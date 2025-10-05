Teleshow

Fede Bal le confesó a Mirtha Legrand por qué terminan la mayoría de sus relaciones: “Algo en mí se apaga”

El actor recordó sus infidelidades y reveló el cambio que busca implementar en sus próximos noviazgos

Fede Bal se sinceró con Mirtha Legrand y habló de sus infidelidades

Desde Sofía Aldrey, a Bianca Lovenitti, pasando por Laurita Fernández y Flor Marcasoli, a largo de su vida Fede Bal protagonizó diversos noviazgos, muchos de los cuales terminaron en infidelidades. Así las cosas, el hijo de Carmen Barbieri se fue ganando la fama de infiel, lo que generó que, una vez que visitara la famosa mesa de Mirtha Legrand, la conductora no pudiera evitar preguntarle por sus separaciones.

“¿Cuántas novias tuviste?¿Nunca te casaste?”, comenzó consultándole la diva, a lo que Bal respondió: “¿En mi vida? Oficiales, unas siete. No, nunca me casé, no. Hay algo que está pasando, Mirtha, que me gustaría explicártelo. Estoy cumpliendo años, tengo 36 este día, hoy sábado, y me parece que hay una nueva relación donde la gente se está vinculando de otra manera. Yo mentí mucho, mucho, Mirtha”.

Lejos de dar lugar a la reflexión del joven, Legrand afirmó entre risas: “Es un mentiroso oficial”. Sin embargo, con tono serio, el actor reafirmó: “Yo mentí mucho, no me siento nada orgulloso. Estoy cambiando, estoy con muchos años de terapia”.

Fede Bal contó qué es lo que más le molestó de sus exparejas

Fue entonces cuando la figura de la tele lo interrumpió para preguntarle: “Vos te enamorás y después las dejás, ¿te desenamorás? ¿Cómo es la cosa?”. Con la idea de arrojar un poco de lógica a su accionar, Bal dijo: “No, tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida y donde siento que puedo hacer una familia, puedo tener hijos, construir y tener perros que corran. Y después, cuando me sucede todo eso y de golpe empezamos a vivir, siento que hay algo que en mí se apaga, que no puedo sostener. Siento que se me va el amor”.

Con la idea de ahondar en sus acciones, Mirtha preguntó: “¿Pero la falla está en vos o en la persona que está a tu lado?. ¿Te desenamorás?”. Lejos de culpar a sus exparejas, el joven disparó: “En mi Mirtha, pero claro que sí. Siento que cada mujer propone algo distinto y por lo menos quiero investigarlo. Hace poco mi mamá dijo: “A mi hijo le gustan todas. Bajas, altas, gorditas, flacas...”.

La incómoda pregunta de Mirtha
La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Fede Bal sobre sus reiteradas infidelidades

Una vez más, la conductora lo interrumpió para tratar de entenderlo mejor: “Y vos te aburrís. ¿Y cómo les decís: Mirá, esto no funciona.?”. Fue entonces cuando Bal respiró hondo e intentó explicar qué sentía en esos momentos: “Bueno, muchos años de mi vida hacía cualquier cosa, Mirtha. Les mentía. No me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida. Por eso ahora mismo estoy en un gran momento porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad. Tiro toda la verdad en la mesa. No es que no me comprometa. Yo estoy para pasarla muy bien con vos, con esta persona X, que está delante mío, a realmente serle sincero. Y no hay muchas mujeres que se banquen una sinceridad clara. Cuando pasa eso, Mirtha, mucha gente accede. Hay un nuevo vínculo que es: yo no te voy a preguntar qué hacés mañana. Yo me quedo con esta noche hermosa que podemos vivir, porque a mí me gusta. Yo soy servicio, Mirtha. Yo quiero que la pases bien”.

Así, Legrand le consultó a Fede si soñaba con algún día casarse y tener hijos. Para sorpresa de los demás invitados, Bal afirmó: “Creo que quiero casarme en algún momento de la vida, cuando encuentre una persona acorde a mis necesidades y demandas. Soy un tipo difícil para el amor, muy servicial. Obvio, me encanta. Soy muy romántico todo el tiempo. Me enamoro, tal vez, muchas veces por día”.

“Tu mamá se muere por ser abuela”, recordó Mirtha, dando pie a que el hijo de Carmen se explayara: “Me gustaría tener un gordito pecoso que lo traiga por ahí, que corra por ahí, que lo tengan ahí los productores. Mi mamá quiere todo. No se le puede dar todo a esa mujer. Le doy lo que puedo, que es bastante mi atención y mi espacio”.

