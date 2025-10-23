Lourdes Fernández reapareció con un video tras el escándalo por la denuncia de su madre: “Me acabo de levantar”

En medio de la preocupación de sus seres queridos y colegas, Lowrdez reapareció en las redes (Instagram).

En las últimas horas, la preocupación se apoderó del mundo del espectáculo tras la denuncia de desaparición presentada por la madre de la cantante Lourdes Fernández, conocida popularmente como Lowrdez en su paso por Bandana, luego de varios días sin contacto. El revuelo creció rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, con incertidumbre entre fanáticos, colegas y figuras del ambiente musical. Finalmente, fue la propia cantante quien decidió romper el silencio y aclarar su situación, para aplacar el temor generalizado y restablecer la calma.

Desde sus historias de Instagram, Lourdes eligió aclarar el episodio de manera directa, frente a la cámara y en un clip algo accidentado en la calidad de audio. Visiblemente, entre sorprendida e indignada por el desarrollo de los hechos, contó: "Chicos, me acabo de levantar. Me ca... las llamadas, no me dejan...“, en referencia a la cantidad de mensajes y llamados que había recibido en su teléfono personal tras la viralización de la denuncia. De inmediato, explicó el verdadero motivo de su ausencia. ”Estoy con gripe desde el lunes. Dios, no puedo creerlo. Esto es terrible. No, chicos, no“, agregó con fastidio y dejando ver el agotamiento producto de la situación vivida.

El panorama se originó por la denuncia realizada por Mabel López, madre de la cantante, quien había perdido contacto con Lourdes desde el 4 de octubre. La consulta realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, y luego canalizada por la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, activó una alerta en la fuerza y motivó la búsqueda inmediata. De un momento a otro, lo que empezó como una solicitud de información por parte de la familia se transformó en una angustiante espera y, a nivel mediático, en el seguimiento masivo de una figura querida por varias generaciones.

La exintegrante de Bandana salió a hablar ante el revuelo por la denuncia de desaparición (Instagram)

"Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremenda, tremenda. Me ha tocado malísimo“, continuó Lourdes, visiblemente molesta por la confusión generalizada. A medida que hablaba, intentaba dejar en claro que la situación no era ni remotamente tan grave como aparentaba y agradeció el acompañamiento que, aunque excesivo para la ocasión, le demostró a cuántas personas marcó a lo largo de su carrera. ”Bueno, gracias por ocuparse de mí y estar pendiente, pero estoy bien“, concluyó, poniendo un punto final al misterio.

La reacción mediática no tardó en tener su correlato al aire. Esta mañana, el ciclo televisivo TL9 al amanecer (Canal 9), con la participación del columnista Alexis Puig, intentó comunicarse varias veces con la cantante en vivo. Finalmente, Lourdes atendió el llamado en medio de titubeos y comentarios cruzados con una voz masculina de fondo. “No puedo agarrar, ¿me estás jodiendo? Pará que me está llamando Alexis”, se la escuchó decir, agregando entre líneas más misterio y perplejidad al relato.

Mientras tanto, la Justicia dispuso medidas de resguardo en el domicilio de su ex, en el barrio de Palermo. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Santiago Bignone y a instancias de la Secretaría 136 a cargo de Juan Pablo Strifezza, estableció una consigna policial en el inmueble para preservar la escena, facilitar la labor de los investigadores y evitar cualquier alteración mientras avanzaba la causa de desaparición.

La escena en el propio departamento no estuvo exenta de particularidades. Al llegar al edificio, los efectivos policiales fueron recibidos por un hombre que explicó que ya no era pareja de Fernández y que ella no vivía más allí. Ante la negativa a permitir el ingreso, las brigadas y agentes del área de violencia de género aguardan la orden judicial correspondiente para proceder, mientras el desconcierto seguía creciendo en la puerta y en las redes. Según pudo saber Infobae, el hombre dejó ingresar a la policía, pero Lourdes no estaba en el departamento.

Lourdes Fernández de Bandana recibió un llamado del noticiero del 9 y atendió al aire (Video: Telenueve al amanecer - El Nueve)

No obstante, en paralelo al dramatismo de las últimas horas, algunas señales tranquilizadoras venían de la producción de Bandana y su entorno profesional. Según fuentes consultadas por Infobae, los organizadores del reencuentro de la banda mantuvieron contacto con Lourdes y siguen en diálogo con todas las integrantes. De hecho, en los últimos días se coordinaron fechas de ensayo y sesiones fotográficas, lo que deja entrever que Fernández mantiene actividad y comunicación fluida con sus colegas y la producción musical, aunque por momentos no se mostrara disponible al público o a los medios.

Así, en medio del sobresalto y la avalancha de información, la propia Lourdes Fernández salió a dar la cara y responder por sí misma, calmando la preocupación de sus seres queridos y del ambiente artístico. Mientras las autoridades continúan con los protocolos y la comunidad celebra que todo quedara en un susto, este episodio vuelve a demostrar el impacto de la exposición pública y la presión constante sobre las figuras del espectáculo, donde el paso del silencio al escándalo puede ser tan repentino como innecesario.