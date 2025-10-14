Teleshow

Wanda Nara opinó de la relación entre su hermana Zaira y el streamer Bauleti: “Le va a dar un aire fresco”

La conductora de MasterChef opinó con humor sobre la posible relación entre su hermana y el streamer, asegurando que la combinación podría traerle novedades divertidas a la vida de Zaira

Wanda Nara opinó sobre el romance entre Zaira Nara y Bauleti en una entrevista en Olga (Video: Olga)

Durante su paso por Sería Increíble, el programa de Nati Jota, Damián Betular, Homero Pettinato y Eial Moldavsky en Olga, Wanda Nara habló sin filtros de su familia, su vida amorosa y hasta del nuevo vínculo de su hermana Zaira con el streamer Bauleti.

Acompañada principalmente por su amigo y pastelero, Betular, la conductora de MasterChef se mostró distendida y divertida en una entrevista llena de frases picantes. Uno de los momentos más comentados fue cuando se refirió al supuesto romance entre Zaira Nara y Bauleti, que semanas atrás despertó rumores tras su encuentro en un vivo y su aparición juntos en el recital de Luck Ra en Vélez.

Me gusta Bauleti para Zaira porque le va a dar un aire fresco a ella, que es medio vintage”, lanzó Wanda, entre risas, marcando su característico estilo frontal. La modelo, por su parte, aclaró que se trató de un plan “modo amigos”, aunque las redes sociales no tardaron en especular.

Zaira Nara aclaró que su
Zaira Nara aclaró que su vínculo con Bauleti es solo de amistad, pese a los rumores en redes sociales

La empresaria también reveló que su hermana estuvo mirando MasterChef por el stream del propio Bauleti. “En vez de mirarme a mí, que debutaba después de un montón de tiempo, me manda esto a mi hermana”, dijo divertida mostrando la captura del momento en el celular, mientras Betular la calmaba: “Bueno, pero déjala”, respondió entre risas. Zaira contestó con humor: “Aparecías en pantalla grande y él y Mernuel aparecían chiquititos, pero lo vi ahí porque estaba desesperada por ver MasterChef”, ya que, por donde intentó verlo en primera instancia, le apareció una novela.

Además, en su misma aparición en el programa de streaming, Wanda habló sobre su relación con L-Gante, con quien tuvo un mediático romance: “De mi parte quedó buena onda, y de su parte creo que también, porque a veces me escribe. Pero está bueno que pase un tiempo para no confundir las cosas”, explicó con madurez. También, confirmó su actual presente sentimental junto a Martín Migueles: “Estoy muy bien. Estoy muy feliz. Estoy saliendo con alguien”. Después, contó las razones por las que decidió no mostrarlo en las redes sociales: “En mi realidad, que muestro todo, cuando no mostrás algo pareciera que estás ocultando, pero en realidad no es que estás ocultando, sino que estoy cuidando y se malinterpreta“.

Wanda, siguió: “Ahora no muestro tanto a mis hijos, como no muestro mucho a mis hijos varones, porque son adolescentes y porque es una fiaca para ellos y te dicen ‘Quiere más a las chiquitas, por eso no muestra a los más grandes’“.

La conductora habló sobre su relación pasada con L-Gante y su actual pareja, Martín Migueles

Dando por terminado el tema de su presente amoroso, pasó a hablar de su relación con López, quien aceptó el desafío de participar en el reality de cocina y trabajar codo a codo con la madre de sus tres hijos varones, gesto que llega en un contexto de paz tras años de mala relación. “Era re impensado que Maxi esté en la tele, me imagino a cualquiera de mis ex haciendo MasterChef menos a Maxi“, aseguró la mediática.

Odiaba los medios, odiaba la tele. Creo que una vez sola fuimos a lo de Susana, pero porque la amaba a Susana”, explicó acerca de las razones por las que venía improbable que el exjugador de River Plate aceptara ser parte del programa. “Es bastante que esté en el programa, a veces lo veo pelando papas y me quedó tildada. Maxi era un tipo que tenía campanita, él era de esos y yo era medio Cenicienta”, contó. Y continuó: “Teníamos dos cocineras, tres niñeras, era sí y ahora verlo a él pelar papas, digo ‘wow’”.

En la charla también confesó que se lleva bien con Daniela Christiansson, la actual esposa de López y madre de dos de los hijos del empresario, si bien se llevan bien destacó que no tiene un vínculo más allá de lo necesario. “Me llevó normal, es europea, somos diferentes. No sé si es fría, pero somos diferentes”, fue todo lo que dijo de la relación.

