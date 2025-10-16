El insólito consejo de Guillermo Coppola a Rusherking en su nuevo videoclip: “Con las mujeres hay algo que modificar”

Los consejos de Guillermo Coppola a Rusherking

En un rincón cuidadosamente iluminado de un bar porteño, la cámara capta el encuentro generacional entre Rusherking y Guillermo Coppola, convertido en el adelanto más emotivo del nuevo videoclip del joven artista. La escena —ya viral entre sus seguidores— transcurre entre confesiones, consejos y un diálogo que desnuda la vulnerabilidad de quien, desde afuera, parece tenerlo todo.

La secuencia comienza con el cantante —uno de los nombres más resonantes de la música argentina actual— dejando caer la guardia delante del legendario hombre de la noche. “Aquí andamos, Guille. Medio bajón de nuevo. Por el amor, por las mujeres. Otra vez. No sé si tenés algún consejo o algo para darme”, dispara sin dudar, mientras las imágenes muestran el inicio de la tregua: ambos sentados cerca, rodeados por el resplandor cálido de la barra y una frapera metálica que parece esperar la próxima celebración. ¿Qué lleva a un ídolo joven a buscar guía en el rey del carisma nocturno?

La respuesta no tarda en hacerse ritual. Guillermo Coppola, figura ineludible y memoria viva de mil noches y caídas, recoge el guante con su característica mezcla de humor y experiencia: “Pero ¿qué te voy a decir? ¿Sabés lo que quisiera traer aquí? Un espejo. Que te mires y ahí vas a empezar a valorarte. En tu profesión, la recontra mil rompés. Salud, estás impecable. Facha, ni hablar. Una, dos, tres. Es un tema que por ahí algo hay que modificar. Eso se supera ampliamente”. Las palabras, lanzadas como un brindis, buscan devolverle al reconocido intérprete la confianza robada por el desencanto.

Los consejos de Guillermo Coppola a Rusherking, en el nuevo video del cantante

Atrapados por la lente, los dos atraviesan el breve espacio que separa el agotamiento de la esperanza. Rusherking apenas titubea: “Sí, vos decís”. Y Coppola continúa firme: “Vas a ver que lo que yo te digo hoy, que para vos por ahí, día nublado, sale el sol. Pero vos siempre arriba, campeón. No puedes fallar. Así lo siento”. En otra de las imágenes compartidas, testigo preciso del giro, muestra a ambos erguidos frente a la barra reluciente, copas alzadas. El mural de botellas al fondo, el reflejo de los ojos bien abiertos, la promesa de una noche que puede darlo todo o nada.

El ida y vuelta adquiere tono de ceremonia: “Yo te voy a seguir tu consejo. Me prometí que hoy salimos juntos”, responde Rusherking, entregándose al pacto. “Hoy salimos sin dudar. Mano a mano. A romperla. Va”, remata Coppola, al momento de adueñarse de la escena con la seguridad de quien convirtió las derrotas en lecciones y las victorias en memoria.

La escena cierra con una salida casi cinematográfica: “Nos fuimos. Vamos”. “Vamos”. No son solo palabras, sino el eco de décadas de noches y de canciones: un aprendizaje compartido entre quien recién empieza a recorrer el camino y quien puede dar fe de todas sus trampas y destellos.

"Pero vos siempre arriba, campeón" remató su relato Guillermo Coppola

Las imágenes, publicadas en redes, sellan este cruce icónico: primero, la intimidad de la charla; luego, el brindis sellando la reconquista del ánimo. Dos mundos enfrentados que, por un instante, se mezclan y se dan fuerza.

Los comentarios, en tanto, no se hicieron esperar: “Vos le dijiste a Rusher todo lo que pensamos, Guille, siempre con la verdad”, destacó una de las seguidoras, mientras que otra aclaró: “Habló por todos. Estamos muy orgullosos de vos”

¿Cuántos jóvenes necesitan un espejo para reencontrarse? ¿A cuántos excampeones les hace falta una noche y una promesa para volver a sentirse invencibles? En el cruce entre Rusherking y Guillermo Coppola se dibuja una lección sencilla, repetida a baja voz: las caídas se superan, el sol vuelve, y a veces basta con escuchar a quien ya sabe cómo seguir adelante.