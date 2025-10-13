Florencia Peña sorprendió con su rutina diaria con bandas elásticas

Florencia Peña entrenando con una nueva rutina

La presencia de Florencia Peña en redes sociales volvió a captar la atención de sus seguidores cuando compartió imágenes de su rutina de entrenamiento con elásticos, una disciplina que ha incorporado a su vida para mantener su figura y vitalidad a los 50 años.

La actriz y conductora, reconocida por su energía y carisma, ha optado por ejercicios que combinan fuerza, elasticidad y una actitud positiva, demostrando que la constancia puede superar cualquier barrera etaria.

“Me gusta entrenar para sentirme bien, fuerte y conectada con mi cuerpo”

En un video reciente, Florencia Peña mostró cómo utiliza los elásticos para trabajar todos los grupos musculares. Este método, que permite ajustar la intensidad según el nivel de cada persona, resulta especialmente adecuado para quienes buscan fortalecer y definir el cuerpo sin someter las articulaciones a un impacto excesivo. La actriz realizó movimientos de resistencia, sentadillas y ejercicios enfocados en brazos y abdomen, evidenciando la disciplina y pasión que imprime en cada sesión.

El entrenamiento con elásticos, además de ser práctico y versátil, se ha convertido en una herramienta fundamental dentro del plan de bienestar de Florencia Peña. Ella lo complementa con una alimentación equilibrada, descanso adecuado y sesiones de yoga, lo que contribuye a su postura impecable y a la energía que transmite en cada aparición pública. “Me gusta entrenar para sentirme bien, fuerte y conectada con mi cuerpo”, ha manifestado en reiteradas ocasiones.

Florencia Peña cumplió 50 años

La propuesta de Florencia Peña trasciende el aspecto físico. Su mensaje apunta a celebrar el cuerpo, moverse con alegría y demostrar que la edad puede ser una motivación y no un límite. Su ejemplo inspira a muchas mujeres a adoptar hábitos saludables sin renunciar al disfrute y la diversión en el proceso. La clave, según su experiencia, reside en la combinación de disciplina, actitud y placer por el movimiento.

En cada intervención, reafirma que la belleza no depende de los años, sino de la energía con la que se vive cada día. Su dedicación al entrenamiento con elásticos es una muestra de que el bienestar se construye a partir del movimiento, la fuerza y la pasión.

Felipe, el hijo de Flor Peña, cumplió años en Salta: su celebración

El hijo menor de Florencia Peña cumplió 8 años

Felipe, el hijo menor de Florencia Peña, celebró su cumpleaños número 8 con una reunión familiar en la casa de la familia en Salta. El festejo incluyó bailes junto a la actriz, la presencia de sus hermanos y una chocotorta preparada especialmente para la ocasión.

Durante la celebración, Tomás, el hijo mayor de la comediante, se encargó de la pastelería junto a su novia, mientras que Ramiro Ponce de León, padre de Felipe, organizó el asado. La abuela materna, la hermana de Florencia y los tíos paternos también participaron del encuentro, que se desarrolló en un ambiente relajado y alegre.

"Pipe" festejó rodeado de su familia

En redes sociales, Florencia Peña compartió imágenes y mensajes dedicados a su hijo: “Hoy cumple años la personita más tierna y graciosa del mundo mundial. Que linda es la vida con vos, Pipe. No se me ocurre mejor plan que acompañarte en esta aventura de crecer”, escribió la actriz, acompañando el texto con un video de ambos bailando al ritmo de “Te mentiría” de La K’onga y Luck Ra.

En otra publicación, expresó: “¡Hablame de felicidad! ¡Feliz cumple, hijo mío! ¡Esta familia te ama fuerte! Acá bancamos mucho tu hermosa locura. Brindo por este amor que nos une y nos llena de alegría. ¡Vamos por más!”.

“¡Hablame de felicidad! ¡Feliz cumple, hijo mío! escribió Florencia en sus redes

A principios de mes, Juan Otero, otro de los hijos de la actriz junto a el músico Mariano Otero, festejó sus 17 años en Buenos Aires con una fiesta íntima y un marcado estilo personal, rodeado de amigos y familiares.