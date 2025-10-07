Teleshow

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La conductora de ESPN armó las valijas y durante el fin de semana estuvo en Tucumán junto a sus afectos más cercanos. Contención y risas en medio del revuelo de la separación

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Chechu Bonelli viajó con cuatro de sus amigas más cercanas a Tucumán (Foto: Instagram)

La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich generó revuelo y rumores, especialmente luego de que se difundieran versiones que vinculaban al exfutbolista con Ivana Figueiras, relación que ambos oficializaron poco tiempo después. En medio de este nuevo capítulo sentimental, Chechu eligió poner enfoque en el bienestar personal y encontró en su grupo de amigas el mayor sostén para transitar el cambio.

A una semana de que su exmarido confirmara su nuevo vínculo, la reacción de la presentadora fue armar las valijas, partir rumbo a Siambón, Tucumán y lanzarse a un viaje rodeada de afectos, risas y paisajes rurales, retratando esta reconexión en un carrete de imágenes que respiran libertad y camaradería.

En la primera postal, Chechu posó junto a cuatro amigas sobre el césped y bajo un atardecer anaranjado, todas con looks donde predominan los sombreros, las botas tejanas y los accesorios country chic, enmarcadas por colinas onduladas y casas perdidas en el horizonte. Ella, de perfil y sonriente, se destacó con sombrero beige, camiseta blanca anudada, un maxicollar de cuentas metálicas, shorts de jeans y pulseras plateadas, exhibiendo confianza y renovada alegría ante el paisaje.

Bonelli eligió un look country boho chic
Short de jean, botas texanas y sombrero de cowboy fueron los elegidos de Chechu
"En todo este cambio lindo y motivador una siempre trata de volver a conectar con gente que le hace bien", la reflexión de Cecilia

Las siguientes imágenes la muestran en distintas poses —de pie o sentada sobre una parva de heno— donde la luz cálida del crepúsculo resalta su silueta, la frescura y la tranquilidad del entorno. El aire rural, el brillo del cielo y la actitud relajada de Chechu y sus amigas transmiten auténtico disfrute, conexión con la naturaleza y el refugio emocional que representa el grupo en tiempos de cambio.

En el pie de foto del carrete, la conductora resumió el espíritu del reencuentro: “Un finde con amigas nunca falla. En todo este cambio lindo y motivador una siempre trata de volver a conectar con gente que le hace bien. Y sin dudas mis amigas hacen que mi mundo sea maravilloso. Muchas charlas, risas, abrazos …. Todo lo que necesitaba ellas lo tenían guardado para mí. Las amo con toda mi alma”.

Así, Bonelli mostró cómo, tras la tormenta mediática, vuelve al eje y al entusiasmo apoyándose en su círculo más cercano, apostando por el disfrute simple, la naturaleza y la contención sincera de quienes la conocen de siempre. Entre paisajes y atardeceres, la nueva etapa encontró su mejor compañía.

El día que el padre de sus tres hijas confirmó el vínculo amoroso con la modelo, la conductora de ESPN eligió expresarse a su manera a través de una serie de publicaciones que no pasaron inadvertidas para sus seguidores. Entre gestos sutiles, selecciones musicales y fotos cargadas de actitud, Bonelli dejó entrever cómo atravesó el revuelo por el blanqueo del nuevo romance.

Desde que anunciaron la separación, la modelo eligió no dar declaraciones a la prensa con el objetivo de proteger a las tres pequeñas que tiene (Foto: Instagram)

En primer lugar, compartió dos retratos —uno en blanco y negro y otro a color— en los que se la ve de pie, luciendo un conjunto negro con top bandeau, pantalón de cuero a tono y chaqueta anudada a la cintura. El cabello suelto y ondulado, la sonrisa segura y la actitud relajada enmarcan las imágenes, donde se destaca el fondo de estantes con libros y objetos decorativos. Estas fotos proyectaron la confianza, serenidad y una elegancia despreocupada, apostando por la calma y la liviandad para encarar una nueva etapa personal.

Entre medio de esas publicaciones, Chechu subió un video junto a su hija menor. Las dos compartieron una escena cotidiana de complicidad y ternura, dejando en claro que, en este momento, la modelo encuentra contención y alegría en la crianza y el amor incondicional de las tres pequeñas que tiene. El video reforzó el mensaje de que, a pesar de los cambios sentimentales y la atención de los reflectores en su vida, la familia y los momentos íntimos siguen siendo su principal refugio.

