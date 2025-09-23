Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Flor Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

A lo largo de su trayectoria, Florencia Peña demostró que es capaz de provocar todo tipo de emociones sobre el escenario. Desde risas hasta lágrimas, la actriz construyó un camino generando una relación única con el público. Como si fuera poco, en las últimas horas, la influencer también demostró su talento vocal. Si bien, ya había dejado en claro sus aptitudes en musicales como Pretty Woman o Mamma Mia!, esta vez sorprendió al mostrarse en un nuevo rol musical. La humorista causó furor en el show de Esto es Fa! al interpretar un clásico de Serú Girán.

Ante un público entusiasta, que levantaba sus manos y sus celulares para registrar el momento, Peña interpretó “Nos veremos otra vez”. La artista lucía un vestido corto ajustado de lentejuelas negras que dejaba los hombros al descubierto. Llevaba el pelo recogido en una coleta alta y usaba un collar plateado de gran tamaño. En ambos brazos se apreciaban sus tatuajes y brazaletes plateados. Calzaba botas negras de caña alta. Sobre el escenario iluminado con luces violetas y magenta, ella sostenía el micrófono mientras miraba y sonreía hacia el público.

La actriz fue una de las invitadas de la noche junto a artistas como Los Fundamentalistas del aire acondicionado. La banda que acompaña al Indio Solari interpretó “ji ji ji” y “Mi perro dinamita” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sobre el escenario, otra de las figuras que dijo presente fue Ivonne Guzmán, la cantante colombiana de La Delio Valdez. La compositora interpretó “Seguir viviendo sin tu amor”, del gran Luis Alberto Spinetta, en una nueva edición de Esto es Fa!.

Florencia Peña mostró su talento en el escenario (Fuente)

Más allá de esta presentación, días atrás, Florencia Peña celebró la llegada de la primavera. Reconocida por su estilo desenfadado y una relación cercana con sus seguidores, la actriz y conductora eligió marcar el 21 de septiembre con una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. En esta ocasión, Peña optó por dar la bienvenida a la estación con imágenes y mensajes que refuerzan su sello personal, basado en la combinación de autenticidad y desparpajo.

A través de su perfil, Florencia celebró el inicio de la primavera no solo con una declaración explícita de alegría, sino también convirtiendo el día en una tendencia entre sus seguidores. Aprovechó la fecha para enfatizar la importancia de festejar el color, el humor y, especialmente, el amor propio.

En las imágenes compartidas, la actriz se mostró con un body de manga larga de color rosa vibrante y una flor a tono como único accesorio. Su cabello, deliberadamente despeinado y el rostro completamente libre de maquillaje, subrayaron el mensaje central de autenticidad. En el texto que acompañó las fotos, Peña explicó que había improvisado la sesión esa misma mañana y confesó su deseo de que el inicio de la nueva estación representara mejores tiempos. La elección de posar “a cara lavada” y sin preparación previa remarcó el espíritu festivo y honesto con el que abordó tanto la fecha como la comunicación con su público.

Flor Peña celebró la llegada de la primavera al natural

Junto a aquella serie de fotos, la exintegrante de Casados con Hijos publicó un texto cargado de empoderamiento y conciencia corporal, mensajes que lentamente se transformaron en bandera de una nueva forma de mostrarse en la industria del espectáculo. “El único templo al que asisto cada día es mi cuerpo y estoy en plena conciencia de que no es mi ser, no es mi alma, tampoco es mi espíritu ni mucho menos lo que pienso y siento; pero es lo que contiene todo eso que, en definitiva, es quien soy”, manifestaba en aquellos días. De esa manera, la actriz declaró su amor propio y la necesidad de cuidarse y aceptarse en un contexto donde la mirada ajena muchas veces pesa más que la felicidad propia.

“Amo mi cuerpo. Lo cuido, lo venero. Porque es mío. Es mi continente. Me gusta mostrarlo y hago de él bandera reivindicatoria de tanta crítica e insulto que a lo largo de mi vida he recibido. Mi cuerpo es mío y lo repito como un mantra de mi autonomía”, fue una de las frases que más viralización consiguió del posteo. El mensaje era más que la simple exposición: era una declaración de principios y una invitación a celebrar la diversidad y la autonomía.

En la misma línea, volvió a ahondar sobre sí misma. “Esta soy yo. Este es mi cuerpo. Abrazo mis imperfecciones porque son parte de quien soy. Mi cuerpo contiene mi ser. Por eso lo honro con un estilo de vida saludable, lo ejercito y lo alimento sanamente”, y adelantó que seguiría compartiendo sus secretos y sus rutinas con la comunidad virtual, generando así un canal de ida y vuelta permanente con sus fans.