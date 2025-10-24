Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

El casting para ser una estrella pop

El regreso de Bandana a los escenarios, anunciado para celebrar los 25 años de su formación, reavivó el interés por la historia de una de las bandas pop más emblemáticas de Argentina. Surgidas del reality show Popstars en 2001, las integrantes originales —Lourdes Fernández (conocida luego por su nombre artístico Lowrdez), Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán— protagonizaron un fenómeno cultural que marcó a toda una generación.

Ahora vuelven sin la participación de Ivonne, quien desde su salida en 2004 no quiso formar parte de ningún retorno para centrarse en su propio camino, que hoy la encuentra al frente de La Delio Valdez. La visibilidad del calvario que vivió Lowrdez con su novio cambió el foco y puso las alertas en su pronta recuperación. Y activó la máquina de los recuerdos a aquellos tiempos donde todo parecía posible.

El casting de las Bandana

El origen de Bandana se remonta al exitoso formato televisivo Popstars, emitido por Telefe, cuyo objetivo era conformar una banda femenina de pop a partir de un extenso proceso de selección. Miles de jóvenes de todo el país se presentaron a las audiciones, motivadas por el sueño de convertirse en artistas profesionales. El jurado, tras semanas de pruebas y ensayos frente a cámaras, eligió a las cinco jóvenes que darían vida al grupo y cuyos nombres se volvieron posters, vinchas y autógrafos: Lourdes, Lissa, Valeria, Virginia e Ivonne.

El proceso de audiciones fue uno de los momentos más recordados del reality. Las aspirantes debieron superar distintas etapas, desde pruebas vocales hasta coreografías y desafíos de convivencia, bajo la atenta mirada del jurado y la producción de BMG Internacional. Finalmente, la formación definitiva de Bandana se anunció en televisión, lo que generó una inmediata repercusión mediática y una base de fanáticos que creció rápidamente. El ascenso del grupo fue meteórico. Su primer álbum, editado a fines de 2001, alcanzó el disco de oro en apenas tres días y el de platino en una semana.

El grupo debutó ante más de 8.000 personas en un shopping del barrio de Once y, al año siguiente, grabó la versión en español de “Muero de amor por ti” para la película Lilo & Stitch de Disney. Temas como “Guapas” y “Maldita noche” se convirtieron en himnos del pop argentino, mientras la banda llenaba estadios, realizaba giras por el interior y lanzaba nuevos discos. En 2003, Bandana estrenó la película Vivir intentando, que superó el millón de espectadores y se posicionó como la más taquillera de ese año en Argentina.

Una jovencita Lowrdez haciendo el casting para formar Bandana

Sin embargo, el éxito no estuvo exento de tensiones internas. En 2004, Bandana anunció su separación con una serie de recitales en el teatro Gran Rex, que congregaron a miles de seguidores. Algunas integrantes, como Lowrdez, optaron por iniciar carreras solistas, mientras que otras se mantuvieron vinculadas a la música o emprendieron nuevos proyectos. La noticia de la disolución sorprendió al público y marcó el cierre de una etapa que había transformado la escena pop local, para la tristeza de sus seguidores.

Años después, el grupo protagonizó varios reencuentros. En 2008, las integrantes reaparecieron en el programa de Susana Giménez, y en 2016 regresaron oficialmente a los escenarios con una serie de shows en el teatro Lola Membrives. En esa ocasión, Ivonne Guzmán decidió no sumarse y continuó su carrera con la banda La Delio Valdez y otros proyectos personales. Más recientemente, en mayo de 2025, Bandana ofreció un show sorpresa en la avant premiere de la nueva versión de Lilo & Stitch, evento que anticipó el anuncio de su regreso para celebrar el aniversario número 25 de su creación.

Bandana confirmó su regreso a los escenarios para celebrar 25 años de trayectoria con un show especial en noviembre en Buenos Aires. El reencuentro reunirá a Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, quienes volverán a interpretar los éxitos que marcaron a una generación. El retorno de Bandana coincide con el resurgimiento del formato Popstars, que prepara su vuelta a la pantalla de Telefe, y con un renovado interés por las girlbands en la escena musical argentina. Así, la banda que definió el pulso del pop de los 2000 se prepara para reencontrarse con su público, mientras el reality que las vio nacer también se dispone a escribir un nuevo capítulo en la televisión nacional.

Las Bandana cumplen 25 años

El anuncio fue replicado en las cuentas oficiales de Bandana, donde celebraron un retorno que no es más que un viaje a la nostalgia. La noticia generó una ola de entusiasmo y nostalgia entre los seguidores, quienes esperan la confirmación de la participación de Ivonne Guzmán, ausente en esta ocasión pero aún vinculada al deseo de un reencuentro completo. Al fin y al cabo, ellas les enseñaron a abrir la mente y a convencerse de que los sueños son reales.

Bandana se inició en el 2001 en el reality Popstars