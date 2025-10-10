Lali Espósito reveló su conexión con Diego Maradona y qué hará con uno de sus tatuajes

Lali Espósito reveló su conexión con Diego Maradona y contó el secreto detrás del nombre de sus gatos

Entre sesiones de estudio, shows y viajes por diferentes países, este viernes, Lali Espósito celebra uno de los años más exitosos y controversiales de su vida. La intérprete de “Fanático” recibió los 34 años rodeada por el amor de sus seres queridos. En ese marco, recientemente, la cantante contó por qué planea cambiar el tatuaje de sus 33 y reveló su conexión con Diego Maradona.

“Esto también viene con los treinta, ¿sabés? El aprender a decir: “Yo tendría que tomarme estos días”. O este viernes que me están poniendo a hacer cincuenta y tres cosas, trataré de no para quedarme en mi casa con los gatos en pijama todo el día”, se la escucha decir a la artista durante una charla con el podcast español La Pija y la Quinqui, que traducido de la jerga española a la argentina sería algo así como La Cheta y la Marginal.

Fue entonces cuando la conductora le consultó cuáles eran los nombres de sus gatos. “Tengo tres gatitos: Lupín, Villano y Pelusa. Se llama Pelusa porque así le decían a Diego Armando Maradona cuando era niño”, respondió la artista.

Lali contó que piensa cambiar el tatuaje de su edad y actualizarlo por sus 34 años

Acto seguido, los conductores quisieron saber la historia detrás de sus otras mascotas, a lo que Lali respondió: “Villano es una anécdota que yo venía de un viaje donde había conocido a Villano Antillano y, bueno, no puedo contar la anécdota. Habíamos coincidido en un estudio en Miami y cuando vuelvo a Buenos Aires me regalan de sorpresa esa misma noche, que era mi cumpleaños, yo había aterrizado a las doce de la noche. Llego a mi casa y me pego un cagazo terrible porque estaban todos mis amigos escondidos en mi casa y me hacen una sorpresa de cumple y me regalan un gatito. Y cuando me regalan este gatito, pienso enseguida en lo último que había visto, que era Villano Antillano, y dije: “Villano”. Así que se llama así por esa diosa”.

Lali Espósito cumplió 34 años este 10 de octubre mientras atraviesa un período de gran exposición tanto en el plano artístico como personal. La cantante y actriz anunció la llegada de un nuevo año de vida en sus redes sociales, modificando el “33” de la canción que comparte con Dillom a un “34” improvisado durante una publicación. El aniversario se produjo después de una reciente gira por Europa, presentaciones en vivo, festivales de cine y finales en La Voz Argentina.

La jornada festiva quedó reflejada en distintas plataformas digitales, donde los seguidores de Lali Espósito y su entorno más cercano acompañaron las celebraciones. Uno de los momentos destacados llegó con el saludo de su pareja, Pedro Rosemblat, quien utilizó Instagram para compartir una fotografía íntima y un video de ambos en la playa. “En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Te amo Mariana”, escribió Rosemblat, llamando a la artista por su nombre de pila y adjuntando el emoji de un corazón rojo. La imagen mostraba a la cantante sorprendida y sosteniendo a su gato en la intimidad de su hogar.

Lali Espósito abrió las puertas de su intimidad y contó la conexión de sus gatos con Diego Maradona

Más tarde, Rosemblat publicó un video tomado durante unas vacaciones en pareja. La secuencia mostraba a Lali Espósito sentada sobre su regazo, en una playa desierta. El periodista acompañó el clip con un breve mensaje: “Te amo Lali”, lo que fue interpretado por seguidores como una confirmación de la estabilidad de la relación tras versiones sobre posibles diferencias.

La interacción pública de la pareja ocurre después de algunos cruces humorísticos en las redes sociales que atrajeron la atención. Desde España, durante su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025 y la presentación de su más reciente disco, la cantante compartió registros fotográficos junto a su equipo y expresó: “Se celebró como corresponde. Los quiero mucho a todos estos. Fuimos felices”. La frase dio pie a un comentario irónico de Rosemblat sobre su aparición en una de las imágenes: “Salí muy mal en esa foto. Mariana, después en Twitter dicen que me odiás y tienen razón”. Espósito replicó empleando una línea tomada de Los Simpson: “O sea, ¿qué? Calla tu boca, estúpido y sensual Rosemblat”.

Mientras que la vida profesional de Lali Espósito continúa marcada por giras, shows y presencia internacional, algunos medios de comunicación abordaron su vida sentimental a raíz de una entrevista en el programa La Revuelta en España, conducido por David Broncano. Consultada sobre su intimidad, la artista respondió señalando a su novio en el público: “Muchísimas... Mi novio está acá”, y agregó con humor: “¡Hola mi amor! Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos, estás muy cómodo y muy contento”. Rosemblat sumó: “No, todo bien... Yo soy bastante más pudoroso que Lali la verdad”. Espósito finalizó el intercambio con un “¡Viva el amor!”.