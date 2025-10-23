Teleshow

El emotivo video de Maru Botana por el cumpleaños de su hija Lucía: “Gracias por tus palabras cuando me viste caída”

La cocinera decidió homenajear a su primogénita que celebró sus 25 años con un tierno clip que recorrió toda su vida

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

El emotivo mensaje de Maru Botana por el cumpleaños de su hija Lucía

El saludo de Maru Botana a su hija Lucía por su cumpleaños se convirtió en un testimonio lleno de admiración, ternura y gratitud. Lejos de limitarse a una felicitación al paso, la cocinera eligió abrir su corazón y compartir públicamente un mensaje profundo, capaz de recorrer toda una historia compartida, subrayando la esencia única de su hija y el lazo entrañable que las unió a través del tiempo y las experiencias.

Para acompañar sus palabras, Maru creó un video especial donde compiló fotos de Lucía desde la infancia hasta la actualidad. Recorrió los viajes que hicieron juntas a lo largo de los años, reunió momentos entrañables en familia —rodeadas de hermanos y de padres— y celebró en imágenes la cotidianeidad, los rituales, los pequeños detalles que resultan invaluables con el tiempo.

“Luchita Hermosa: MUY FELIZ CUMPLE!!! Que tengas un año hermoso, lleno de sueños y proyectos, y que te rías mucho. Luchi, tenés un tremendo interior, sos de esas personas que siempre te sorprenden, es como que sos básicamente una caja de sorpresas. No es fácil descubrirte, pero me emocionás con tus pensamientos y tus palabras en el momento que hay que actuar”, comenzó Botana en su escrito, resaltando la complejidad y profundidad de Lucía, la joven de 25 años que, según su madre, prefirió mostrarse solo cuando realmente lo deseaba.

Lucía cumplió 25 años
Lucía cumplió 25 años

Maru recordó, además, la libertad de espíritu y la autenticidad con la que su hija transitó todos los caminos a través de los años. “Te gusta vivir tu vida a tu manera y ser libre en tu accionar. Hoy entiendo mil cosas que de chiquita me daban a caprichosa. Siempre supiste lo que querías y como fuera lo lograste, y me enseñaste a no meterme, a estar cerca pero en silencio, acompañándote. Cuando te mostrás es porque querés y aprendí muy bien eso”, confesó la cocinera, agradecida por cada lección que su hija le regaló a través del tiempo. En ese aprendizaje delicado de ser madre, Botana aprendió que, a veces, la mejor manera de acompañar es a distancia, en silencio, esperando el momento en que la otra persona decide abrirse.

En su mensaje, hubo espacio también para reconocer lo mucho que Lucía la preparó desde pequeña. “Me enseñaste un montón de cosas desde chiquita, como salir de las zonas de conflicto que no suman. También me enseñaste a hacer un stop y dar un abrazo en el momento indicado”, reconoció Maru, quien sumó un guiño cómplice y familiar: “Me encantaba irme de viaje con vos. Sos única en eso, armás unos programones. Los disfruté tanto. Gracias”. Y es que los viajes —que siempre fueron uno de los grandes rituales entre madre e hija— quedaron anclados en la memoria de ambas con el paso de los años, acumulando escenarios, charlas, anécdotas y fotografías compartidas.

El humor y la alegría tuvieron un papel central en la relación. “Además sos tan graciosa Luchita. Tan de esas personas que de repente te hacen morir de risa. Amé a tus amigas, que ya son como familia. Todavía quedó el viaje pendiente a Carmelo”, explicó la cocinera, dando cuenta de cómo el círculo de su hija se mezcló con el propio, extendiendo el sentido de familia a todos aquellos que hoy la acompañan.

"Sos todo lo que está
"Sos todo lo que está bien", Maru le dedicó un extenso mensaje a su hija Lucía (Foto: Instagram)

Al cerrar, Maru condensó su sentir en una frase llena de admiración y amor: “Qué linda mujercita Luchita. Como se dice, ‘sos todo lo que está bien’. Gracias por tus momentos, tus charlas, tus palabras cuando me viste caída. Mi Luchi Hermosa hasta el infinito y más allá. Que seas muyyyyy feliz”.

Así, ese cumpleaños se convirtió en una fiesta compartida entre la memoria y el presente, en la que la felicidad y el agradecimiento se abrazaron en cada palabra, cada sonrisa y cada imagen.

