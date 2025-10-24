Teleshow

Juana Viale completó otro desafío: trepó en bicicleta hasta la cima del Mont Ventoux, el tramo más duro del Tour de France

La conductora de Almorzando con Juana está en Francia junto a su novio, Yago Lange. Juntos encararon los 1910 metros de trepada a pura pedaleada. En 2026 se disputa el Tour de France femenino. ¿La nieta de Mirtha será de la partida?

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
Juana Viale en plena trepara
Juana Viale en plena trepara del Mont Ventoux

La reciente trepada de Juana Viale y su pareja Yago Lange por el Mont Ventoux en Francia es otra proeza de la conductora de Almorzando con Juana. Y el lugar elegido, luego que viene de completar varias pruebas físicas muy exigentes, es sugestivo. Es que la próxima edición femenina del Tour de France ya tiene fecha: el 7 de agosto de 2026. Y recorre el mismo asfalto que pedaleó ella. En este contexto, la presencia de la actriz y conductora argentina en uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo mundial adquiere un significado especial, dado que el Mont Ventoux, conocido como “el gigante de Provenza”, será el máximo desafío de la competencia.

A través de sus historias de Instagram, Juana compartió imágenes que documentan su ascenso en bicicleta hasta los 1.910 metros de altitud del Mont Ventoux, acompañada por su pareja. En las fotografías, ambos posan sonrientes junto a la torre del Observatorio y la estación meteorológica que coronan la cima, fin del duro recorrido así como ante el cartel cubierto de adhesivos que señala el punto más alto, con un extenso paisaje montañoso de fondo y bajo un cielo parcialmente nublado. En una de las imágenes, se destaca el texto: “1910 mts trepando! Mont Ventoux”.

El recorrido realizado por Viale es célebre por su exigencia, ya que forma parte del trayecto más desafiante del Tour de France. La actriz completó la subida equipada con una bicicleta de ruta negra, casco verde claro, chaqueta roja con motivos geométricos naranjas, guantes negros y pantalones oscuros ajustados, indumentaria adecuada para el ciclismo de montaña. El entorno, caracterizado por colinas rocosas, vegetación baja y una carretera asfaltada con baranda amarilla, resalta la dificultad y el atractivo del paisaje que rodea al desafío.

Juana Viale y Yago Lange
Juana Viale y Yago Lange en el punto más alto del recorrido

Aunque Juana Viale no ha confirmado si participará en el Tour de France femenino de 2026, su historial reciente de desafíos físicos sugiere una preparación constante y creciente. En septiembre pasado, la conductora, junto a su hermano Nacho Viale, completó el Ironman 70.3 de São Paulo, una de las pruebas de triatlón más exigentes del circuito internacional, que reunió a cientos de deportistas en la ciudad brasileña. Tras superar la competencia, Viale compartió sus impresiones sobre el proceso de preparación y las dificultades enfrentadas.

La actriz detalló que su entrenamiento se extendió durante meses, en paralelo a sus compromisos profesionales y familiares. “En un año logré lo impensado. Madre de tres. Colegio. Reuniones. Tres trabajos. Giras. Aprender textos. Estudiar invitados. Y en paralelo mis entrenamientos. Mi meta para ese 21 de septiembre”, relató Juana Viale al repasar su experiencia previa al triatlón. Hasta ese momento, su contacto con el triatlón era limitado: sabía nadar, pero nunca había corrido ni practicado ciclismo de manera deportiva.

En plena subida, Juana Viale
En plena subida, Juana Viale pedalea hacia la cima, donde se encuentran el Observatorio y la estación meteorológica del Mont Ventoux

Durante la preparación, Viale enfrentó obstáculos significativos. Un mes antes del evento, una lesión en la rodilla la obligó a suspender los entrenamientos de carrera, y apenas cuatro días antes de la competencia, recurrió a una infiltración para poder participar. “Los 21 K fue mi última prueba. Después vino cuidar mi rodilla. Miedos. Inseguridades. Frustración”, expresó la conductora sobre los momentos de mayor incertidumbre.

El día de la competencia comenzó para Juana Viale a las dos de la mañana, con el desayuno tres horas después y la largada del Ironman marcada por la ansiedad y el temor, pero también por la determinación. “Miedo. Adrenalina… y la certeza que tenía que llegar”, resumió la actriz. La presencia de Yago Lange fue fundamental en este proceso, como ella misma reconoció: “Todo esto no lo hubiese logrado si Yago no hubiese estado ahí, cuando había tormenta (no climática), cuando lloraba, o cuando mi cuerpo no podía más”.

La reciente publicación de imágenes de Juana Viale recorriendo en bicicleta la misma ruta que será escenario del Tour de France femenino en 2026 refuerza la expectativa sobre una posible participación de la actriz en la próxima edición de la carrera, la más emblemática del ciclismo mundial.

Temas Relacionados

Juana VialeYago LangeTour de FranceMont VentouxCiclismoAlmorzando con Juana

Últimas Noticias

Charlotte Caniggia: el día que la expulsaron del colegio y la interminable espera hasta que sus padres la fueron a buscar

La influencer recordó el día que una institución tomó una drástica decisión luego de una broma y por cinco horas estuvo aguardando a Mariana Nannis y a Claudio Paul Caniggia

Charlotte Caniggia: el día que

Georgina Barbarossa reveló que está en pareja y sorprendió al confesar sus gustos sexuales

La conductora habló en vivo en su programa sobre su actual relación y abrió la puerta a su intimidad

Georgina Barbarossa reveló que está

Marixa Balli recordó el accidente en el que casi muere hace 25 años: “Antes del viaje me dijeron ‘tené cuidado, veo sangre’”

La bailarina contó como fue el siniestro que protagonizó en el año 2000 y que terminó con su pareja de ese momento falleció en el acto. La advertencia que recibió y el accidente mortal de Rodrigo Bueno tres meses después

Marixa Balli recordó el accidente

El gesto romántico de Matías Alé que sorprendió a Martina Vignolo a horas de la ceremonia religiosa: “Juntos al altar”

Mientras esperan por el momento de dar el sí en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco de Mar del Plata, el actor homenajeó a su flamante esposa con una avioneta que pasó frente al hotel donde se alojan. El video

El gesto romántico de Matías

Virginia da Cunha habló de la situación de Lourdes Fernández: “Nos tocó estar en el momento justo”

Las cantantes están ensayando para regresar a los escenarios con Bandana por lo que tenían un contacto más cercano de lo habitual y fueron las primeras en darse cuenta de que algo estaba mal. “El audio era realmente preocupante, a mí me generó algo espantoso adentro”, dijo acerca del mensaje que recibió por parte de su compañera

Virginia da Cunha habló de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Molinos Agro y Louis Dreyfus

Molinos Agro y Louis Dreyfus Company presentaron una mejora en su propuesta a los acreedores de Vicentin

Impactante video: un joven perdió el control del auto y atropelló a dos hermanas de 7 y 11 años

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: “Ella no quería salir”

La ciencia devela un misterio climático de siglos que tiene a dos volcanes antárticos como protagonistas

Alerta en Trelew tras el avistamiento de un puma suelto en la ciudad: atacó a dos caballos

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Bolivia: el Congreso

Crisis en Bolivia: el Congreso aprobó la importación privada de combustibles para enfrentar la escasez

Francia suministrará a Ucrania nuevos misiles Aster y aviones Mirage

Un estudio científico reveló que Queen es la banda más pegadiza de la historia

El primer ministro de Ontario suspenderá la polémica campaña anti aranceles para reabrir el diálogo comercial con Estados Unidos

Zawyet El Aryan: el enclave egipcio cuyo secreto alimenta teorías y especulaciones

TELESHOW
Charlotte Caniggia: el día que

Charlotte Caniggia: el día que la expulsaron del colegio y la interminable espera hasta que sus padres la fueron a buscar

Georgina Barbarossa reveló que está en pareja y sorprendió al confesar sus gustos sexuales

Marixa Balli recordó el accidente en el que casi muere hace 25 años: “Antes del viaje me dijeron ‘tené cuidado, veo sangre’”

El gesto romántico de Matías Alé que sorprendió a Martina Vignolo a horas de la ceremonia religiosa: “Juntos al altar”

Virginia da Cunha habló de la situación de Lourdes Fernández: “Nos tocó estar en el momento justo”