Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

En el momento en el que el calendario pasa de septiembre a octubre, Estados Unidos cambia de manera rotunda y comienza con los preparativos para celebrar Halloween. En esta ocasión, Carolina Pampita Ardohain y sus hijos más pequeños, Benicio Vicuña y Anita García Moritán, aprovecharon que se encuentran de viaje para ser parte de una de las tradiciones de esta época el año.
La familia fue a una granja ubicada en la zona de los Hamptons y compartió en redes sociales una serie de postales otoñales que reunieron naturaleza, juegos y una apuesta por experiencias nuevas. De vacaciones junto a una amiga, la modelo y conductora se sumó a una de las costumbres emblemáticas del otoño norteamericano: la visita a un “pumpkin patch”, el clásico campo de calabazas, y aprovechó el entorno rural para descansar y disfrutar con los chicos entre juegos, cosecha y diversión al aire libre.
En la primera de las imágenes, Anita, la menor, asoma sonriente la cabeza por el agujero de un carro decorativo con forma de calabaza y sombrero de sheriff, ante la palabra “Gourd” y bajo una intensa luz solar. Luego, Pampita aparece de perfil junto a una mesa repleta de calabazas de distintas formas y tamaños, luciendo vestido blanco sin mangas y gafas oscuras. La postal respira clima campestre, con la construcción de fondo y el cielo claro.
La secuencia continúa con Carolina relajada en un pequeño vagón, sonriendo entre hileras de calabazas naranjas bajo el cielo despejado, y más tarde, la felicidad de Anita corriendo descalza sobre una superficie inflable roja, rodeada de maizales y la casilla de madera. Beltrán, por su parte, explora entre la paja y las calabazas con mirada de asombro y curiosidad, y posa sonriente de pie en medio del campo, luciendo la camiseta blanca y negra, su gorra en mano y actitud contemplativa.
Otra imagen entrañable muestra a la hija que tuvo con Roberto García Moritán subida a una calabaza gigante sobre un remolque de paja, con Beltrán observándola alegre. Los dos, alternando juegos y pausas, posan luego entre el mar de frutos naranjas junto a Pampita, quien los sostiene de la mano y refuerza la sensación de disfrute y unión. La modelo, siempre vestida de blanco veraniego y gafas de sol, levanta los brazos en gesto de celebración, integrándose al espíritu festivo y aprovechando el escenario natural para capturar momentos de complicidad familiar.
Tampoco faltaron las selfies: la modelo abrazando a su hija y ambas sonriendo radiantes, o la pequeña posando entre los frutos de la cosecha, apoyada en las manos y con el gesto dulce característico de la edad. En todos los registros, el entorno resalta: vegetación densa, árboles y palmeras, puentes de madera, campos naranjas y cielo despejado.
Los juegos tampoco faltaron y madre e hijo se animaron a entrar en un laberinto, creado en un campo de maíz, con el niño a la delantera, guiando el camino, pasaron minutos de diversión corriendo entre la plantació. En el pie de la publicación que compartió con sus 8 millones de seguidores, tan solo decidió sumar tres emojis de calabaza. En pocas horas la publicación se llenó de reacciones positivas y de comentarios.
Las postales no solo muestran a Pampita en una faceta lúdica y descontracturada, sino que celebran la posibilidad de compartir con sus hijos costumbres simples y tradicionales, resignificando el tiempo en familia a través del contacto con la naturaleza y las pequeñas alegrías del día a día. Así, entre calabazas, juegos y abrazos, Pampita y sus hijos vivieron la llegada del otoño estadounidense como una experiencia tan visual y divertida como entrañable.