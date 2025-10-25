Teleshow

La furia de Matías Alé con Yanina Latorre luego de las críticas al vestido de Martina Vignolo: “Va carta documento”

El actor salió al cruce de la conductora de América luego de que dijera que el atuendo del civil parecía comprado en un cotillón. La respuesta de la panelista de LAM

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

El enojo de Matías Alé luego de que Yanina Latorre criticara sus looks del civi (Video: Instagram)

El jueves al mediodía, Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata y, mientras aún celebraban el paso formal en sus vidas, un conflicto mediático surgió a raíz de las críticas que Yanina Latorre y Matilda Blanco realizaron sobre el look que ambos eligieron para la ceremonia. Las devoluciones negativas no tardaron en generar una fuerte reacción por parte de Alé, quien decidió responder públicamente y anunciar que tomaría medidas legales ante lo que consideró “exceso de ensañamiento” y tono descalificante en los paneles de espectáculos.

Matías habló en Gossip de Net TV y no ocultó su malestar: “No me interesa. Hemos tenido tantas devoluciones tan lindas. Además el look está lindo.” Fue categórico sobre el alcance que tuvieron los comentarios contra él y Martina: “Por Matilda Blanco y por Yanina Latorre le mandé el informe del programa que hacen ellos, se lo mandé a mi abogado porque la verdad que el exceso de ensañamiento, de enojo… Una cosa es distinta es opinar diferente y puede gustarte o no. Ahora, cuando vos a eso le pones un tono personal, un tono agresivo, un tono descalificante permanentemente, personas que no entiendo cuál es el talento, sentarse en un escritorio y mover la lengua”.

El actor apuntó especialmente contra el tipo de discursos que habilitan la descalificación gratuita: “No tenemos que naturalizar que gente como ellas… No sé quién les da la potestad de poder adjudicar que pueden decir lo que quieren, lo que se les cante el orto de todo el mundo… Cuando hablan de esa persona, no le gusta nada, porque cuando se habla de la hija de Yanina o de su vida personal o de Matilda, yo le digo: ‘Chicas, pasen primero por registro civil, tengan una pareja que lo respeta, alguna pareja que les regale algo’. Déjense de meter en la vida de los demás. Dejemos de naturalizar a las personas que sentadas desde un escritorio pueden opinar y decir lo que se le cante. No, frenemos eso desde un lugar de respeto, sin agresión, sin nada. Pero yo no tengo por qué levantarme así…

En redes señalaron que el
En redes señalaron que el vestido de ella estaba inspirado en La Bella y la Bestia (Crédito: RSFotos)

Alé subrayó que su enojo no nace de la discrepancia en la opinión, sino de la insistencia y el tono personal: “Hasta los haters la frenan, imagínate lo que es la agresión. A mí me dijo ridículo, jorobado.” Y fue más allá, cuestionando legitimidad y autoridad moral de los panelistas: “¿Quién avala un programa así? ¿Por qué yo me tengo que levantar feliz y recibir…? O sea, no me mueven la aguja y no van a llegar a mí. Pero sí, pongo un límite… ¿Con qué autoridad moral?” Planteó además que la decisión de llevar el asunto a la vía legal fue producto de la acumulación de comentarios: “Va carta documento, yo ya lo tengo a mi abogado, que se hagan cargo de lo que dijeron. ¿Cómo van a decirlo de un vestido de Benito Fernández?, gente que sabe… Por más que lo haya comprado en una feria americana, con todo el amor del mundo, y tal vez con Martina es lo que llegamos a comprar. ¿Quién sos, Latorre? ¿A quién te comiste? ¿Quién sos, Matilda Blanco? Que después salís así, que te chupe los pies. Estúpida”.

Sobre la crítica disfrazada de humor, fue contundente: “No, qué humor. Eso no es humor. Así después se van a hacer… Hacer humor es reír, tenés para ti, eso no es humor, eso es criticar desde un lugar de altura que no lo tienen.”

Matías reconoció la contradicción con su pasado mediático, pero diferenció su participación como figura pública: “Mientras ustedes hablan, yo bailo. Mientras ustedes hablan, yo me caso. Mientras ustedes hablan, yo produzco dos obras de teatro. Yo no soy panelista, que está todo bien, lo respeto también, pero yo no hablo de los demás, yo hago. Entonces, cuando ustedes hablan, sentados en un lugar que es lo único que mueven es la lengua, permítanse, bánquense un límite”.

La dura respuesta de Yanina Latorre a Matías Alé (Video: América TV-Polémica en el Bar)

En respuesta, Yanina se pronunció en Polémica en el Bar (América TV) y relativizó el enfado de la expareja de Graciela Alfano: “Yo pienso que estamos todos locos, igual que me chu... un huevo. Yo dije que no me gustaba el vestido, que parecía un vestido de cotillón. Tengo todo el derecho del mundo”. Sostuvo que su rol en el espectáculo es opinar y justificar la crítica estética: “No dije que la piba fuera una violadora y una asesina serial.” En diálogo con Mariano Iudica y el panel, Yanina insistió en que Alé y Martina eligieron mostrarse en público y ser parte de la agenda mediática: “Te casaste con Matías Alé que es el rey de los mediáticos y que está mostrando todo. Si no querés que te critiquen, no lo muestres”.

Remarcó que la costumbre de opinar sobre la estética de los famoos es parte del “show” de la televisión y, aunque reconoció el impacto que pueden tener las palabras sobre los destinatarios, ratificó que su tarea fue expresar una opinión. “Esto también es parte del show, y que te digan que un vestido es feo es parte del show, ¿no? Le dije así”. Para la panelista, si se elige mediatizar la vida privada, se debe aceptar la posibilidad de recibir comentarios negativos o desaprobaciones, subrayando el carácter público de ambos protagonistas en la escena mediática actual.

