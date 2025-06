Ivana Icardi salió a defender a la China Suárez y atacó a Wanda Nara: “Me acosó con bots insultándome”

Ivana Icardi, a favor de la China Suárez y en contra de Wanda Nara

En su reciente participación en el videopodcast español ‘En todas las salsas’, que transmite la plataforma de Mediaset Mt Mad, Ivana Icardi, hermana del futbolista Mauro Icardi, abordó varios temas relacionados al escándalo con Wanda Nara y envió un mensaje de respaldo a su cuñada, la China Suárez. Ivana, que es rosarina pero tiene un acento entre español y cubano, expresó su solidaridad con la actriz en un claro mensaje de ánimo: “Tranquila, que te están por todos lados dando, pero yo se que eres fuerte ya lo hablamos. Aguanta que el tiempo pasay ya se van a calmar las aguas”. Este gesto de apoyo surge tras los rumores sobre un posible compromiso de matrimonio entre Mauro Icardi y la China Suárez.

En la misma entrevista con el medio español, donde estaban al tanto de todos los detalles del escándalo, Ivana no dejó de manifestar su absoluto rechazo ante la situación de acoso vivida por la China Suárez. Durante el programa,el panel la indagó sobre cómo esta problemática se está manejando en Argentina y si es comparable a otros incidentes de acoso a celebridades españolas. “El acoso que recibe en Argentina, no son conscientes”, subrayó Ivana, haciendo mención de su propia experiencia entre 2018 y 2020, cuando también fue objeto de comentarios negativos en sus redes. Ivana atribuyó este acoso a una situación similar a la que ahora enfrenta Suárez, sugiriendo que su antigua cuñada, Wanda Nara, podría estar involucrada: “A mi desde el 2018 a 2020 me estuvieron acosando por redes, y se quien fue, y me lo han dicho. Ahora son miles de bots que mandan mensajes, Quién va a ser. Mi ex cuñada, ahora está pasando lo mismo con Eugenia”.

Ivana Icardi habló de la relación entre Wanda y Hakimi

La situación no terminó ahí. Ivana se pronunció sobre rumores que relacionan a Achraf Hakimi con Wanda Nara, calificándolos como invenciones para ganar notoriedad mediática. “Lo inventó para tener protagonismo”, afirmó Ivana, que descartó cualquier vínculo amoroso entre Hakimi y Nara, sugiriendo que es una “fake news” destinada a alimentar la maquinaria del espectáculo.

En otra plataforma, la de Instagram, Ivanna abrió la cajita de preguntas, y una de ellas se refirió a este tema. “¿Por qué siempre quie podés hablás mal de Wanda cuando ella ni te nombra?”, inquirieron. Y su respuesta fue tajante: “No es que hable mal. Hablo de las cosas que me hizo e hizo en general, porque las repite y no me extraña que lo haga. Ella no tiene nada que decir de mí porque nunca le hicimos nada, ni mi familia ni yo. Yo empecé a contar lo que pasé con ella cuando me harté, hizo que me defenestratan en prensa, me denunció (quedó archivada porque no tenía ningún tipo de sentido), me acosó con bots insultándome a mí, a mi expareja y a todo mi entorno, insultó a mi madre, cuando aparecí en tv italiana llamó desquiciada a muchas personas a ver quién me había llaevado, mintió públicamente sobre mi familia para quitarme razón (con cosas que vivimos mi hermano Guido y yo, no ella)... y seguro que hay cosas que se me quedan por ahí. No es la santa persona que quiere hacer ver, lo que pasa es que le vienen bien muchas situaciones de las que saca provecho”.

Ivanna Icardi en sus redes vs. Wanda Nara

Hace un mes, Ivana se pronunció en el mismo sentido. Famosa por su estilo directo, la ex Gran Hermano expresó su deseo de conocer a la China, afirmando que la actriz le hace bien a su hermano. “Todo a su tiempo. Claro que tengo ganas de conocerla, ella ya lo sabe”, comentó la ex Gran Hermano ante la pregunta de una seguidora.

“Le está haciendo MUY bien a Mauro, siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás era de tristeza e incomodidad”, agregó, aludiendo sin nombrar a la mayor de las Nara. “Me alegro de que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que ha vivido todos estos meses, no se lo deseo a nadie”, concluyó.