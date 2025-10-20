Teleshow

La tristeza de Larry de Clay a 7 años de la muerte de su padre: “Se te extraña mucho”

El humorista, que en las próximas elecciones se candidatea para diputado nacional, compartió una foto y un mensaje lleno de amor para recordar a su papá

Larry de Clay recordó a su padre a siete años de su fallecimiento con un emotivo mensaje en redes sociales

Larry de Clay compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para recordar a su padre a siete años de su muerte. El humorista publicó una foto en la que se lo ve sonriendo junto a él, en una imagen que transmite cercanía y cariño, y escribió un breve texto que conmovió a sus seguidores.

“Siete años sin vos, mi viejo querido. Se te extraña mucho. Sobre todo en estos tiempos. Te amo eternamente”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con un corazón. En la postal, ambos aparecen haciendo el gesto de la “V” con los dedos, todo un gesto del humorista quien siempre se declaró peronista y en estas elecciones se presenta como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Democracia Confederal.

El posteo rápidamente recibió mensajes de afecto por parte de colegas y amigos. “Hermosa foto... hermoso tipo, un capo”, comentó uno de sus seguidores. También lo saludó tanto Pichu Straneo como otros compañeros del ambiente, quienes destacaron la buena energía que siempre transmite Larry.

El humorista compartió una foto junto a su papá y recibió muestras de afecto de colegas y seguidores

El comediante, recordado por su paso por ShowMatch y Videomatch, suele compartir en sus redes reflexiones personales y momentos íntimos. Esta vez eligió hacerlo desde la simpleza, con un mensaje breve y directo que refleja la falta que siente por su papá.

Durante 2021, en una entrevista en el programa Vino para vos, el ciclo que conducía Tomás Dente por KZO, el humorista se abrió como pocas veces y habló del fuerte vínculo que lo unía a su padre, el exconcejal Jorge Biaggioni. El hombre falleció en 2018, a los 84 años, luego de enfrentar una dura lucha contra el cáncer, el Parkinson y el Alzheimer.

Entre lágrimas y con el tono entrecortado, Larry contó que sobre todo de grande había sido cariñoso y compañero de su padre. Entonces, buscando las palabras y tomando aire para poder sostenerse, relató cómo fueron los últimos años juntos. “A él le sale un tumor acá”, relató señalándose la garganta. “Y, dijo: ‘¿por qué a mí no?’ Decía: ‘Che, tengo cáncer’, como si te dijera ‘estoy resfriado’”, contó con admiración por el hombre que lo crio.

Jorge Biaggioni, padre de Larry de Clay, fue dirigente político y artista plástico en Escobar

Entonces agregó que después del cáncer, llegaron el Parkinson y el Alzheimer. “Me acuerdo que un día me quedé en la casa de ellos, durmiendo la siesta. Y voy a verlos y mi mamá lloraba. Mi papá ya estaba perdido y me miraba como diciendo: ‘No sé. Tengo esta persona que llora’”, contó. “Le pregunté: ‘¿Que pasa mamá?’. Y me dice: ‘Es la primera vez que me preguntó quién era’. Entonces dije: ‘Vamos a hacer una cosa… Porque a mí también me preguntó una vez: ‘¿Y usted quién es?’ Estuve un día devastado y después dije: ‘¡no!’”.

A partir de entonces Larry supo cómo quería encarar la enfermedad de su papá. “Dije: ‘vamos a empezar a divertirnos porque si no... Lo llamé a mi hermano. Y a partir de ahí nos divertíamos mucho con esto. Él, en su enfermedad, se sumaba. No era un enfermo con Alzheimer y Parkinson que fuera agresivo. Nos divertimos hasta el final”, relató y llegó a la conclusión de que tal vez mucho de eso tenía que ver con que es búfalo en el horóscopo chino y “va para adelante”.

Larry de Clay se presenta como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Democracia Confederal

Jorge Biaggioni, el padre de Larry, falleció el 23 de octubre de 2018 a los 84 años. Artista plástico e histórico dirigente del Partido Justicialista de Escobar, fue concejal durante el período legislativo 1987-1991 tiempo en que llegó a ocupar su presidencia. Luego fue consejero escolar y su último paso en la función pública fue como director de Cultura del Municipio.

Esa noche, Marcelo Tinelli lo recordó con unas palabras al final de la emisión de ShowMatch: “Este programa se lo dedico a mi amigo Larry de Clay que está pasando un momento difícil, que falleció el papá, la mandamos un beso enorme, no queríamos decirlo antes pero, ese es el mensaje de todos nosotros, te queremos Raulito querido. Te queremos y te extrañamos juntos. Estás viviendo momento muy muy difícil, y aquí estamos todos tus compañeros, acompañándote”, expresó el conductor a su amigo.

