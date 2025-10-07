Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

Pampita con sus hijos en una granja de calabazas (Video: Instagram)

En el momento en el que el calendario pasa de septiembre a octubre, Estados Unidos cambia de manera rotunda y comienza con los preparativos para celebrar Halloween. En esta ocasión, Carolina Pampita Ardohain y sus hijos más pequeños, Benicio Vicuña y Anita García Moritán, aprovecharon que se encuentran de viaje para ser parte de una de las tradiciones de esta época el año.

La familia fue a una granja ubicada en la zona de los Hamptons y compartió en redes sociales una serie de postales otoñales que reunieron naturaleza, juegos y una apuesta por experiencias nuevas. De vacaciones junto a una amiga, la modelo y conductora se sumó a una de las costumbres emblemáticas del otoño norteamericano: la visita a un “pumpkin patch”, el clásico campo de calabazas, y aprovechó el entorno rural para descansar y disfrutar con los chicos entre juegos, cosecha y diversión al aire libre.

En la primera de las imágenes, Anita, la menor, asoma sonriente la cabeza por el agujero de un carro decorativo con forma de calabaza y sombrero de sheriff, ante la palabra “Gourd” y bajo una intensa luz solar. Luego, Pampita aparece de perfil junto a una mesa repleta de calabazas de distintas formas y tamaños, luciendo vestido blanco sin mangas y gafas oscuras. La postal respira clima campestre, con la construcción de fondo y el cielo claro.

La complicidad de madre e hija en la tarde al sol

Anita pasó el día jugando en el campo

A pura sonrisa, Pampita posó en una de las carretas con calabazas

La secuencia continúa con Carolina relajada en un pequeño vagón, sonriendo entre hileras de calabazas naranjas bajo el cielo despejado, y más tarde, la felicidad de Anita corriendo descalza sobre una superficie inflable roja, rodeada de maizales y la casilla de madera. Beltrán, por su parte, explora entre la paja y las calabazas con mirada de asombro y curiosidad, y posa sonriente de pie en medio del campo, luciendo la camiseta blanca y negra, su gorra en mano y actitud contemplativa.

Otra imagen entrañable muestra a la hija que tuvo con Roberto García Moritán subida a una calabaza gigante sobre un remolque de paja, con Beltrán observándola alegre. Los dos, alternando juegos y pausas, posan luego entre el mar de frutos naranjas junto a Pampita, quien los sostiene de la mano y refuerza la sensación de disfrute y unión. La modelo, siempre vestida de blanco veraniego y gafas de sol, levanta los brazos en gesto de celebración, integrándose al espíritu festivo y aprovechando el escenario natural para capturar momentos de complicidad familiar.

Tampoco faltaron las selfies: la modelo abrazando a su hija y ambas sonriendo radiantes, o la pequeña posando entre los frutos de la cosecha, apoyada en las manos y con el gesto dulce característico de la edad. En todos los registros, el entorno resalta: vegetación densa, árboles y palmeras, puentes de madera, campos naranjas y cielo despejado.

Junto a Benicio se animaron a recorrer un laberinto de maíz

La tierna foto de la modelo con sus dos hijos más chicos

Pampita eligió un vestido de color blanco para recorrer la granja de calabazas (Foto: Instagram)

Los juegos tampoco faltaron y madre e hijo se animaron a entrar en un laberinto, creado en un campo de maíz, con el niño a la delantera, guiando el camino, pasaron minutos de diversión corriendo entre la plantació. En el pie de la publicación que compartió con sus 8 millones de seguidores, tan solo decidió sumar tres emojis de calabaza. En pocas horas la publicación se llenó de reacciones positivas y de comentarios.

Las postales no solo muestran a Pampita en una faceta lúdica y descontracturada, sino que celebran la posibilidad de compartir con sus hijos costumbres simples y tradicionales, resignificando el tiempo en familia a través del contacto con la naturaleza y las pequeñas alegrías del día a día. Así, entre calabazas, juegos y abrazos, Pampita y sus hijos vivieron la llegada del otoño estadounidense como una experiencia tan visual y divertida como entrañable.