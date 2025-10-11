Juana Repetto habló de los cambios en su cuerpo y la presión que vivió: “Sufrí por no entrar en los estándares de belleza”

Juana Repetto reflexionó sobre los cambios de su cuerpo y los mandatos sociales (Video: Luzu TV)

Juana Repetto, quien actualmente cursa su tercer embarazo y experimenta en carne propia los cambios físicos de esta etapa, abordó en su programa Más Minas que Mamás (Luzu TV) la presión social acerca de los cuerpos, la movida del body positivity y sus propias vivencias en torno a la aceptación personal. La conductora se sinceró sobre la dificultad de alcanzar un discurso que contenga verdaderamente todas las experiencias, al margen de la talla, el estado físico o la etapa de la vida.

“Yo viví traumada porque sufrí por ser gorda toda mi adolescencia, por no entrar en los estándares de belleza de las fuc... revistas de los 90″, comenzó diciendo la influencer en el programa que conduce. Y siguió: “Con esto del body positive, yo amo mi cuerpo. El body positivity está buenísimo, hay que luchar por eso, pero terminaron cortando la libre expresión de quien está hablando de su propio cuerpo”, confesó en el aire, visibilizando el peso de los mandatos estéticos y la dificultad para expresarse con honestidad.

A esto, Vicky Gils, la coconductora del ciclo, decidió sumar su opinión a lo que sucede en redes: “Veo en cuentas de repente minas que se operan la teta y de repente les da como vergüenza contarlo porque se van a sentir juzgadas”. Y sumó: “Hay muchas cuentas que hacen body positive que son 90, 60, 90, hermana”. La hija de Reina Reech, no se mostró de acuerdo con las palabras de su compañera y respondió: “Yo ahí no coincido, porque si vos tenés un cuerpo 90, 60, 90, ¿está mal? ¡Está bárbaro! Pero, ¿por qué no podés dar un mensaje positivo? Es un cuerpo real también en el caso de mucha gente”.

Juana está esperando a su tercer hijo, por lo que su cuerpo se encuentra en constante cambio

Repetto fue más allá, remarcando que la censura y el juicio también llegan cuando alguien decide sincerarse acerca de sus incomodidades, incluso durante el embarazo: “Se juzga, quizás, a una mujer que está sintiéndose o contándote que no se está sintiendo cómoda con su cuerpo“.

Y siguió con su reflexión: “Así sea en el caso de una mujer transitando un embarazo, que el cuerpo te cambia un montón y de repente no te reconocés en el espejo. Los primeros meses no se nota ni que estás embarazada, pero tampoco es tu cuerpo de no embarazada. La ropa te deja de entrar. ¿A quién no le gusta vestirse y que la ropa te quede linda o verte bien?”.

La conductora sumó un último eje, poco abordado en la agenda pública: “Hoy me escribieron un montón, y está buenísimo decir esto, que sufren de flacas. ¿Quién juzga a la que te dice: ‘¡Ay, qué flaca que estás!? ¿Quién te calla?’. ¿Quién le dice?: ‘¿Cómo le vas a decir eso?’. Nadie, no existe".

Juana Repetto habló de los cambios de su cuerpo durante el embarazo y salió al cruce de las críticas (Video: Instagram)

Esta no es la primera vez que Juana decide llevar la voz cantante del tema, días atrás usó sus redes sociales para responderle a aquellos que la criticaron al exponer el malestar que le causa no poder vestirse como antes. La influencer encontró tanto comentarios de empatía como cuestionamientos de quienes rechazan quejarse por esa circunstancia. Ante los mensajes negativos, decidió profundizar su posición y responder abiertamente: “Me quedé pensando en esto del cambio físico. Yo me lo estoy tratando de tomar con humor, pero en el fondo un poco me cuesta a mí. No me hace feliz. Verme la panza es divino, pero te crece el cu…, la papada. Me veo en el programa y es tipo: ‘Me re noto el cambio físico’. Y no solo en la panza, entonces me cuesta mucho”, expresó en una de sus historias.

La hija de Nicolás Repetto remarcó que el embarazo le implica notar transformaciones más allá de la panza y que el tema excede la coyuntura actual de su vida: “Cada vez que hablo de este tema, me juzgan un montón. Yo les quiero decir a todas las que me critican que yo sufro un poco de esto. Soy en algún punto víctima. He sufrido toda mi preadolescencia, mi adolescencia y mi juventud por no tener un cuerpo hegemónico como te decían o te hacían creer en las revistas, en la tele, en los programas”.

Repetto amplió su reflexión al subrayar la presión social sobre los cuerpos que atravesó desde muy joven: “En el pasado había una creencia de que ese cuerpo tenía que ser así para que seas la que tenía novio y encajaras en un grupo”. Insistió en que el sufrimiento por no tener un físico acorde al ideal hegemónico fue una constante en su vida. En ese sentido, dejó un mensaje para quienes la critican y para las mujeres que atraviesan experiencias similares: “Hoy lo sufro. No me critiquen porque lo sufro y lo comparto. Para muchas mujeres es muy difícil vernos en estos cambios”.