Juana Repetto compartió experiencias de sus tres embarazos y reveló cuál es la etapa de mayor temor: “Me asusta”

La influencer detalló cómo la pasó durante la gestación de Toribio y Belisario, y cómo lleva adelante el de Timoteo

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Juana Repetto contó cómo vivió sus tres embarazos: el de Toribio, el de Belisario y el actual de Timoteo

El tercer embarazo de Juana Repetto transcurre en un contexto de cambios personales y desafíos inéditos para la actriz, quien se encuentra separada y enfrentando una rutina marcada por el trabajo y la crianza de sus hijos. Desde la cocina de su casa, Juana Repetto compartió en su feed de Instagram un video donde contó cómo ha vivido cada una de sus gestaciones, destacando las diferencias entre ellas y el impacto de las circunstancias personales en cada etapa. Y lo rubricó, antes de los comentarios, con una sentencia: “Embarazo soltera, casada y separada. Tengo para todos los gustos. Alguna versión es la tuya seguro, como lo transitaste? .

Al recordar su primer embarazo, Juana Repetto relató que la experiencia fue sumamente positiva y estuvo marcada por una dedicación absoluta a la preparación y la información. “Con Toro, el embarazo fue espectacular. Yo estaba cumpliendo el sueño de mi vida. Me dediqué todo el embarazo a informarme, a saber. Renuncié al trabajo, iba en bondi, pero me tomaba todas las clases de embarazo que había. Informarme al cien por cien, prepararme para el parto”, expresó. Sin embargo, tras el nacimiento de su hijo, la situación cambió drásticamente. La actriz reconoció que el puerperio resultó mucho más difícil de lo esperado: “Y cuando nació, se me vino la noche. Ahí sí me la vi ásperas porque tenía mucho miedo, muchas dudas, mucha incertidumbre. Estaba sola en mi casa, un bebito recién nacido y un día se cortó la luz y me fui a vivir a lo de mi mamá y me quedé seis meses”, recordó entre risas.

Juana Repetto con Toribio
Juana Repetto con Toribio

La llegada de su segundo hijo, Belisario, estuvo acompañada de una actitud diferente hacia el embarazo. Juana Repetto admitió que, en esa ocasión, le prestó menos atención al proceso debido a las demandas de la vida cotidiana y la presencia de su primer hijo. “Con Beli, el embarazo le di mucha menos bola porque ella tenía un hijo. Va la vida, el colegio, el coso. Entonces, hay que buscar como los momentos para, para ir conectando con el embarazo”, explicó. No obstante, destacó que logró tener el parto que deseaba y que la compañía de su entonces esposo, Sebastián, fue fundamental para atravesar el puerperio de manera más llevadera: “Logré mi parto soñado y ahí sí, la diferencia de haberlo pasado acompañada de Sebastián, en ese momento mi marido, yo creo que me ayudó un montón, sobre todo en el puerperio, porque los miedos también los compartís. Todo lo que no me gusta compartir, por un lado, en este caso, lo negativo, dividido en dos, te aliviana un montón y tuve un puerperio relindo y reliviano”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto
Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a su hijo Belisario el día del parto

Actualmente, Juana Repetto transita su tercer embarazo en medio de una separación y una serie de cambios personales, como una mudanza y la finalización de su nueva casa. “La tercera la estamos transitando ahora, como puedo, muy desquiciada. Embarazada, separada, desquiciada. No, no, pasaron muchas cosas este año a mí, aparte del embarazo. El embarazo sorpresa, mudanza, divorcio, vivir en lo de mi mamá dos meses. Todavía estoy terminando la casa”, relató. A pesar de las dificultades, ha comenzado a realizar actividad física para conectar con su embarazo y se muestra especialmente preocupada por el puerperio que vendrá: “Ahora empecé gimnasia para darle un poco de bola a este chico en un momento, pero te cuento después del puerperio, que es de lo que más me asusta”.

Una foto que publicó Juana
Una foto que publicó Juana con su incipiente pancita en este tercer embarazo que transita (@juanarepettook)

La actriz también subrayó el aumento de sus responsabilidades laborales y familiares en esta etapa: “Estoy trabajando más que nunca en mi vida. Dos pibes en el colegio, esto no es para uno”. Finalmente, invitó a quienes la siguen a dejarle comentarios si tienen dudas sobre su experiencia, mostrando su disposición a compartir más detalles sobre su vivencia actual.

