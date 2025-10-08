La felicidad de Matías Martín paseando por Roma con sus tres hijos: “Lo que más amo”

El viaje de Matías Martin y sus tres hijos a Europa (Foto: Instagram)

Matías Martin puso en pausa el ritmo de su vida profesional y personal para conectar de lleno con sus hijos en un viaje por Europa, tan solo un mes después de confirmar su separación de Victoria De Masi. En esta travesía, el conductor se mostró acompañado por Luca, fruto de su relación con Nancy Dupláa, y Alejo y Mía, hijos que comparte con Natalia Graciano. Cabe recordar que hace un año y medio, cuando anunció su separación con Graciano, también armó las valijas y en esa ocasión tan solo partió con sus hijos varones al viejo continente.

En esta oportunidad la familia recorrió la ciudad de Roma. La imagen principal del viaje los muestra posando frente al Coliseo romano, con sonrisas amplias y gestos de felicidad pura bajo la suave luz nocturna que ilumina el monumento histórico. Este reencuentro colectivo retrata más que unas vacaciones: marca el valor del lazo familiar y la decisión de Matías de estar cerca de sus hijos en un momento de cambios importantes en su vida. A esta selfie frente al monumento más reconocido de Roma, le sumó un pequeño pie de foto que logró resumir todo su sentir en pocas palabras: “Los que más amo en este planeta. Gracias”.

El conductor de Urbana Play no fue el único que compartió las postales de esta aventura familia. Mía usó sus historias para mostrar el lado más fotográfico del viaje, la adolescente logró capturar la belleza imponente de la estructura italiana, sumando su propia mirada al álbum familiar.

Mía logró captar la belleza noctura de la capital italiana

Con las valijas y a la espera de seguir con la travesía (Foto: Instagram)

En otra de las fotos que subió Matías, logró retratar a Luca parado en la vereda, rodeado de valijas en la puerta ornamentada y con aire antiguo de un edificio. Siguiendo la temática emotiva del viaje, le dedicó un tierno mensaje al mayor del clan: “Te amo hijo”.

Para Matías Martin, este viaje fue, sobre todo, una expresión de amor y de gratitud más allá de los avatares sentimentales. El álbum de la familia en Europa es un refugio de afecto y una muestra de que, aunque todo cambie, estar junto a los hijos sigue siendo el ancla más fuerte y el motor para mirar siempre hacia adelante.

Matías Martin confirmó que se hizo una vasectomía y contó la razón detrás de su decisión

Hace unas semanas el conductor hizo una revelación espontánea al aire de Todo Pasa y captó la atención de sus oyentes, quienes destacaron la naturalidad y claridad con la que el conductor expuso su decisión personal.

Matías Martin reveló que se hizo la vasectomía y contó la razón detrás de su decisión (Video: América)

Poco después, la figura de la radio fue consultado por el equipo de Desayuno Americano (América), quienes le preguntaron las razones detrás de esta decisión. “Voy a cumplir 55 años, tengo tres pibes y me parece que ya está”, afirmó el periodista relatando por qué no quiere volver a ser padre.

“Los llamé a mis amigos porque estaban muy cebados con el tema, ya que me lo venían recomendando. Y les dije que me pasen el número del doctor”, relató con sencillez. Y contó cómo fue la experiencia con el especialista: “Fui con el profesional y lo hice. Tardé media hora y no sentí dolor. Lo primero que tenés que hacer es un prequirúrgico, como cualquier operación. Después vas, te cortan los dos cablecitos y después hay que hacer un análisis para certificar que ya no hay más espermatozoides”.

El movilero le preguntó si recomendaba la operación, lo que provocó una reflexión: “Cuando yo fui padre a los 29 años, había una paternidad muy deseada. Ahora es una tendencia mundial en la que se espera más. Es más normal tener el primer hijo a los 40/45 años. De hecho, hay más gente sola que con familia en la ciudad. Hay un montón de estadísticas que respaldan estos datos”.