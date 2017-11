–Pero habías tenido dos buenas experiencias…

–Mi obstetra me dijo: "¡Pero pendeja, qué mal te portaste! ¡Estabas re cagada!". El 12 de octubre llegué al Sanatorio de los Arcos, puntual, a las 10. Eramos como quince: mis viejos que habían venido de Córdoba y la familia de Rama, recién llegados de Salta. Todo espléndido… hasta subirme a la camilla. Mientras me llevaban, sentí el horror. Como cuando después de haber viajado tanto en avión subís pensando que puede caerse alguno. Y entonces, la seguidilla de situaciones dignas de una película de Alex de la Iglesia. Avisé: "Miren que vengo sensible de la alergia…". ¡Para qué…! Se me hincharon los ojos y me dio una picazón tipo sarna. La anestesia ya me estaba pegando, y yo, con mis uñas de medio metro, me rascaba, sin darme cuenta de que estaba dejándome las marcas del ataque de un puma. Tuvieron que doparme, lo que me produjo náuseas… ¡Todo para atrás!