Teleshow

Los emotivos mensajes que recibió Marcos Ginocchio por su cumpleaños: la especial dedicatoria de sus padres

El campeón de Gran Hermano celebró sus 26 años y vivió un día especial rodeado por el cariño de sus seres queridos

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Marcos Ginocchio cumplió 26 años
Marcos Ginocchio cumplió 26 años

Entre saludos, posteos y gestos de cariño, Marcos Ginocchio celebró la llegada de su cumpleaños número 26. El ganador de Gran Hermano 2022/23 recibió todo tipo de mensajes por este día tan especial, sin embargo, hubo dos publicaciones que resaltaron del resto por su carga emotiva: la de sus padres. Cada uno a su manera, y con su estilo, expresó el amor y el orgullo que sienten por su pequeño.

Su madre, Caro, eligió acompañar el saludo con un video, musicalizado con la canción “Tú eras feliz”, de Marcos Mora, mientras le dedicaba un mensaje pleno de amor y nostalgia que resonó particularmente entre quienes siguen la carrera del joven. En el video podía verse a la familia celebrando, al tiempo que el joven soplaba las velitas frente a una torta. A su alrededor, sus seres queridos aplaudían y lo felicitaban por este nuevo año de vida.

El tierno posteo del padre
El tierno posteo del padre de Marcos Ginocchio (Instagram)

Junto al saludo materno, el mensaje de su padre, José Alberto Ginocchio, cobró protagonismo en redes sociales. El padre de Marcos compartió una fotografía junto a su hijo tomada en la nieve y sumó un texto que rápidamente atrajo la atención de usuarios y seguidores debido a su profundidad y calidez. “Marcos, mil aventuras fuimos a buscar. Caminos, nieve, ríos, montañas, tormentas, y mar juntos pudimos transitar. Celebro tu vida, tu esencia, tu ser y lo mucho que puedes alcanzar. Y en este día, feliz cumpleaños, con vida, salud, fe, alegría, paz, amistad, bendiciones y prosperidad”, escribió, provocando una ola de respuestas emotivas por la fuerte conexión familiar expresada.

Estas muestras de cariño por parte de los padres de Marcos dejaron ver no solo el apoyo incondicional de la familia, sino también la importancia que ocupan los lazos afectivos en la vida personal del salteño, quien se muestra cercano a su círculo más íntimo incluso en medio de sus logros públicos.

Meses atrás, la familia de Ginocchio vivió otro momento de extrema alegría al ver a Marcos recibir su diploma de abogado. El ganador del reality marcó este nuevo hito con una mezcla de alegría, gratitud y nostalgia, en una ceremonia donde la Universidad Católica de Salta le abrió sus puertas, pero también cerró, para él, una etapa inolvidable.

Marcos Ginocchio se recibió de
Marcos Ginocchio se recibió de abogado

Esta historia conecta con el otoño de 2024, cuando el aire salteño se impregnó del sonido de la celebración. El joven, que saliera al escenario público caminado con sigilo y estrategia por la incesante mirada de las cámaras del programa, volvió a captar la atención. Ya no como modelo, tampoco como celebridad de las redes o estrella televisiva, sino como profesional recién egresado.

Tenía veinticuatro años cuando anunció el final de sus estudios y la aprobación de la última materia que lo separaba de la meta. “Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, acompañado por imágenes de ese día teñido de harina y huevazos, vestigios de una tradición universitaria que nunca pierde su magia.

“Abogado Ginocchio”, se leía en el característico cartel que sostenía con orgullo. Lo rodeaban amigos, bocinas, canciones y una camioneta que surcaba calles salteñas al ritmo de la victoria. ¿Cuántos sueños hay allí, entre risas polvorientas y abrazos apretados?

Pasaron los meses. Llegó la ceremonia formal. El diploma, el verdadero, por fin en las manos de Marcos. Lo acompañaron sus compañeros de cursada, autoridades universitarias y aquellos profesores que vieron su lucha diaria entre aulas, compromisos y, durante un tiempo, la popularidad avasallante del reality. En el posteo compartido, la música de Billie Eilish, Birds of a Feather, flotó como una melodía de fondo, envolviendo el instante en un aura única.

Temas Relacionados

Marcos Ginocchio

Últimas Noticias

Wanda Nara agrandó la familia: la tierna foto con la que presentó al nuevo integrante

La empresaria usó sus redes sociales para compartir las primeras imágenes

Wanda Nara agrandó la familia:

Guillermina Valdés recordó sus separaciones de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli: “He vivido caminos muy duros”

La actriz y modelo rememoró dos de las relaciones que marcaron su vida y contó cómo superó las rupturas. Además, aseguró estar abierta al amor

Guillermina Valdés recordó sus separaciones

Las postales de la China Suárez en Turquía: paseo familiar y un regalo especial de Mauro Icardi

La actriz aprovechó para hacer turismo en la ciudad que ahora es su nuevo hogar y compartió las tiernas fotos de su recorrido con sus tres hijos

Las postales de la China

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento en el hospital: “Tenía el efecto de muchas drogas”

La influencer contó que el padre de sus hijas le pidió, mientras estaba en terapia intensiva, dar el siguiente paso en su relación

Daniela Celis confirmó que Thiago

Habló la mamá de Ayelén Paleo tras salir de la cárcel: “Estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día”

Elizabeth Rodrigo recuperó la libertad luego de un mes y medio detenida acusada de integrar una red de trata y contó al aire de Intrusos como vivió esos días

Habló la mamá de Ayelén
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un juez de Catamarca ordenó

Un juez de Catamarca ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad a nivel nacional

Jornada financiera: los bonos de la deuda se hundieron 3% y subió el riesgo país

Receta de pebetes sin gluten, rápida y fácil

Cristina Kirchner cerró el Día de la Lealtad desde el balcón de San José 1111: “El 26 es Milei o Argentina”

Nuevas revelaciones en el doble femicidio de Bahía Blanca: un cadáver semidesnudo, los rasguños del acusado y su fallida defensa

INFOBAE AMÉRICA
Cuándo la luna llena puede

Cuándo la luna llena puede alterar el sueño y qué hacer para evitarlo, según investigaciones recientes

Los nuevos 60: los cambios en la dieta adulta que pueden agregar casi 10 años de vida

México Digital Summit 2025 reunirá a líderes globales de la industria tecnológica

Tras su reunión con Trump, Zelensky dijo que “Estados Unidos no quiere una escalada” con Rusia

Bolivia distribuye las últimas maletas electorales ante la inminente segunda vuelta presidencial

TELESHOW
Wanda Nara agrandó la familia:

Wanda Nara agrandó la familia: la tierna foto con la que presentó al nuevo integrante

Guillermina Valdés recordó sus separaciones de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli: “He vivido caminos muy duros”

Las postales de la China Suárez en Turquía: paseo familiar y un regalo especial de Mauro Icardi

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento en el hospital: “Tenía el efecto de muchas drogas”

Habló la mamá de Ayelén Paleo tras salir de la cárcel: “Estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día”