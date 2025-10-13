Felipe, el hijo de Flor Peña, celebró sus 8 años: el festejo familiar en Salta entre bailes con la actriz y chocotorta

Felipe, el hijo de Flor Peña, celebró sus 8 años: el divertido festejo familiar en Salta

Toda la familia de Florencia Peña y su marido, Ramiro Ponce de León, se reunió a pleno por una ocasión muy especial: el cumpleaños de Felipe, o “Pipe” como lo apodan, el hijo menor de la actriz que celebró sus 8 años en la casa en Salta que tiene la pareja.

“Hoy cumple años la personita más tierna y graciosa del mundo mundial. Que linda es la vida con vos, Pipe. No se me ocurre mejor plan que acompañarte en esta aventura de crecer”, escribió la protagonista del musical Pretty Woman junto a un divertido baile de madre e hijo, con toda la belleza de la provincia del norte del país como fondo, al ritmo de “Te mentiría” de La K’onga y Luck Ra.

“Me emociona tu hermoso corazón y tu mirada intensamente amorosa. Sos especial. Tan sabio y tan sensible. Tan lleno de luz. Feliz cumple, pequeño gran Pipe. Que la risa siga siendo nuestra bandera. Acá estamos para vos, siempre”, compartió, sensibilizada para rematar con un desopilante “atenti con el baile y la señora grande”, en alusión a sus imágenes juntos moviéndose con la canción de cuarteto.

El abrazo de Flor Peña y Ramiro Ponce de León a su hijo Pipe (Instagram)

El baile de Flor Peña con Felipe en la fiesta de cumpleaños de su hijo (Video: Instagram)

La familia de Flor Peña se reunió en Salta por los 8 años de su hijo Felipe

El papá del nene se encargó del asado en el festejo y Tomás, el hijo mayor de la comediante que se dedica a la pastelería, se encargó junto a su novia de prepararle una chocotorta: allí Pipe sopló la velita de sus 8 años, también acompañado por la abuela materna, la hermana de Flor y los tíos paternos.

“¡Hablame de felicidad! ¡Feliz cumple, hijo mío! ¡Está familia te ama fuerte! Acá bancamos mucho tu hermosa locura. Brindo por este amor que nos une y nos llena de alegría. ¡Vamos por más!”, describió la humorista en Instagram, junto a varias postales de la fiesta, en donde abundaron las risas y un clima súper relajado.

Felipe acompañado por sus hermanos, Toto y Juan, y sus papás

A principios de este mes, Juan Otero, el hijo que Flor Peña tuvo con Mariano Otero, celebró sus 17 años con una fiesta íntima rodeado de sus amigos y familia en un local de aire moderno ubicado en la ciudad de Buenos Aires. La noche, que tuvo como ejes la autoexpresión, la moda y la música, resaltó por su ambiente cálido y moderno, marcado por un muro de follaje artificial y un neón amarillo en forma de corazón, elementos que reforzaron la atmósfera fotogénica del evento.

El anfitrión optó por un estilismo distintivo, combinando una camiseta oversize de red oscura con transparencias y tipografía blanca, shorts de animal print, botas altas de cuero negras, lentes de marco grueso y cadenas metálicas. En diferentes momentos de la velada, alternó con una chaqueta varsity negra de detalles rojos y letras blancas, exhibiendo una propuesta de moda personal de fuerte impronta fashionista.

La familia tuvo un rol central en el encuentro. La protagonista de Casados con hijos asistió con un mini vestido animal print ajustado, gafas oscuras y botas negras, mientras que su exmarido llevó una camiseta de los Lakers y pantalón ancho. La complicidad familiar fue visible en las imágenes que circularon en redes sociales, donde posaron con los brazos al aire y sonrisas espontáneas.

Entre los momentos destacados, la fiesta incluyó retratos en interiores con luz roja, abrazos de amigos y postales con invitados que apostaron también a looks descontracturados. Hubo selfies en los baños de estética industrial y poses frente a una puerta amarilla o relojes de pared, detalles que sumaron dinamismo visual a la jornada.

Para el final, la torta roja en forma de corazón con la leyenda “Birthday Boy” marcó el desenfado final de la noche, que para Juan representó una celebración muy especial rodeado de aquellos que lo quieren.