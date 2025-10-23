El papá de Lourdes habló de la situación de su hija: “Todo lo que se está diciendo son barbaridades”

El papá de Lowrdes habló de la situación de su hija (Video: Youtube-Ya fue todo)

En las últimas horas, la preocupación se apoderó del mundo del espectáculo tras la denuncia de desaparición presentada por la madre de Lourdes Fernández, conocida popularmente como Lowrdez tras su paso por Bandana. Varios días sin contacto provocaron revuelo en redes sociales y una ola de incertidumbre en su madre y Lissa Vera, exintegrante de la banda. En medio del clima de alarma general, Omar, el padre de la cantante, ofreció su testimonio en Ya fue todo para esclarecer la situación y acercar una mirada diferente.

“Yo la llamé hace como cuarenta y cinco minutos… está con gripe y… por lo que estoy viendo, no está tampoco en la casa de esta persona”, detalló Omar, en referencia al estado y paradero de su hija. Aclaró que Lourdes se encontraba en la casa de una amiga con quien comparte trabajo y que, durante la semana o cuando tiene tiempo libre, suele ir a Hurlingham a la casa de otra amiga. Recordó que entre el 12 y el 13 de octubre Lourdes estuvo en su casa y que pasaron juntos un día en familia, remarcando que “todo lo más bien, ningún problema”.

Consultado sobre la preocupación manifiesta por parte de la madre de Lourdes y el movimiento generado en los medios, Omar se distanció: “No puedo hablar por parte de la madre porque no sé qué la motiva a estar en esta circunstancia de hacer denuncia… todo lo que se está diciendo son barbaridades que no tienen razón de ser”. Expresó que mantiene una “muy buena relación” con su hija y que, aunque a veces pasa una o dos semanas sin contacto, se llaman mutuamente y se mantienen comunicados.

La mamá de Lourdes se acercó a una comisaría y denunció a su hija como desaparecida

Sobre episodios anteriores relacionados con la vida personal de Lourdes, Omar recordó que “no podría decirte si realmente tenía una relación tóxica al extremo como para decir eso, porque no he convivido con ellos, así que no me consta”. Aclaró que en los últimos días se enteró de que Lourdes había terminado la relación con su expareja “hace más o menos unos quince o veinte días”. Relató: “Me consta el hecho de que Lourdes había salido con el tema de la violencia de género, que volvió a la casa y estuvo en tu casa y yo estuve con ella”.

Al ser interrogado por como se enteró de toda esta situación, Omar consideró: “Yo estaba descansando… mi señora se levantó… y prendió la televisión y apareció el programa. Vi que había un allanamiento y todo eso. Lo primero que hice fue llamarla… y me dice: ‘Mirá, papá, estoy con una gripe muy fuerte. Voy a llamar al 911’”. Explicó que ella necesitaba dar aviso a las autoridades para dejar constancia de que estaba bien y que “no podés llamar a una comisaría cualquiera porque no sabés cuál es la que contiene el expediente de tribunales. Entonces, llamás al 911 directamente como para dar aviso de que estás”.

Respecto a la actitud que tomó Vera con la situación, eligiendo presentar una denuncia en nombre de Fernández, el padre de la cantante dijo: “No podría hablar por Lisa. No sé cuáles son los motivos, qué conocimiento tiene ella de la situación. Yo lo único que te puedo decir es que hablé con mi hija y está bien”.

Meses atrás la cantante había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto: Instagram)

En lo que respecta a la situación con la expareja de Lourdes, Omar reconoció su disconformidad: “No tengo buenas relaciones y como padre te diría que más de una vez fantaseé con agarrar un bate de béisbol… pero tengo que respetar la decisión de mi hija”. Consultado sobre la violencia denunciada en el pasado, admitió que “eso de los moretones de la cara sí que son reales… ese episodio sucedió”. Dijo también que Lourdes con el tiempo logró recuperarse de esa situación y que cree que finalmente ya no mantiene el vínculo: “Supongo que no sigue enamorada de esa persona… se reconcilió, supongo que la manipuló para que retire la denuncia”.

De esta manera, el padre de Lourdes restó dramatismo al momento actual, reiterando varias veces que se siente tranquilo y comunicado, y dejando en claro que, más allá de diferencias familiares o mediáticas, su contacto con la hija es regular y que la prioridad para él siempre ha sido respetar sus decisiones como adulta.