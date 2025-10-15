Teleshow

Nicki Nicole causó furor al llevar a Lamine Yamal al entrenamiento del Barcelona en su propio auto

La rosarina fue filmada mientras acompañaba a su novio a las prácticas del club culé. EL video

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

A un mes de oficializar su romance con Lamine Yamal, Nicki Nicole se muestra más enamorada que nunca. Entre fotos, comentarios y viajes en helicóptero, la cantante comparte detalles de su nuevo vínculo. Así las cosas, este miércoles, la joven causó furor al llevar a su novio, en su propio auto, al entrenamiento del Barcelona.

En el video se observa a la rosarina manejando su vehículo mientras Yamal descansa en el asiento del acompañante. Segundos después, en la entrada al predio deportivo, la pareja fue abordada por un grupo de fanáticos que querían sacarse una foto con la cantante. Inmediatamente, la artista frenó su auto, bajó el vidrio y atendió con una sonrisa a los seguidores que la esperaban. “Nicki, porfa, una foto. Una foto rapidito” y “Nicki, ¿puedes enviarle un saludo a mi hermana?”, fueron algunos de los comentarios que se escuchan a los fans decir en el video.

Entre besos y saludos, la joven se mostró amable con todos sus fans. Incluso hubo quienes le consultaron dónde permanecería durante el entrenamiento del Barcelona, con la intención de acercarse a ella en ese lapso de tiempo.

Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su relación un mes atrás

El vínculo entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se ha consolidado como uno de los romances más observados de las plataformas digitales luego de que, hace un mes, la pareja oficializara su relación ante sus millones de seguidores en redes sociales.

Días atrás, la rosarina subió a sus historias un video en el que aparece junto al futbolista a bordo de un helicóptero, sobrevolando un paisaje de islas y aguas azules. Ambos, con auriculares de vuelo y micrófonos de comunicación, intercambiaron gestos afectuosos ante la cámara, hecho que capturó la atención de sus seguidores y generó reacciones positivas en las redes. El jugador replicó el video, añadiendo emojis sobre el estado de la cantante durante el vuelo. Este detalle humorístico incluyó una secuencia de caritas que aludían a un malestar físico, insinuando que la artista necesitó una bolsa de mareo durante la travesía aérea, interpretación reforzada por la presencia visible de una bolsa en manos de Nicole.

La pareja había sorprendido a sus seguidores el 11 de septiembre, al compartir imágenes juntos por primera vez en sus perfiles públicos. Lamine Yamal difundió una fotografía donde aparecía recostado, con la cantante a su lado, mientras que Nicki Nicole publicó una selfie en la que ambos mostraban gestos relajados y de complicidad. “Fans la que se avecina”, escribió la cantante de Rosario, generando interpretaciones sobre la evolución de la relación.

Nicki Nicole y Lamine Yamal mostraron su viaje en helicóptero

La confirmación pública contó con un momento significativo durante un evento de moda. En un desfile de la marca Desigual, Nicki Nicole respondió a preguntas acerca de su situación amorosa. “Estoy muy enamorada y muy feliz”, declaró la cantante argentina con una sonrisa.

El 7 de octubre, en el marco del aniversario número 300 de la ciudad de Rosario, Nicki Nicole ofreció un recital frente a aproximadamente 250 mil personas en un espectáculo que reunió a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario bajo la dirección de Nicolás Sorín. Pasadas las 19.45, el ambiente se llenó de cánticos y aplausos anticipando la llegada de la protagonista de la noche. Sobre el escenario, más de 70 músicos de la Orquesta. Vestida de blanco, la cantante de 25 años inauguró la noche con un saludo especial a su ciudad natal: “Qué alegría poder decir esto: Buenas noches, Rosario. Estoy orgullosa de haber nacido aquí”, exclamó ante el público.

La lista fue un viaje sensorial y emocional de principio a fin, que llevó a la multitud a escuchar con detenimiento cada una de las palabras de la cantante. El arranque con “Wapo Traketero” encendió el alma de todos: la canción con la que Nicki saltó de Rosario al mundo sonó ahora en clave sinfónica, con la fuerza de decenas de cuerdas y metales acompañando a la multitud en un grito colectivo. Pero no solo ella destacó ante el público, mientras se desplazaba con precisión a lo largo del escenario, sino que también le dio tiempo a los músicos que la acompañaban para sacar a relucir las habilidosas notas que salían de sus instrumentos y eran acompañadas tanto por luces de colores como por diseños visuales en las pantallas laterales.

