Wanda Nara se quebró en llanto al recordar la reacción de sus hijos al conocer su enfermedad: “Es lo único que importa”

A tan solo días de estrenar MasterChef Celebrity (Telefe), y en medio de las grabaciones de una nueva temporada de Love is Blind (Netflix), Wanda Nara atraviesa uno de los momentos más exitosos de su vida. Como si fuera poco, la conductora parece haber dejado atrás las diferencias con Maxi López y lograr así una relación como nunca antes. En ese marco, este sábado, la mediática recordó uno de los momentos más difíciles de su vida y destacó el apoyo que recibió del exfutbolista.
Entre lágrimas, Nara recordó cómo atravesó el momento en el que se enteró de su enfermedad. “No terminaba de entender lo que me pasaba. Porque nadie me lo terminaba de, de confirmar, nadie me lo quería decir. Hasta que no te hacen la punción de médula, que tarda, y después tienen que llegar los estudios, creo que viajaron a Estados Unidos y nadie te puede decir nada. Hay diferentes clases y niveles y tratamientos, tampoco te pueden garantizar nada porque la salud no es exacta. De hecho, a mí han cambiado los tratamientos. Hoy estoy bien, yo creo mucho en Dios”, comenzó diciendo la conductora en una charla con Dante Gebel en La Divina Noche de Dante (Eltrece).
En ese contexto, el entrevistador le consultó cómo se había apoyado en la fe para atravesar ese panorama. “Pedía mucho por los chicos. Cuando sos mamá es lo único que te importa...”, empezó diciendo Wanda para intentar dar una respuesta, sin embargo, en ese momento se quebró en llanto y no pudo continuar.
Tras unos segundos de pausa, el conductor le preguntó: “¿Y ellos sabían lo que estabas pasando?”. Mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo, Nara continuó: “No, porque en realidad no se sabía todavía, entonces, no les podía decir. Los más grandes se encerraron en un baño y no querían salir. Era como pedirle a los papás de los chicos que sean presentes. Yo soy una mamá que está veinticuatro horas con el teléfono. Ya es raro para mí no tenerlo acá. Es como que me falta algo en la mano y es porque estoy constantemente comunicada con cada cosa, con cada deseo de ellos”.
Fue entonces cuando la conductora de MasterChef recordó la charla que tuvo con su especialista. “Sentía que Dios me dijo: “Hasta acá”. El médico me dice a mí: “Mirá, yo no te lo puedo poner por escrito, no te lo puedo poner en un expediente, por así decirlo, Pero esto te lo desata el estrés, la angustia”. Nadie te lo puede garantizar. Pero es una enfermedad que no suele suceder en personas de mi edad. Yo soy super sana. Y en este ambiente es difícil porque te rodeás constantemente de drogas, cosas o pastillas. Jamás consumí. Vos decís: “¿Por qué a mí? Si soy sana, si me alimento bien, soy insoportable”. En mi casa tenemos una señora que es chef, que sabe que les cocina pescado los martes, pollo con verdura”, relató.
Según comentó la mediática, este momento de su vida le sirvió para tener en claro cuáles eran sus prioridades: “Yo siempre fui que nunca me solía importar mucho lo que decían de mí. Zaira siempre me dice: “A mí me llega a pasar esto y me muero, no aguanto, me estreso, no lo tolero”. Yo era como que todo me importaba un bledo y ahora menos. Realmente le doy mucha más importancia a los momentos importantes. Nos puede tocar a cualquiera. Y te recuerda las prioridades exactas de la vida. Me acerqué mucho más a mi papá, que estaba alejada. No me empezó a importar lo que antes quizás era terrible para mí. Es como que ahora le encontrás más el sentido a cada día, ¿no? Vivir la vida”.
Para finalizar, Wanda relató la importancia de Maxi López en esta situación y cómo el deportista se acercó a ella en ese momento de necesidad: “La pasé muy mal. Y creo que ahí mi relación con Maxi se arregló. Si yo bien tenía capaz, no rencor, pero sí algunas situaciones que quería yo alguna explicación de por qué la distancia y por qué un montón de cosas. Cuando él se acercó en ese momento tan difícil para mí, yo dije: Bueno, realmente está priorizando. Sí, él viajó automáticamente cuando se enteró, lo primero que hizo fue me mandó al hospital donde yo estaba internada”.