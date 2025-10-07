Pamela David mostró el detrás de escena de su festejo de cumpleaños: viaje en avión privado, fiesta y diversión en Río de Janeiro

Pamela David mostró cómo fue su festejo de cumpleaños junto a sus amigas

Lejos de la simpleza de cualquier salida, Pamela David decidió festejar su cumpleaños número 47 a lo grande. Junto a un selecto grupo de amigas íntimas, la conductora de Desayuno Americano (América) armó las valijas y se dirigió a Río de Janeiro. El punto de partida fue un avión privado, donde todas viajaron juntas hacia Brasil marcando así el comienzo de una celebración extendida y cargada de detalles pensados especialmente para la agasajada.

“Simplemente gracias”, comenzó diciendo David en la descripción de una publicación junto a un emoji de dos palmas unidas en forma de plegaria. El reel en cuestión, resumía parte del viaje, desde el inicio del viaje en avión hasta un repaso por alguna de las fotos más emblemáticas de la experiencia. Dentro de la aeronave, las asistentes compartieron masas finas, que acompañaron bebiendo vino, champagne y gaseosas, mientras sonaba reggaetón que animaba el ambiente y motivaba a las invitadas a bailar.

Pamela David agradeció a sus amigas y seres queridos por acompañarla en una celebración inolvidable (Instagram)

Pamela David optó por visibilizar cada instante de su celebración a través de su cuenta de Instagram, donde reúne casi un millón de seguidores. Desde esa plataforma, la conductora publicó tanto fotos como videos que documentaron el exclusivo festejo junto a sus amigas. Así, la influencer mostró las distintas etapas de la celebración: desde la llegada al lujoso hotel y la cena especial organizada por sus amigas, hasta las actividades playeras y nocturnas en Río.

La celebración de Pamela David en Río de Janeiro se caracterizó por una agenda colmada de experiencias elegidas para disfrutar junto a su círculo más cercano. Al llegar a la ciudad, ella y sus invitadas se alojaron en un hotel de lujo, lo que marcó la continuidad de una propuesta festiva de alto nivel. El alojamiento permitió que las asistentes comenzaran a disfrutar de las comodidades del lugar ni bien arribaron, estableciendo el ambiente para las siguientes etapas del cumpleaños.

La conductora compartió cada momento del festejo en sus redes sociales, mostrando lujo y diversión (Instagram)

El grupo de amigas organizó una cena especial para homenajear a Pamela, quien durante ese momento lució una vincha decorada con luces y plumas en la frente. La cumpleañera sopló las velitas, recibiendo las muestras de afecto y el acompañamiento festivo de las presentes. Posteriormente, se trasladaron a la playa, donde continuaron la celebración con actividades al aire libre, sumándose a la propuesta de entretenimiento y relax junto al mar.

Entre los elementos que dieron un toque personal al trayecto, la homenajeada optó por un atuendo total white adornado por accesorios festivos. Un collar de flores de cotillón y una gorra con la frase “la cumpleañera manda” completaron el look, dejando clara la naturaleza relajada y alegre que la reunión buscaba transmitir desde el inicio.

El look de Pamela David para pasear por las calles de Río de Janeiro (Instagram)

Al día siguiente, el disfrute incluyó tiempo en la arena y el océano, aprovechando la oportunidad para fotografiarse en bikini y compartir copas en un entorno distendido. Las actividades no concluyeron allí, ya que la agenda prosiguió con otra cena en la ciudad, culminando con la visita a un boliche. El itinerario mostró una combinación de lujo, diversión y actividades diseñadas para consentir a la protagonista del evento a lo largo de todo el viaje.

Pamela David celebró su cumpleaños 47 con un exclusivo viaje a Río de Janeiro junto a amigas (Instagram)

Tras la celebración, Pamela compartió otro posteo en sus redes sociales. A través de un carrusel, la conductora expresó su felicidad por el festejo y agradeció a sus amigas por acompañarla en esta aventura. “Gracias a todas las personas que acompañaron para que esto suceda. Alguien que hoy ya no está me dijo: “entre foto y foto suceden muchas cosas: momentos lindos, otros no tanto, momentos tristes y esos que te rompen el alma y no le sacamos fotos. Fue un finde más lunes hermoso, con charlas, risas , encuentros y amigas de distintos tramos de mi vida que pareciera que se hubieran conocido siempre”, expresó la influencer junto a una serie de emojis de risa.

Para cerrar el agradecimiento, David también dedicó unas palabras a su pareja y a sus seres queridos: “Gracias a mi hombre, a las familias de cada una que se organizó con la profunda ausencia de las increíbles mujeres que hicieron el viaje. Gracias, simplemente gracias. A mis amiguitas GRACIAS por el cariño demostrado, por las risas, por nuevas anécdotas”.