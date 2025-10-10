Teleshow

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La Chiqui y su nieta tiene definidos a los personajes de sus programas y tendrán debates con figuras del periodismo, espectáculo y la música

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Mirtha Legrand y Juana Viale,
Mirtha Legrand y Juana Viale, un clásico de la pantalla chica

Este fin de semana, las tradicionales mesas televisivas de Mirtha Legrand y Juana Viale ofrecerán una combinación de actualidad, debate y entretenimiento gracias a un seleccionado de invitados provenientes de la política, el periodismo, el espectáculo y la cultura. La promesa de intercambio plural y momentos de distensión se renueva con cada emisión, consolidando estos ciclos como puntos de encuentro de referentes de distintas generaciones y ámbitos de la sociedad argentina.

El sábado a las 21:30, en una nueva entrega de La Noche de Mirtha, la anfitriona recibirá a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, abogado de formación y una de las figuras ascendentes en la política nacional con gestión centrada en temas de seguridad y justicia. Compartirá mesa con Cristina Pérez, una de las periodistas más reconocidas de la televisión y la radio.

Del mundo de la música llegará Gladys La Bomba Tucumana, ícono popular y una de las voces más representativas de la cumbia de nuestro país, que atraviesa una nueva etapa en su carrera mientras transita el duelo por la muerte de su novio. Estará también Valentina Bassi, actriz multipremiada de cine, teatro y televisión y activista por la inclusión laboral y social de personas con discapacidad, a partir de su experiencia personal como mamá de un hijo parte del espectro autista.

Valentina Bassi estará en la
Valentina Bassi estará en la mesa de Mirtha (Foto: Gustavo Gavotti)

Completa el grupo Marcos Novaro politólogo, investigador principal del Conicet y autor de numerosos trabajos sobre la democracia y la historia política reciente en Argentina.

El domingo, desde las 13:45, Juanita conducirá su habitual almuerzo y lo hará con invitados de lujo. Emilia Mazer, actriz y directora teatral con extensa trayectoria, multipremiada tanto en televisión como en tablas, recordada por ficciones, del mismo rubro estará Osqui Guzmán, actor y comediante, figura del stand up nacional, que recientemente cobró notoriedad al denunciar públicamente haber sido víctima de violencia policial por parte de la policía de la Ciudad en Palermo.

Hernán Piquín, uno de los bailarines de mayor proyección internacional, exintegrante del Ballet Nacional y excampeón de Bailando por un Sueño; Nazarena Di Serio, periodista y locutora conocida por su labor en Canal Trece y TN como “chica del clima” e influencer de actualidad.

Para cerrar y darle un poco de música al mediodía del domingo, Lucho Castro, músico e integrante clave de Banda XXI, grupo cordobés referente absoluto en la movida del cuarteto. De este modo, ambos programas invitan a disfrutar de reportajes, historias de vida, actualidad, humor y un repaso por la cultura nacional durante todo el fin de semana.

Fede Bal se sinceró con Mirtha Legrand y habló de sus infidelidades

Durante la emisión del sábado pasado, Fede Bal estuvo entre los invitados y habló de su vida amorosa con Mirtha. “¿Cuántas novias tuviste?¿Nunca te casaste?”, comenzó consultándole la diva, a lo que Bal respondió: “¿En mi vida? Oficiales, unas siete. No, nunca me casé, no. Hay algo que está pasando, Mirtha, que me gustaría explicártelo. Estoy cumpliendo años, tengo 36 este día, hoy sábado, y me parece que hay una nueva relación donde la gente se está vinculando de otra manera. Yo mentí mucho, mucho, Mirtha”.

Lejos de dar lugar a la reflexión del joven, Legrand afirmó entre risas: “Es un mentiroso oficial”. Sin embargo, con tono serio, el actor reafirmó: “Yo mentí mucho, no me siento nada orgulloso. Estoy cambiando, estoy con muchos años de terapia”.

Con la idea de ahondar en sus acciones, Mirtha preguntó: “¿Pero la falla está en vos o en la persona que está a tu lado?. ¿Te desenamorás?”. Lejos de culpar a sus exparejas, el joven disparó: “En mi Mirtha, pero claro que sí. Siento que cada mujer propone algo distinto y por lo menos quiero investigarlo. Hace poco mi mamá dijo: “A mi hijo le gustan todas. Bajas, altas, gorditas, flacas...”.

José María Muscari reveló su

Mario Pergolini sorprendió al hablar

Un look audaz en un

La llamativa frase de Nacho

La revelación de Benjamín Vicuña:
Tras el apoyo de EEUU,

Flores fantasma y orquídeas únicas:

José María Muscari reveló su

