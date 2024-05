Matías Martin viajó a Europa con sus dos hijos varones tras su separación de Natalia Graciano: “Siempre cerca”

Matías Martin junto a sus hijos Alejo y Luca (Instagram)

A fines del año pasado, sorprendió la noticia de la separación de Matías Martin y Natalia Graciano, la madre de sus dos hijos, Alejo y Mía Martin luego de 20 años de matrimonio. Pero con su nuevo estado civil el conductor de Todo Pasa (FM Urbana Play) está construyendo otro vínculo con sus hijos y así fue que decidió irse de viaje por Europa con sus dos varones, Luca -de su vínculo con Nancy Duplaá- y Alejo.

Después de unos días por Madrid, donde visitaron las instalaciones y el estadio del Real Madrid, el trío recaló en la ciudad británica de Londres. Y desde allí, Matías publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos y videos junto con una sentida reflexión acerca de lo que él siente que significa ser padre.

“Caminar con tus hijos. Estar cerca. Estar. Es más importante que decir. Que bajar línea sobre el bien y el mal. Que tratar de imponer sutil o brutalmente tu mirada de la vida. Tus verdades. Que sugerir gustos u opiniones. Estar. Siempre cerca. Por si, tal vez, tengas la suerte de que quieran y disfruten compartir con vos, su tiempo cuando crezcan. Y así puedas aprender. Sentirte pleno. Mirarlos caminar juntos cantando. Reírse. Conectar. Echarse al pasto a descansar porque sale humo de los pies”, comenzó expresándose Martin en el posteo.

Luca y Alejo Martin, los hijos varones de Matías Martin (Instagram)

“Todo eso vine a buscar. Y no lo sabía. No puedo poner en palabras lo que amo a mis tres hijos, te escribí. Y mientras lo escribía me brotaban solitas las lágrimas. Es eso. No hace falta más. Estar”, cerró sus emotivas palabras junto con las entrañables postales con Luca y Alejo, en donde se los ve muy unidos.

Pocas semanas antes de este viaje, Matías se reencontró públicamente con Nancy Duplaá y, junto con Luca, protagonizaron un emotivo momento familiar. Tras la conversación entre sus padres, el joven se sumó a la mesa y le dispensó elogios a ambos. “Hay una frase que me dijeron los dos hace mucho tiempo, en diferentes circunstancias y que me marcó: ‘Entrá con el ‘No’. El ‘No’ ya lo tenés. Sentite cómodo’. Cuando tenés eso en la cabeza decís: ‘Bueno, voy a arriesgarme más o menos y no pensar tanto en si gano o si pierdo’”, dijo Luca.

Y siguió: “Tengo suerte de que mis viejos, los dos, tienen una mentalidad con la que me parece que estoy de acuerdo por instinto. Y no solo porque son mis viejos, sino porque creo que tienen cosas para decir que valen la pena constantemente. Entonces no me pasa mucho la situación de decir: ‘Uh, qué boludo’. Me pasa más tipo: ‘Uh, qué paja, otro discurso’”, agregó Luca sobre el vínculo con sus padres hasta que Nancy lo interrumpió con una risotada. “¡Pero más él que yo!”, dijo la actriz, señalando hacia donde estaba sentado Matías Martin. “Sí, Má, está bien, dale”, le respondió el joven con ironía.

La charla entre Matías Martin y Nancy Duplaá en la radio

Luego, Nancy y Luca participaron de un juego del programa en el que enfrentaron a Matías y a Clemente Cancela, co-conductor del ciclo. Y luego cerraron el encuentro a pura emoción. “Este momento es único, absolutamente, porque más expuesto no se puede estar. Uno se pone así también cuando está orgulloso de la gente que pasó por su vida. A Luca lo veo todos los días, hoy estoy laburando con él, cumpliendo algo que no es ni un sueño, porque ni en sueños me imaginé que esto iba a pasar”, dijo Martin.

“Él siempre, desde chiquito, le dabas un micrófono y hablaba. Tiene muchas condiciones, lo veo muy sólido, preparadísimo para hacer esto. Pero bueno, tiene que hacer un recorrido y su camino propio. Es difícil, tiene una difícil por estar en el medio de dos padres tan famosos. Es difícil cargar con eso”, analizó Nancy. “No quiero sacarles crédito de sus perspectivas. Es difícil, es raro, es particular, puede ser molesto, puede ser hasta invasiva. Pero es mi vida, loco. Lo que vivo diciendo cuando me hacen las preguntas más básicas del mundo, que es: ‘¿Cómo se siente que tu mamá haga esto, que tu papá haga esto...?’. Tengo mucha, mucha suerte de que no solo hacen lo que hacen y les importa, y hablan del corazón, son honestos, no son chamuyeros. Y sobre todas las cosas están muy, muy llenos de amor. Y eso a mí, espero, me dio un poco de la empatía, el amor que tengo hoy, que no creo que tendría si no fuera por estas dos personas fundamentales que están acá. Gracias a ustedes”, devolvió Luca.

“Y a vos Nancy, gracias. 24 años va a cumplir dentro de muy poco. Fue hace un montón, y todo lo que pasó, sea lo que sea, valió la pena para estar así”, acotó Matías Martin, emocionado. “Sí, sí, totalmente, porque lo sorteamos con amor, con comunicación, con valentía, también. Así se formó y así se seguirá formando. Y nosotros también”, cerró Duplaá.