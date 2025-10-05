El presunto conflicto que se habría desatado entre Pampita y Benjamín Vicuña por su hijo mayor

Pampita y Benjamín Vicuña estarían enfrentados por un regalo para su hijo mayor, Bautista (A la tarde – América)

Después de años de escándalos, reconciliaciones y apariciones públicas donde predomina la cordialidad por el bien de sus hijos, Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña volvieron a quedar en el centro de la escena mediática por una interna familiar inesperada. Aunque su separación en 2015 marcó un quiebre definitivo y fue moneda corriente en los portales por el supuesto affaire entre el actor chileno y la China Suárez en pleno rodaje de El Hijo Rojo, el tiempo los había colocado en un rol de padres presentes que priorizan la armonía por Bautista, Benicio y Beltrán. Sin embargo, un nuevo desacuerdo sobre la educación y los límites para su hijo mayor volvió a instalarlos en la agenda del espectáculo.

En la última emisión del ciclo A la tarde (América TV), un enigmático comentario de Daniel Ambrosino despertó el interés de la mesa: “Uno de los padres estaba de acuerdo con el regalo, la otra parte de la pareja no quiso que se entregue”. El panel enseguida buscó develar el misterio sobre quién era el protagonista de la interna y cuál de las dos partes frenó el presente. “Los dos son tapas de revistas por separado, tapas de revistas juntos y familiarmente hablando”, agregó el panelista, subrayando que se trataba de nombres fuertes.

Lo que encendió la discusión fue el objeto del conflicto: un auto de alta gama, de reconocida marca francesa, ofrecido como regalo para Bautista Vicuña. Daniel Fava lanzó la pregunta: “¿Se merecía el joven semejante presente?”. Ambrosino respondió: “Yo creo que todos se merecen un coche... Fue por mal comportamiento. Chicos, es un adolescente, todos los adolescentes se portan mal”, relativizando el hecho y remarcando que en la adolescencia las turbulencias son moneda corriente.

El actor chileno habría querido regalarle un auto de alta gama a su hijo (Instagram)

Finalmente, el enigma se resolvió: la disputa surgió entre Benjamín Vicuña y Pampita por el mal comportamiento de su hijo mayor. Según la reconstrucción del ciclo, la posibilidad de regalarle el automóvil a Bautista llegó de parte de Vicuña, que lo consultó con la madre. Pampita puso el límite con firmeza: consideró que no era el momento adecuado para semejante obsequio, dado que el adolescente había tenido una serie de incumplimientos con sus responsabilidades escolares.

Otra de las voces del panel sumó un dato que explica la postura de la modelo y conductora: “A mí me dicen que Bautista habría fallado en sus compromisos educativos”. El muchacho, que atraviesa los últimos años del secundario, no habría cumplido con parte de sus obligaciones y, para Pampita, este era justo el motivo para ponerle un freno al regalo y marcar un mensaje claro respecto al esfuerzo y la conducta.

Así, este nuevo desacuerdo volvió a poner de manifiesto las diferencias en el estilo de crianza y los límites dentro de la familia ensamblada. Mientras la polémica se instala en la agenda mediática y suma un nuevo episodio a la tensa paz posruptura, la pareja continúa enfocada en sus respectivos proyectos y mostrando en redes sus realidades a kilómetros de distancia.

La modelo, quien comparte su tiempo con su hijo entre proyectos laborales, decidió ponerle un freno al regalo (Instagram)

Por el lado de Pampita, la modelo se encuentra disfrutando de un viaje junto a su amiga Sonia Alfieri. Si bien en otras oportunidades había participado con devoción de la tradicional peregrinación a la Basílica de Luján, este año el compromiso con el viaje la dejó fuera de la multitud. Eso sí, dejó claro que aunque esté lejos físicamente, la conexión espiritual y el pensamiento están puestos en sus hijos, una constante en su vida, aun cuando la agenda la lleve lejos de su país.

En paralelo, el actor chileno armó las valijas y partió hacia Uruguay, donde se sumó al rodaje de El resto bien, la nueva serie de Daniel Burman. El propio actor compartió en Instagram postales de los días de grabación, rodeado de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, y su pareja, Anita Espasandín. “Momentos bonitos de un rodaje angelado. Gracias Cimarrón y Uruguay por ser el mejor lugar posible para esta historia”, escribió, dejando entrever un clima de armonía laboral y familiar.

Lejos de viejos escándalos amorosos, Pampita y Vicuña hoy son noticia por los desafíos y decisiones que atraviesan a cualquier familia moderna. La crianza compartida, los límites, los regalos como símbolos, el esfuerzo y la complicidad de padres presentes vuelven a ponerlos bajo la lupa, demostrando que, en el espectáculo y en la vida real, el manual de padres siempre requiere reescritura.