Los emotivos mensajes que recibió Marcos Ginocchio por su cumpleaños: la especial dedicatoria de sus padres

Marcos Ginocchio cumplió 26 años

Entre saludos, posteos y gestos de cariño, Marcos Ginocchio celebró la llegada de su cumpleaños número 26. El ganador de Gran Hermano 2022/23 recibió todo tipo de mensajes por este día tan especial, sin embargo, hubo dos publicaciones que resaltaron del resto por su carga emotiva: la de sus padres. Cada uno a su manera, y con su estilo, expresó el amor y el orgullo que sienten por su pequeño.

Su madre, Caro, eligió acompañar el saludo con un video, musicalizado con la canción “Tú eras feliz”, de Marcos Mora, mientras le dedicaba un mensaje pleno de amor y nostalgia que resonó particularmente entre quienes siguen la carrera del joven. En el video podía verse a la familia celebrando, al tiempo que el joven soplaba las velitas frente a una torta. A su alrededor, sus seres queridos aplaudían y lo felicitaban por este nuevo año de vida.

El tierno posteo del padre de Marcos Ginocchio (Instagram)

Junto al saludo materno, el mensaje de su padre, José Alberto Ginocchio, cobró protagonismo en redes sociales. El padre de Marcos compartió una fotografía junto a su hijo tomada en la nieve y sumó un texto que rápidamente atrajo la atención de usuarios y seguidores debido a su profundidad y calidez. “Marcos, mil aventuras fuimos a buscar. Caminos, nieve, ríos, montañas, tormentas, y mar juntos pudimos transitar. Celebro tu vida, tu esencia, tu ser y lo mucho que puedes alcanzar. Y en este día, feliz cumpleaños, con vida, salud, fe, alegría, paz, amistad, bendiciones y prosperidad”, escribió, provocando una ola de respuestas emotivas por la fuerte conexión familiar expresada.

Estas muestras de cariño por parte de los padres de Marcos dejaron ver no solo el apoyo incondicional de la familia, sino también la importancia que ocupan los lazos afectivos en la vida personal del salteño, quien se muestra cercano a su círculo más íntimo incluso en medio de sus logros públicos.

Meses atrás, la familia de Ginocchio vivió otro momento de extrema alegría al ver a Marcos recibir su diploma de abogado. El ganador del reality marcó este nuevo hito con una mezcla de alegría, gratitud y nostalgia, en una ceremonia donde la Universidad Católica de Salta le abrió sus puertas, pero también cerró, para él, una etapa inolvidable.

Marcos Ginocchio se recibió de abogado

Esta historia conecta con el otoño de 2024, cuando el aire salteño se impregnó del sonido de la celebración. El joven, que saliera al escenario público caminado con sigilo y estrategia por la incesante mirada de las cámaras del programa, volvió a captar la atención. Ya no como modelo, tampoco como celebridad de las redes o estrella televisiva, sino como profesional recién egresado.

Tenía veinticuatro años cuando anunció el final de sus estudios y la aprobación de la última materia que lo separaba de la meta. “Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, acompañado por imágenes de ese día teñido de harina y huevazos, vestigios de una tradición universitaria que nunca pierde su magia.

“Abogado Ginocchio”, se leía en el característico cartel que sostenía con orgullo. Lo rodeaban amigos, bocinas, canciones y una camioneta que surcaba calles salteñas al ritmo de la victoria. ¿Cuántos sueños hay allí, entre risas polvorientas y abrazos apretados?

Pasaron los meses. Llegó la ceremonia formal. El diploma, el verdadero, por fin en las manos de Marcos. Lo acompañaron sus compañeros de cursada, autoridades universitarias y aquellos profesores que vieron su lucha diaria entre aulas, compromisos y, durante un tiempo, la popularidad avasallante del reality. En el posteo compartido, la música de Billie Eilish, Birds of a Feather, flotó como una melodía de fondo, envolviendo el instante en un aura única.