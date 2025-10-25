La reacción del Cholo Simeone y Carolina Baldini por el nacimiento de su primer nieto: “Esos piecitos que alegría nos darán”

Eva Bargiela y Ginaluca Simeone anunciaron la llegada de Faustino, su primer hijo (Foto: Instagram)

El sábado por la tarde, Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron la llegada de Faustino, su primer hijo y el primer nieto de ambos lados de la familia. La noticia se conoció a través de un tierno posteo en las redes sociales, donde la pareja compartió las primeras imágenes como padres, capturando el instante en que la familia comenzó a crecer.

La alegría no tardó en contagiarse a todos. Los flamantes abuelos paternos, Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini, reaccionaron rápidamente a la feliz noticia. La primera en manifestar sus sentimientos fue Carolina, quien comentó la publicación conjunta de su nuera e hijo: “Hoy mi corazón se agrandó un poquito más. ‘Ser mamá fue un regalo… ser abuela, una bendición’. Sos tan lindo Fausti”, escribió la exmodelo, resumiendo el giro que supuso esta llegada para toda la familia Simeone-Bargiela.

En la misma publicación, la esposa actual del Cholo también expresó su felicidad ante el nacimiento del nuevo integrante: “¡Amor incondicional! ¡Bienvenido bebé! Te vamos a cuidar tanto”. El saludo dejó en claro el entusiasmo y la ternura con la que la familia recibió a Faustino y la voluntad compartida de brindarle protección y amor.

El director técnico del Atlético de Madrid, recurrió a sus historias para sumarse al festejo virtual. Reposteó el anuncio que hizo la pareja y eligió hacerlo de manera simple y emotiva: la primera foto que subió fue la de su hijo y Eva recibiendo al pequeño y apenas sumó el nombre del nieto junto a un corazón. Luego, compartió una imagen de los pequeños pies de Faustino, acompañada por una frase que dibuja ya un sueño familiar:“Esos piecitos que alegría nos van a dar”, dejando deslizar la posibilidad de proyectar, quién sabe, un futuro entre pelotas y estadios, como su abuelo, sus tíos y su papá.

La llegada de Faustino no solo marcó el inicio de una nueva generación para ambas familias, sino también un momento de profunda unión y felicidad compartida. Las reacciones, los mensajes y las imágenes dejaron constancia de que, desde sus primeros minutos de vida, el pequeño supo colmar de amor a padres, abuelos y todo aquel que espera acompañar su destino.

La feliz noticia irrumpió la calma del sábado por la tarde y desde el primer momento generó una catarata de repercusiones. El carrete de imágenes que eligieron para compartir el nacimiento de su primer hijo, Faustino, estuvo atravesado por la intimidad y la emoción. La primera foto mostró un primer plano de los piecitos del recién llegado, diminutos y perfectos, retratando la fragilidad y la promesa del inicio. Las siguientes imágenes capturaron a los flamantes padres, entre lágrimas y sonrisas, contemplando a su hijo por primera vez en la sala de parto. En la última postal, Eva amamantó a Faustino por primera vez mientras Gianluca observó la escena con una combinación de ternura y admiración, un instante que quedará grabado como uno de los más fuertes en la memoria familiar.

Junto a la publicación, la pareja confesó el sentimiento que los atravesó: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, acompañando el texto con un corazón blanco y un dato que habló también de la salud del bebé: “4,085 kg de puro amor”.

La reacción fue inmediata. Amigas y colegas de la modelo, como Ailén Bechara, Luli Fernández, Virginia Gallardo, Flopy Tesouro, Stephanie Demner, Rocío Marengo, China Ansa, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez, Cale Ruggeri y Stefi Roitman, colmaron el posteo de mensajes de felicitaciones, alegría y buenos deseos para esa familia que acaba de comenzar. Cada mensaje reflejó la emoción colectiva ante la llegada de un niño que, incluso en sus primeros días, logró conmover a todos los que siguen de cerca el camino de sus padres.