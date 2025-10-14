Teleshow

El enojo de Barby Franco tras las palabras de Mariana Brey sobre su vínculo con Fernando Burlando: “¡Suelte,señora!"

La panelista revivió los detalles de su pasado con el abogado y aseguró que podría haberse casado con él. La respuesta no tardó en llegar

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Mariana Brey y su relación con Fernando Burlando

El estudio de Bondi Live ardió en tensión invisible. Todo parecía fluir entre bromas y anécdotas sin filtro, hasta que la conversación giró abruptamente hacia el pasado de Mariana Brey y su vínculo con Fernando Burlando. De pronto, frente al micrófono y ante la mirada expectante de miles de espectadores en streaming, la panelista no esquivó la pregunta: “Me podría haber casado. Imagínate”.

Esa frase, tan casual, hizo eco de inmediato. Ángel de Brito, conductor del ciclo, pareció disfrutar del desconcierto. “Hoy sería la esposa de un candidato a diputado”, comentó, rematando toda la escena con su habitual sorna. Pero Brey soltó otro dato, quizá uno reservado para la intimidad: “Él me propuso ser su candidata, ¿no te conté eso?”. La sorpresa se mezcló con risas en la mesa, y la conversación subió un escalón en picardía. El conductor insistió: “Pensé que casamiento”. Y ella, sin dudar, retrucó: “También”.

Quizá fue la ironía de la pregunta de De Brito la que anticipó el choque inminente. “¿Vos querés que Barby se muera?”, lanzó, refiriéndose a Barby Franco, actual pareja de Fernando Burlando. ¿Una simple broma, una provocación, o el inicio de otra batalla mediática?

La respusta de Barby Franco
La respusta de Barby Franco a Mariana Brey

Brey intentó matizar el clima con una declaración diplomática. “Le tengo mucho aprecio y respeto a Barby Franco, por supuesto, que es su mujer. Le tengo mucha admiración como profesional, como persona, lo quiero”, reveló, hablando también sobre el propio Burlando.

Lo cierto es que no es la primera vez que Mariana Brey revive públicamente su historia con el abogado. Y, como tantas otras veces, la reacción no tardó en llegar. Apenas el video empezó a circular por las redes del canal de streaming, Barby Franco respondió como quien ya tuvo suficiente: “¡Suelte señora! ¡Ya está! Hay una bebé. Respete un poco”. Un comentario cortante, directo, escrito desde el cansancio: la advertencia de quien siente la necesidad de proteger a los suyos.

Y ahí está el meollo. En pocas líneas, Barby Franco sintetizó el hartazgo de quien ve repetirse un capítulo que ya quisiera dejar en el olvido. Porque no se trata solo del pasado sentimental, sino también del presente compartido: del hombre con el que formó una familia, de una beba a la que ahora pide respeto.

Sarah Burlando junto con sus
Sarah Burlando junto con sus padres

Cabe recordar que hace un año, en la mesa de Mirtha Legrand, Burlando y Brey estuvieron como invitados,y fue en ese marco que la conductora del ciclo disparó: "¿Ustedes salieron juntos?“. Ante las risas incómodas de esa consulta, Brey tomó la palabra y aclaró que ”pasaron tantos años… éramos tan jóvenes”.

Fue allí que el abogado aclaró: “Hay vivencias en el tránsito de los seres humanos que son realmente maravillosas, yo no sé si ponerle un rótulo”. Y la panelista continuó: “Tenemos una hermosa relación, para mí Fer es parte de mi familia, podría ponerlo en esos términos por el cariño que le tengo”.

En ese momento también Franco tomó el micrófono al día siguiente y no dudó en expresaralaire de Intrusos: “La periodista y la señora un poco desubicadas. Ponete un poquito del lado mío con una bebé”. “Era obvio lo que iba a pasar. En otra situación capaz que me hubiese subido al tren, hecho quilombo, todo, pero hoy en día está Sarita y hay que priorizar otras cosas”,ceró con relación a su hija Sarah.

En este cruce de indirectas, declaraciones y desaires, ¿hasta dónde llegan los límites del espectáculo? ¿Es posible dejar atrás historias que la televisión y las redes insisten en traer de regreso? Entre palabras sueltas y comentarios filosos, la novela de los famosos propone cada día un nuevo episodio, y el público, como siempre, observa, opina y toma partido.

