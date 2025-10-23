La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”

Marcelo Tinelli fue víctima de una broma en su nuevo programa de streaming, donde le cortaron el pantalón en vivo (Video: X)

Marcelo Tinelli volvió a ser tendencia, pero esta vez no por el rating ni por un debut televisivo, sino por un insólito episodio en su nuevo programa de streaming, “Estamos de Paso”, que se emite por la plataforma Carnaval Stream. Durante una transmisión en vivo, el conductor fue víctima de una broma que recordó uno de los momentos más polémicos de su carrera: el recordado “corte de polleritas” del Bailando por un sueño, hecho sobre el que conductor hoy hace un mea culpa.

Todo comenzó como un juego entre Tinelli y las panelistas del programa, entre ellas la comediante Ceci Hace —también conocida como “La Checha”—, quien apareció en escena con una tijera y propuso hacerle un “corte de pantalón” en señal de revancha. “Si todos están en pantalones largos, cortamos un poquito acá y te dejo ver”, bromeó la humorista, generando risas en el estudio. Tinelli, fiel a su estilo pícaro, aceptó el desafío: “Yo me presto. Nunca me cortaron el pantalón a mí. He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón. Lo único que les pido es que tengan cuidado en dónde meten la tijera”, lanzó entre carcajadas.

A los pocos segundos, la escena se descontroló. La tijera avanzó más de lo previsto y el pantalón del conductor terminó rasgado de manera tan pronunciada que, según testigos, “casi se le ve todo”. Desde un costado, Fede Bal intervino al instante: “¡Cuidado, Marcelo, cuídenlo!”, advirtió, mientras el resto del equipo estallaba de risa.

El episodio recordó el polémico 'corte de polleritas' de ShowMatch, generando risas y debate en redes sociales

Uno de los detalles más comentados fue la presencia de Carla Conte en el estudio. La actriz y conductora había sido, hace más de una década, una de las figuras que se negó en vivo a dejarse cortar la pollera durante el Bailando. Ahora, los roles se invirtieron. Desde su silla en el streaming, Conte celebró la “venganza simbólica” y bromeó: “Esto es reparación histórica”, mientras el estudio estallaba en carcajadas.

El episodio se dio en el marco del nuevo ciclo de Tinelli, “Estamos de Paso”, con el que busca reinventarse lejos de la televisión tradicional. El programa, que combina humor, entrevistas y actualidad, reúne a figuras como Pachu Peña, Sabrina Rojas, Luciano “El Tirri” Tinelli y Fede Bal. Transmitido por YouTube y la plataforma Carnaval Stream, el ciclo superó los 140 mil espectadores simultáneos, posicionándose como una de las apuestas más fuertes del nuevo ecosistema digital argentino.

El conductor volvió a apostar al amor con Milett Figueroa después de haber anunciado su separación (Instagram)

Tinelli, que recientemente regresó de un viaje a Perú junto a Milett Figueroa, aprovechó este regreso al aire para mostrarse más distendido. “Necesitaba volver a disfrutar de lo que hago, sin mirar el rating”, había dicho al presentar el proyecto. Sin embargo, el humor espontáneo que lo hizo popular también lo enfrentó, una vez más, con su propio pasado.

El “corte de pantalón” remite inevitablemente al momento de ShowMatch de los “cortes de polleritas en la que Tinelli y su equipo cortaban en cámara las prendas de las bailarinas o invitadas,. En aquel momento, el sketch era celebrado por la audiencia, pero con el paso del tiempo fue cuestuionado.

Incluso el propio Tinelli reconoció años más tarde que no se siente orgulloso de esas escenas. “Que me digan que en 2007 cortaba polleritas no me ofende, pero hoy lo veo y me da vergüenza. No me gusta eso para mí. Tratamos de no recurrir a ese humor machista que es rancio, y mis hijas muchas veces me marcan el camino”, había dicho en una entrevista radial en 2019. Pese a ese mea culpa, el conductor también pidió contexto: “Juzgar un programa de hace 20 años con la mirada de hoy no tiene sentido. Era otro momento, con otras reglas y otro humor”.