El festejo íntimo de cumpleaños de Lali Espósito con su mamá y Pedro Rosemblat: el divertido video de la torta

Los videos del festejo íntimo de Lali Espósito por su cumpleaños (Instagram)

El 10 de octubre Lali Espósito cumplió 34 años y los celebró en una reunión íntima en su casa junto a su madre Majo Riera, su novio Pedro Rosemblat y un grupo de íntimos. Recién llegada de su gira por España, donde presentó su nuevo disco y participó como jurado del festival de cine de San Sebastián, la estrella pop sopló las velitas para festejar un momento de plenitud.

Las imágenes muestran a Lali abrazada a su madre mientras Pedro sostiene la torta con las velitas encendidas, mientras cantan el “Feliz cumpleaños” y ella se muestra algo ansiosa entre los aplausos. “Iba a soplar la bengala”, dice con una sonrisa, antes de proceder al típico ritual cumpleañero y llevarse una ovación más.

Entre los invitados al reducido festejo estuvieron la actriz Mery del Cerro -quien compartió un video de la celebración y parte del catering- y el peluquero Juanma Cativa, en un núcleo reducido de íntimos. En las postales difundidas por la fan page lali_espositox_, también se ve cómo disfrutaron del aire libre en el jardín, en una Buenos Aires en la que se declaró oficialmente la primavera.

De esta manera, Lali inició los festejos por sus 34 años en el que quizás sea el mejor momento profesional de su carrera. Con su disco No vayas a atender cuando el demonio llame va a concretar en diciembre cinco estadios de Vélez colmados por sus fans. Además, mostró su proyección internacional con una exitosa gira por España, donde aprovechó para presentarse también en San Sebastián.

Mery del Cerro mostró el catering del cumpleaños de Lali (Instagram)

Su gran presente musical no significa que descuide su camino como actriz, como lo demuestra su reciente participación en Verano Trippin, la ópera prima de su amiga Morena Fernández Quinteros. Y en simultáneo, aporta todo su carisma como una de las coaches en la actual edición de La Voz Argentina, que este lunes llegará a su fin. ¿Cuáles habrán sido sus deseos en este panorama? Lo concreto es que acorde con una trayectoria siempre ascendente y abierta a nuevos desafíos, no hay lugar para el conformismo.

Los saludos para Lali en su día

Pedro Rosemblat saludó a su novia

Promediando el viernes 10, Pedro Rosemblat celebró el aniversario de su novia con una serie de publicaciones en sus redes sociales. “En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Te amo Mariana”, escribió el periodista, llamando a la cantante por su nombre de pila junto al emoji de un corazón rojo. De fondo, una foto que mostraba a Lali de medio perfil en la intimidad de su casa, con un gesto de sorpresa, la boca abierta y sosteniendo en sus brazos a su gato Pelusa.

Un rato después, Pedro subió un video de unas vacaciones de la pareja. Allí aparecen los dos de perfil, ella sentada sobre su regazo y balanceándose bajo un cielo despejado en una playa solitaria. “Te amo Lali”, agregó sin más palabras para celebrar un nuevo aniversario de su novia.

Majo Riera con Lali de bebé

En tanto, Majo Riera también saludó a su hija con una foto del pasado lejano, con Lali en sus brazos y otra del pasado reciente. "Y si … Lali, ya estás grande. ¡Felices 34!Te amo", escribió para unir ambos momentos.

“¡Feliz cumple Lali! Sos puro fuego. Que sigas brillando siempre y llenando el corazón de millones de personas. Te quiero mucho", escribió por su parte Cris Morena, su mentora, junto a un video recopilando su trayectoria. Y Mery del Cerro, una de sus grandes amigas del medio, la saludó escribiendo encima del video del festejo: “Feliz cumple amiga del bien. Te amo”, apuntó.