Florencia Peña reveló la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”

La actriz contó en el ciclo de Jey Mammon el motivo por el que no tiene ese material de su niñez

Florencia Peña contó que perdió sus fotos de la infancia por un engaño a su madre (Video: Medianoche con Jey, El Nueve)

Durante la última edición de Medianoche con Jey, el programa emitido por El Nueve y conducido por Jey Mammon, la invitada especial de la noche fue Florencia Peña. La actriz entró después de una bienvenida musicalizada por el presentador, con un tono alegre que repetía: “Florencia Peña llegó”, y, tras bailar brevemente con el humorista, se anticipó y ocupó la silla del conductor.

Luego, retomaron sus lugares correspondientes y comenzaron a hablar sobre la vida de la intérprete. En ese momento, la actriz recordó el motivo por el que tiene muy pocas fotos de niña. “Fue reloco lo que me pasó”, comenzó a explicar. “Yo era más chica, y la llamó a mi mamá uno que se hizo pasar por periodista y le dijo que necesitaba fotos para una nota, que iba a ser de mí. Ella le dio un ‘coso así’ de fotos. No era. Se las llevó y las robó”.

La actriz relató en televisión
La actriz relató en televisión cómo un falso periodista robó sus recuerdos familiares

Aunque no es una anécdota alegre, Florencia se lo tomó con humor ante la incredulidad del animador. “¿En serio? Me estas jodiendo", esbozó el conductor ante la explicación de la actriz. “¿Quién fue el hijo de p... que se llevó esas fotos?“, preguntó asombrado.

Por su parte, Peña continuó: ”No puedo demandar a mi mamá porque no sería justo", bromeó, a lo que el animador asintió. “No, pero es lindo que lo digas porque lo que queda es que tu mamá no te sacaba fotos, pero no, es un hijo de p... que fue a tu casa”. Además, puso en contexto: “Era una época en la que no existían los celulares”.

Peña explicó que su madre
Peña explicó que su madre entregó las fotos a un desconocido que nunca las devolvió

Después de recordar más anécdotas y momentos destacados de su carrera, Jey quiso saber si Florencia había ido a ver Homo Argentum, la película estrenada recientemente y que tiene como protagonista a Guillermo Francella, su compañero en Casados con Hijos.

La artista recordó que en
La artista recordó que en esa época no existían los celulares para guardar imágenes

“No vi Homo Argentum. No voy al cine, me cuesta. Las únicas dos veces que fui al cine fueron en vacaciones de invierno, con mi hijo, porque dije: ‘Algo lo tengo que llevar a hacer a este chiquito’. Y lo llevé a ver Superman y Los cuatro fantásticos. Fantásticas las dos. Pero Homo Argentum no la vi y la voy a esperar, porque va a aparecer en alguna plataforma".

Luego, reflexionó sobre la controversia política que recubrió el estreno de la película. “Qué quilombo que se armó, ¿no? Entró en la grieta. Cuando las cosas entran en la grieta se arma quilombo". El conductor coincidió con las palabras de la actriz, y agregó, jocoso, que “todo entra en la grieta”.

Cuando llegó el turno de un juego, el mismo consistió en darle tres imágenes de personas conocidas en pantalla y que la actriz elija a uno para determinadas situaciones hipotéticas. La primera pregunta fue: “¿Con quién compartirías un viaje de 24 horas?“, y las opciones que Florencia tuvo para elegir eran: Mariano Iúdica, Mariana Brey y Claudia Valenzuela, la madre del cantante L-Gante.

La actriz confesó que aún
La actriz confesó que aún no vio la película protagonizada por Guillermo Francella

“El tema es así. La verdad que con Marianito tuvimos algunos encontronazos en su momento cuando hicimos un programa pero, después, todo se puso en buenos términos y lo quiero mucho”, comenzó explicando. De todas formas, anuló esa opción cuando expresó: “Creo que me va a hablar mucho si vamos de viaje”. Por otro lado, continuó analizando el resto de los candidatos: “Mariana está muy defensora de este gobierno. pero muy, muy. Me va a hablar de Milei sin parar”, contestó, por lo que, debido a razones políticas, desestimó su viaje con la periodista. Finalmente, entre la primera terna de candidatos, se quedó con la mamá del artista de cumbia 420. Allí, justificó su elección: “Me parece que como no la conozco podríamos tener un buen viaje, charlar de algo, ¿o no?”.

La segunda situación hipotética fue directo a un punto que muchos querían saber. Antes de presentar a los candidatos, el presentador del late night le consultó por el estado de su relación amorosa. “¿Seguís con pareja abierta?", preguntó Mammon. “Ahora estoy sin tiempo para abrirla”, respondió con humor la intérprete, y añadió: “Yo siempre estoy abierta, pero tenés que tener tiempo”.

La noche cerró con Peña
La noche cerró con Peña y Mammón cantando canciones religiosas

La temática de esta segunda parte del juego, consistió en elegir con cuál de los tres candidatos abriría su pareja. En este caso, los rostros en las imágenes, correspondían a Juan Ingaramo, José “El Purre” Giménez Zapiola y Ricardo García. El elegido en esta ocasión fue el marido de Adriana Aguirre, y Florencia explicó: “Para que me cante Sandro en la cama. Olvidate, olvidate. Los otros son amigos, con los amigos no. Pero este, que no lo conozco, tiene un morbo”.

El programa cerró con los dos protagonistas de la noche junto al piano. Ambos comenzaron a recordar distintas canciones populares en el ámbito de la iglesia católica, como “Jesús, te seguiré”, “Mensajero de la Paz”, “Tú has venido a la orilla” y “Jesucristo está aquí”, con la que terminaron la noche, entre risas.

