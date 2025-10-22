Teleshow

Marcelo Tinelli recordó su cita fallida con Pamela Anderson: “Fuimos a tomar algo”

En su programa de streaming, el conductor compartió detalles de su encuentro con la protagonista de Baywatch cuando visitó el país en 2011 para participar del Bailando por un sueño

Martina Cortés

Por Martina Cortés

En pleno programa, Marcelo Tinelli recordó la visita de Pamela Anderson al Bailando y su percepción de la conocida actriz (Estamos de paso – Carnaval Stream)

En el apogeo de su histórico éxito con Bailando por un Sueño, Marcelo Tinelli apostaba por sumar figuras internacionales para darle aún más brillo a su ciclo. Fue así que en 2011 sorprendió al público trayendo al show a nada menos que Pamela Anderson, la estrella global de Baywatch. El desembarco de la rubia fue furor, pero a más de una década de aquel fenómeno mediático, el conductor reveló detalles y recuerdos inesperados de la visita en su streaming Estamos de Paso (Carnaval), y dejó a todos con la boca abierta con su opinión sincera.

Lejos de idealizar el encuentro con la actriz, Tinelli rompió el mito en una charla distendida junto a Carla Conte y Fede Bal. Recordando sus días de anfitrión, repasó cómo fue el backstage y la convivencia con Pamela afuera de cámara. Entre anécdotas, bromas e incluso confidencias sobre salidas y boliches porteños, la conversación transitó desde historias cómicas hasta el moplazo que, según el conductor, terminó siendo la presencia de Anderson en Buenos Aires, a quien consideró aburrida.

En el repaso nostálgico de aquel 2011, Tinelli relató al respecto. “Primero, agradecerle a Pamela Anderson, que me dio el alfajor. Yo me acuerdo, Pamela Anderson estuvo en Bailando por un Sueño. Me acuerdo que fuimos a tomar algo a la calle Uriarte, pero no cuál era el boliche“, comenzó el conductor. Ante la consulta de Carla sobre si había ido solo, Tinelli respondió tajante: “No, con un montón de gente...”. Además, sumó con humor, agregando color al backstage argentino: “Fumamos un poco”, confesó entre risas.

Pamela Anderson en el certamen
Pamela Anderson en el certamen de Marcelo Tinelli (Archivo)

Pero aquel encuentro, lejos del glamour previsto, no despertó grandes recuerdos en Marcelo, quien no dudó en calificar con uno de sus clásicos términos: “Moplazo, moplazo. Pamela Anderson me pareció un moplo. A esta le corto el rostro, ¿pero qué se cree que es?”. Ni Conte ni Bal podían creer la sinceridad de Tinelli, pero fue el hijo de Carmen Barbieri quien se animó a dar su opinión.: “Es una bomba sexual de todas las generaciones. Poca gente puede decir eso. Qué tupé“, replicó el conductor burlándose de su expectativa. Esto se lo retrucó el presentador, quien se animó a decir: “Yo también le hubiera dado en su momento, pero me pareció un moplo”.

El panel repasó la actualidad amorosa de Anderson, trayendo el dato de su panorama sentimental en la actualidad, aunque el foco no abandonó el recuerdo argentino. Conte agregó: “Yo le doy a Pamela ahora, antes y en todas las épocas. Ahora, ella se sacó todo, no usa maquillaje. Está bella,”, mientras Bal completó: “Y sale con un actor de Hollywood que es Liam Neeson de Búsqueda Implacable. Un señor grande también para ella, como que siempre ha tenido gente más joven".

Más allá de los mitos y las fantasías, el paso de Pamelapor el certamen de baile marcó un antes y un después en la historia del programa. En su paso por la pista argentina, Anderson desató una revolución mediática, participó de ensayos y galas, y se animó a compartir la cultura local rodeada de compañeros, productores y un público que esperaba verla desplegar su magnetismo internacional. Sin embargo, al recordar la experiencia íntima, Tinelli se atrevió a desmitificar lo vivido con humor y honestidad.

Pamela Anderson junto a su
Pamela Anderson junto a su coestrella en "La pistola desnuda", Liam Neeson, a quien la vincularon románticamente (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Una década después, la anécdota sigue alimentando el imaginario del público argentino y renueva la certeza de que, en la televisión local, ningún famoso está a salvo de la crítica o del humor filoso. Mientras tanto, el recuerdo de aquella noche porteña queda para siempre como otro capítulo insólito del universo Tinelli: cuando la rubia más famosa del mundo llegó a Buenos Aires y, para sorpresa de todos, se transformó en una de las anécdotas más resonantes del prime time.

