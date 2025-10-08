Teleshow

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

El delantero mostró su regreso a Estambul desde un avión privado, completamente vacío, para retomar los entrenamientos del Galatasaray tras sus minivacaciones en la capital española con la China Suárez

Mauro Icardi emprendió el regresó a Turquía (Video: Instagram)

Tras nueve meses alejado de las canchas de fútbol, Mauro Icardi volvió a lucir la camiseta del Galatasaray y se instaló en Turquía junto a la China Suárez y los hijos de la actriz. Sin embargo, luego del partido que jugo el sábado pasado, armó las valijas y partió a Madrid con su novia para vivir unos días a puro relax en la ciudad española. Esta decisión no fue bien tomada por los hinchas del equipo que llenaron sus redes de comentarios negativos de todo tipo.

Luego de unos días en la ciudad, el delantero emprendió el regreso y compartió el video en sus redes sociales. En el corto se lo puede ver sentado en el asiento del avión privado que contrató para su regreso a Estambul, feliz de volver al hogar que está armando con la actriz de Casi Ángeles y sus tres hijos, Rufina Cabré— fruto de su relación con Nicolás Cabré— y Magnolia y Amancio Vicuña—producto de su vínculo con Benjamín Vicuña.

“Back home”, fue todo lo que escribió Icardi en el video que compartió con sus seguidores. Horas antes de emprender este viaje, la pareja subió una acaramelada sesión de fotos en las historias. En las primeras se los puede ver a los dos en primer plano, sonriendo para la cámara del teléfono.

En la segunda postal, están sentados en un sillón y, mientras Suárez sonríe, Mauro le da un beso en la mejilla. Más allá de la posibilidad de redescubrir la ciudad como novios, puesto que ambos estuvieron en otras ocasiones con diferentes parejas, Eugenia se reencontró con Juanma Cativa, su peluquero y amigo, quien se encontraba en España acompañando a Lali Espósito con su gira.

Las acarameladas selfie que se
Las acarameladas selfie que se tomaron antes de regresar a Turquía
El reencuentro de la China
El reencuentro de la China con Juanma Cativa, su peluquero y amigo (Foto: Instagram)

Con una selfie en un restaurante, la cantante de “Corazón de cartón” mostró el feliz encuentro con su gran amigo y le dedicó un tierno mensaje, que dejó en claro que los kilómetros no podrán con su larga amistad. “En las buenas y en las malas, siempre”, fue todo lo que necesitó decir la actriz de El hilo rojo.

Durante la estadía de Madrid, la serie de fotos —con estética limpia, luz cálida y marcos clásicos— alterna entreselfies al espejo, gestos de cariño y un plano a bordo de un avión privado. En el epígrafe, etiquetó a la actriz y sumó corazones y la bandera española, un guiño directo que ubicó la escena y despejó cualquier duda sobre el destino elegido para esta escapada.

Una de las postales más comentadas es la selfie en espejo tomada en el cuarto del hotel. La composición es precisa: al fondo se adivina una mesa baja con flores y bandeja de cortesía, sillones tapizados y una lámpara de pantalla que aporta esa luz amarilla, clásica, de habitación premium. Al frente, ella apuesta por un top blanco ceñido y jeans anchos de tiro bajo, combo que devuelve un aire noventoso, reforzado por los lentes oscuros y un bolso de cadena al hombro. Él, en tanto, elige básicos infalibles: remera blanca, pantalón cargo oscuro y zapatillas. El flash, rebotado en el espejo, recorta siluetas y vuelve cinematográfica la escena.

Besos en el cuello, looks
Besos en el cuello, looks urbanos y amigos, fueron los componentes de la escapada a Madrid (Foto: Instagram)

Otro cuadro subraya el costado afectivo: un abrazo cruzado con la actriz apoyada en su hombro, él sosteniendo el teléfono con el brazo tatuado en primer plano y una sonrisa relajada. Aquí los accesorios hablan: reloj dorado de caja robusta y pulseras finas que marcan estilo; ella, con manicure discreta y aros pequeños. No hay poses rígidas ni producción grandilocuente: lo que prima es la naturalidad. La foto que se llevó todos los comentarios es la del beso en el cuello. Ella cierra los ojos y sonríe; él acerca el rostro y deja ese gesto íntimo que funciona como declaración pública. Es una imagen que condensa el tono del posteo entero: cercanía, cotidianeidad, cero esfuerzo por disimular lo que sienten.

