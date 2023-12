Quién es Joel Ojeda, el azafato de Gran Hermano que se hizo viral por romper corazones

Quién es el azafato de Gran hermano que se hizo viral por enamorar a una pasajera

La nueva edición de Gran Hermano atraviesa sus primeras jornadas y poco a poco los participantes comienzan a conocerse. Del otro lado, los fanáticos hacen lo propio y buscan saber más de los participantes y las vidas que llevaban antes de ingresar a la casa. En ese sentido, uno de los que causó más revuelo en las redes sociales fue Joel Ojeda, el azafato. Todo inició luego de que un video suyo se hiciera viral.

A finales del 2022, antes de saber que participaría del reality, Ojeda se encontraba trabajando a bordo de un avión. Entre los preparativos a bordo, atender sus tareas y prepararse para el despegue, el joven no se dio cuenta que una pasajera lo estaba filmando. Se trataba de una tiktoker, Pía Ascarate, que quedó flechada por el azafato y decidió compartir el momento en sus redes.

El video, que tan solo dura poco más de 10 segundos, muestra al joven minutos antes de despegar. En las imágenes se ve cómo Ojeda se ajusta el reloj y uno de los botones de su camisa blanca manga corta. “Regalo de navidad”, escribió la influencer para catalogar el momento, mientras de fondo puso una romántica y apasionada canción: ‘Bandido’.

Joel Ojeda, uno de los participantes de Gran Hermano (Foto: Instagram)

Rápidamente el video acumuló miles de likes, millones de reproducciones y comentarios que destacaban la belleza del nuevo participante de Gran Hermano. Al enterarse, Ojeda decidió responder las imágenes y agradecer los halagos.

Luego hasta agregó detalles de la situación y bromeó: “¿A nadie le intriga qué me vino a decir?”. Al mismo tiempo, explicó qué estaba tratando de hacer en el instante que lo filmaron y atendía a una pasajera: “Me dijo que tenía un bebé al lado que no paraba de llorar, que la cambié de lugar jaja”.

En sus redes sociales, en la cual cuenta con más de 50.000 seguidores, Joel destacó algunos momentos de su carrera y su trabajo. En una de sus fotos más likeadas se lo ve caminando por el interior de un avión, mostrando su físico, mientras se quita el saco. La imagen tiene más de 3000 me gusta. Otra de las publicaciones que hizo fue en un vuelo cercano al Parque Nacional Los Glaciares en El Calafate. Ahí, con una mano tomando el techo de la cabina posó con una sonrisa. “Hace lo que te gusta y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida decían”, escribió.

Chon, el apodo de Joel Ojeda (Foto: Instagram)

Ahora, tiempo después de aquel video, Joel busca convertirse en uno de los participantes más destacados de la nueva edición de Gran Hermano. Sobre su trabajo, el participante dijo: “Soy una persona a la que le gustan mucho las emociones fuertes”. Mientras, sobre su situación sentimental, el joven, que se apoda Chon, por el término ‘chongo’, está soltero. Al mismo tiempo, en su presentación en el reality, reveló que no se enamora hace mucho porque, generalmente, se asusta y sale corriendo.

En una de sus primeras jugadas en la casa, Joel decidió a quiénes quería nominar. Así se dirigió al confesionario con el peluche de un reno y habló con sinceridad: “Cinco segundos mis primeros dos votos van a ser para Juliana, porque se robó la yerba hoy y la yerba es lo único que no puede faltar en la casa para mi. Y me pareció una actitud media rara. Tal vez me estoy equivocando, estamos hace muy poquito tiempo acá, pero es para Hernán. Me parece un buen tipo, pero me parece que cuenta anécdotas que no sé si están bien. No me están contando mucho algunas anécdotas que cuenta, hoy me sentí un poco incómodo”.

Por esta semana, la líder del reality es Sabrina Cortéz, quien en un abrir y cerrar de ojos ingresó a la casa y conquistó la prueba. La misma consistía en mantener el equilibrio en una plataforma inestable y lograr que una pelota no cayera al piso. La joven cuenta con inmunidad y fue la primera en resaltar entre los más de 20 participantes.