorzar con mi familia, se iba haciendo tarde, mi familia le escribió a mis amigos. Había salido con ellos la noche anterior, me había ido a dormir muy tarde y yo de por sí duermo muy profundamente y muchas horas”.

La preocupación creció tanto que los amigos intentaron desesperadamente abrir la puerta: “No podían abrir la cerradura de mi departamento, empezaron a pegarle con un cincel a la llave para tratar de que caiga del otro lado para meter la suya y así abrir”. La escena terminó de la forma menos esperada: “Hasta que finalmente logran reventar la llave, abrieron la puerta de mi departamento, mi amigo se metió en mi cuarto y me vio en la cama”, detalló el Chino. Su amigo, al ver que seguía inmóvil, creyó lo peor hasta que logró asegurarse de que solo dormía profundamente.

A lo largo de la charla, Ricardo Darín sumó otras escenas marcadas por el costado imprevisible de la convivencia y el “miedo” irreductible que, a pesar del paso de los años, sigue alerta a cada chispa, puerta cerrada o lámpara que queda encendida. Consciente de estos peligros y aprendizajes, el actor les inculcó a todos los integrantes de la familia la costumbre casi ritual de chequear luces, llaves y enchufes antes de irse a dormir, construyendo un pacto de cuidado doméstico sostenido en la experiencia y el cariño.

El testimonio de padre e hijo dejó ver cómo la alarma, el miedo e incluso el ridículo pueden ser reconvertidos en anécdotas fundantes para una familia y, también, en mensajes de advertencia sobre la importancia de la prevención. Entre humor, pudor, sustos y gratitud, los Darín mostraron que detrás de las grandes figuras y de los momentos de éxito, siempre existen historias mínimas y aprendizajes comunes que atraviesan y humanizan cualquier trayectoria.

