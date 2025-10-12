Claudia Villafañe eligió llamativos looks en traje de baño para los días cálidos: así reaccionaron sus amigos famosos

Claudia Villafañe eligió mediados de octubre para compartir un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La empresaria decidió mostrar cómo disfruta los días cálidos con una serie de fotos en traje de baño, acompañadas de un mensaje donde invitó a contagiarse de su alegría. “Estalló el verano y solo se aceptan mensajes con mucho amor”, escribió junto a un emoji de carita divertida. “Les comparto el dato para ser felices como yo”, concluyó, etiquetando a su marca de trajes de baño favorita y sumando un toque personal a la tendencia de positiva y a la espontaneidad que la caracteriza.

Las imágenes, tres en total, permitieron apreciar la variedad de estilos que Villafañe eligió para mostrarse en sintonía con el clima y la temporada. En uno de los posteos, la empresaria optó por un diseño estampado acebrado. El patrón animal print resaltó su figura y aportó un guiño llamativo que se diferenciaba del resto de las elecciones. Este modelo combinó la tendencia actual de estampados con un corte favorecedor, reflejando una apuesta segura por la comodidad y el estilo.

La elegancia de Claudia Villafañe en un traje de baño negro y sombrero de paja (Instagram)

En otra de las fotos, Villafañe se inclinó por un clásico que nunca falla: un conjunto de dos piezas en color negro. El diseño incluía una bombacha de tiro alto, que estilizó su silueta, junto a un top adornado con volados sobre los hombros, un detalle que sumó delicadeza al look. Este estilo subrayó la versatilidad de la empresaria para adaptar diferentes propuestas en trajes de baño, eligiendo tanto la sobriedad de un color neutro como la osadía de los estampados. Cada elección coincidió con su mensaje de felicidad y disfrute relajado, transmitido a través de las imágenes y el texto que acompañó su publicación.

Claudia Villafañe eligió un outfit con motivos acebrados para celebrar la llegada de la temporada cálida a Buenos Aires (Instagram)

La reacción de sus seguidores no tardó en hacerse notar, especialmente la de varias figuras del espectáculo y los medios, que se sumaron a la ola de elogios con comentarios directos en el carrete. Luciano Pereyra, cantante y amigo de Villafañe, escribió: “Mi amiga la siretata”, aportando una cuota de buen humor y complicidad. Andy Bursten se manifestó con un “Te amo diosa hermosa”, mientras que Andrea Rincón optó por un “Fiu fiu”, en referencia al impacto que generaron las fotos. Fernanda Callejón sumó: “Qué mujer”, enfatizando el carisma de la empresaria en sus publicaciones veraniegas.

Sumergida en el agua cristalina, Claudia Villafañe le dio la bienvenida a la primavera con un look cómodo y sensual (Instagram)

Karina Mazzocco solo necesitó una palabra para sumarse a los halagos: “Hermosa”. Por su parte, Nancy Dupláa recurrió al emoji de un corazón rojo, una demostración sintética pero efectiva de afecto y admiración. Natalia Oreiro eligió manifestar su apreciación a través de tres corazones rojos, y Oriana Sabatini, sorprendida, escribió: “Por favor”. Sol Pérez, entre los comentarios más destacados, comentó: “Diosa”, en sintonía con el resto de las voces reconocidas que se hicieron eco del impacto de las fotografías. La sumatoria de mensajes de celebridades dejó en claro el volumen de repercusión que tienen las publicaciones de Villafañe, tanto por la elección de sus looks como por el tono de su mensaje.

Los comentarios que recibió Claudia Villafañe tras mostrarse en ropa interior en sus redes (Instagram)

Las locaciones elegidas por Villafañe para sus fotos reflejaron un clima de descanso y naturaleza. En una de las imágenes, el contraste de la arena blanca con el mar cálido se convirtió en un fondo ideal, con la empresaria posando bajo un cielo diáfano y azul. Otra de las postales la mostró sobre un césped verde, en un mosaico de naturaleza junto a la arena y al mar que reforzó la sensación de relax y vacaciones. En la última de las imágenes, Villafañe se sumergió en aguas cristalinas, rodeada por palmeras, un paisaje que evocó paraísos tropicales y brindó un marco exuberante y fresco a su presencia. Todas esas elecciones visuales sugirieron tanto la búsqueda de bienestar personal como el deseo de compartir momentos de felicidad genuina.

Al reunir estilos diferenciales, el aliento positivo y la complicidad de colegas y amigos, Claudia Villafañe convirtió una simple serie de fotos en un fenómeno viral que reflejó, una vez más, su capacidad para conectar con su público e inspirar mensajes cargados de energía y celebración.