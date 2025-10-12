Teleshow

Mirtha Legrand volvió a marcar tendencia y deslumbró en su programa con un vestido rose gold con brillos

La Chiqui se llevó todas las miradas en una nueva emisión de su programa con un diseño de Iara, uno de sus diseñadores de confianza

El look rose gold de Mirtha Legrand (Video: El Trece-La Noche de Mirtha)

Mirtha Legrand volvió a marcar tendencia en una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), con una elección de vestuario que reflejó su sello inconfundible de elegancia y sofisticación. Fiel a su estilo, la conductora apostó por un diseño exclusivo de Iara para presentarse en su clásico ciclo televisivo, apostando por los brillos, las siluetas trabajadas y la artesanía en detalles que la consolidan como referente indiscutida de la moda en la televisión argentina.

El vestido elegido para la ocasión fue una creación larga de gasa brillante en color rosa pálido, con bordados simétricos en hilos plateados que dibujaron formas geométricas a lo largo de toda la pieza. Detalles como los hombros estructurados y las mangas largas aportaron sofisticación y marcaron una línea elegante y actual, mientras la caída del género y el diseño de Iara multiplicaron la luz y los matices en cada movimiento de la conductora.

En los acercamientos, el vestido desplegó detalles de lujo: un patrón minucioso de cuentas y lentejuelas que amplificaron cada destello del estudio a través de líneas diagonales y verticales, reforzando el efecto espejo y sumando profundidad y textura visual. El escote cerrado equilibró el brillo general, permitiendo que la atención quedara centrada en la calidad de los materiales y en el trabajo artesanal del bordado. Las uñas esmaltadas en rojo y unos discretos pendientes redondos complementaron sutilmente el conjunto, sin restar protagonismo a la prenda central.

Mirtha eligió un vestido de Iara en rose gold (Foto prensa El Trece)

La apuesta se completó con la impronta característica de Mirtha: peinado rubio voluminoso, sonrisa amplia y un par de lentes de montura dorada sostenidos con delicadeza en una mano, gesto habitual que suma refinamiento y personalidad a cada aparición. Así, la diva volvió a dejar en claro su compromiso con la elegancia sofisticada, el detalle extremo y la difusión del diseño argentino, reafirmando su vigencia y magnetismo absoluto en cada regreso al centro de la escena.

Durante la emisión del sábado pasado, Fede Bal estuvo entre los invitados y habló de su vida amorosa con Mirtha. “¿Cuántas novias tuviste?¿Nunca te casaste?”, comenzó consultándole la diva, a lo que Bal respondió: “¿En mi vida? Oficiales, unas siete. No, nunca me casé, no. Hay algo que está pasando, Mirtha, que me gustaría explicártelo. Estoy cumpliendo años, tengo 36 este día, hoy sábado, y me parece que hay una nueva relación donde la gente se está vinculando de otra manera. Yo mentí mucho, mucho, Mirtha”.

Lejos de dar lugar a la reflexión del joven, Legrand afirmó entre risas: “Es un mentiroso oficial”. Sin embargo, con tono serio, el actor reafirmó: “Yo mentí mucho, no me siento nada orgulloso. Estoy cambiando, estoy con muchos años de terapia”.

Fede Bal se sinceró con Mirtha Legrand y habló de sus infidelidades (Video: El Trece-La Noche de Mirtha)

Fue entonces cuando la figura de la tele lo interrumpió para preguntarle: “Vos te enamorás y después las dejás, ¿te desenamorás? ¿Cómo es la cosa?”. Con la idea de arrojar un poco de lógica a su accionar, Bal dijo: “No, tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida y donde siento que puedo hacer una familia, puedo tener hijos, construir y tener perros que corran. Y después, cuando me sucede todo eso y de golpe empezamos a vivir, siento que hay algo que en mí se apaga, que no puedo sostener. Siento que se me va el amor”.

Con la idea de ahondar en sus acciones, Mirtha preguntó: “¿Pero la falla está en vos o en la persona que está a tu lado?. ¿Te desenamorás?”. Lejos de culpar a sus exparejas, el joven disparó: “En mi Mirtha, pero claro que sí. Siento que cada mujer propone algo distinto y por lo menos quiero investigarlo. Hace poco mi mamá dijo: “A mi hijo le gustan todas. Bajas, altas, gorditas, flacas…”.

Un comandante de Gendarmería Nacional fue detenido en Santiago del Estero: llevaba seis kilos de cocaína en una mochila

Descubren cómo pequeños cambios genéticos impulsan la evolución de los lagartos

De campaña por el litoral, Milei se mostró cercano al gobernador de Chaco y pidió a los argentinos que “se sigan esforzando”

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por tormenta en el AMBA y hay probabilidad de granizo

La rutina diaria y el plan de alimentación que sigue Sabrina Carpenter para cuidar su salud y energía

Descubren cómo pequeños cambios genéticos impulsan la evolución de los lagartos

La dignidad de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner participaron de la masiva marcha en Tel Aviv por los rehenes israelíes en Gaza

La polémica entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española abre interrogantes sobre el futuro global del español

De inmigrantes a empresarios: la historia de los hoteles que cambiaron la vida de miles de familias

Luis Ventura contó cómo es su relación con el jurado de MasterChef y apuntó contra Germán Martitegui: “Pelado buchón”

Emilia Attias contó cómo se preparó para MasterChef Celebrity y la influencia que tuvo su hija: “Es mi primera jueza”

El emotivo poema que J Rei le dedicó a María Becerra: “Conocimos el sabor del dolor, pero con amor lo condimentamos”

Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Nos olvidamos de nosotros como pareja”

La tarde de relax de Gianluca Simeone y Eva Bargiela en la última etapa de su embarazo: pileta, sol y distensión