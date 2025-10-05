Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

Las postales de Pampita en Nueva York junto a sus hijos (Video: Instagram)

Pampita se encuentra disfrutando de días de verano en Nueva York junto a sus hijos, Benicio y Anita. Las imágenes compartidas en sus redes sociales muestran a la modelo en distintos escenarios emblemáticos de la “Gran Manzana”, como Central Park y la famosa Bethesda Terrace.

Durante el paseo en Central Park, la conductora de Los 8 escalones, lució un vestido largo de color negro, sin mangas y con la espalda descubierta. Benicio Vicuña, en actitud cómplice con su madre, participó activamente en la salida por el parque, que incluyó alimentar a las tortugas del lago. Anita, por su parte, fue retratada con ternura tanto en el bicitaxi como disfrutando de la naturaleza, los patos y otros detalles del entorno. La jornada familiar tuvo momentos lúdicos, como un baile de Carolina y Anita junto al lago y la elección de una raspadilla multicolor para sobrellevar el calor.

En una de las postales, Pampita aparece junto a sus hijos en un bicitaxi, mientras que otra captura la escena en la Fuente Bethesda, donde la estatua “Angel of the Waters” se distingue al fondo. La elección de la ciudad no parece azarosa: allí vive desde hace muchos años Martín Pepa, de quien se reconcilió hace unos meses, y con quien decidió volver a apostar al amor.

En contraste con este viaje, la ausencia de Pampita en la Peregrinación de la Virgen de Luján 2025 no pasó desapercibida. Este evento, considerado el mayor de fe católica en el país, reúne a miles de devotos en la Basílica de Luján cada inicio de octubre. En ediciones anteriores, la presencia de la modelo entre los peregrinos era habitual. Este año, allegados a la modelo confirmaron que viajó junto a su amiga Sonia Alfieri a Nueva York. Aunque expresó su deseo de participar en la caminata espiritual, sostuvo que compromisos de su viaje afectaron su asistencia al evento religioso.

A pesar de la distancia, Pampita eligió conmemorar la fecha mediante un posteo en sus redes sociales, en el que aparece junto a su amiga frente a una iglesia con la bandera de Estados Unidos de fondo. En la publicación incluyó una dedicatoria: “Siempre con nosotras y siempre con vos”, acompañada por la imagen de la Virgen de Luján, reforzando la conexión con la festividad religiosa a la distancia y compartiendo el mensaje con su familia y seguidores.

Cuestiones sobre la crianza y los límites familiares en la vida de la exjurado del Bailando y Benjamín Vicuña volvieron a generar ruido, a partir de un supuesto desacuerdo por un regalo destinado a su hijo mayor, Bautista Vicuña. El episodio fue relatado en la última edición de A la tarde (América TV), generó debate en el panel cuando Daniel Ambrosino deslizó que uno de los padres quería entregar el regalo y el otro se oponía, sin identificar inicialmente a los protagonistas.

El conflicto giró en torno a un auto de alta gama de marca francesa, ofrecido como obsequio para Bautista. La propuesta surgió del actor quien consultó previamente a la animadora, según reconstruyó el ciclo televisivo.

La conductora y modelo fijó su posición y bloqueó la entrega del auto al considerar que el joven había tenido incumplimientos en sus responsabilidades escolares. De acuerdo con información aportada por otro integrante del panel, “Bautista habría fallado en sus compromisos educativos”, una justificación que, para Pampita, validaba la decisión de pausar el presente y enviar un mensaje respecto a la importancia del esfuerzo y la conducta.

La situación trajo a la luz la persistencia de diferencias en los estilos de crianza dentro de la familia reconstruida tras la separación de la pareja en 2015.